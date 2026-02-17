《大破大立迎新象》陶文：丙午太歲主蛻變 人生要Reset！

文．蔡武穆

即將進入丙午馬年，這在命理學上稱之「赤馬紅羊」年，傳統上只要碰到這一年會有大變動，易經理財專家陶文建議民眾，丙午馬年是一個蛻變期，不妨趁著今年重新設定、衝刺學習，說不定會有意外收穫。

陶文鑽研易經近五十年，融會七政四餘、奇門遁甲、東西方星象等命理，多年來協助個人及企業翻轉命運，為兩岸企業家所推崇，尤其從易經卦象分析財經趨勢有個人獨到的見解。

國運卦象【雷天大壯】 今年在驚嚇恐慌中成長茁壯

首先，丙午年台灣國運卦象為【雷天大壯】，意思是雷聲在天空之上，百姓在天空之下，只聽到雷聲，沒有看見閃電，今年台灣將會在驚嚇恐慌中成長茁壯。

陶文說，【雷天大壯】當中有乾卦，乾卦代表國事，也就是政治、選舉的議題，雷聲在上面驚嚇百姓，雖然沒有傷害，也會造成恐慌。他呼籲政府不要再搞政治口水、挑撥是非，應該把重心放在經濟上，「雷天大壯」中還有大壯，基本上台灣國運不會太差。

兩岸的卦象屬於【地風升】，地代表坤卦，風從地面上徐徐吹來，意味著台海無戰事，現在不會，未來也不會，兩岸不要有太多的仇視，就有利於經濟上的拓展。

台海無戰事 台灣經濟持續成長

丙午年，台灣經濟卦象則是【風雷益】，雷代表大樹，風吹葉動，生生不息。風雷益是損上益下的卦象，台灣經濟充滿生命力，會持續成長。

然而，「益」隱含著要放掉些限制，風在上吹代表國際的流動，近期台積電赴美設廠，台灣要注意重要產業外移、人才外流等問題。

丙午馬年是六十年一次的「赤馬紅羊」年，歷史上，每逢赤馬年就會有大變動，如政變、戰亂、天災等，有「赤馬紅羊劫」之稱。陶文說，今年也會發生變動，但不是戰亂、恐慌，而是脫胎換骨。

丙午年轉折 產業將呈Ｋ型變化

原因在於2024年至2043年的二十年間，進入一百八十年才一次的九紫離運，離卦屬火，代表著分離、脫離，整個宇宙／世界進入一個系統性的變化。甲辰年(2024)進入離運，乙巳年(2025)正式啟動，丙午年(2026)則是一個轉折年。

陶文說，丙午意味著太陽在十二點鐘的位置，十二點一過太陽漸漸西沉，產業會呈現Ｋ型變化，好的更好，壞的更壞。他研判，有些產業過不了今年，有些產業會在今年重獲生機。

從產經面觀察，確實與九紫離運吻合。2023年初ChatGPT問世，2024年進入AI競賽，整個世界正在系統性的轉變，AI戰爭、資源(稀土、晶片)戰爭已經開打，川普揚言奪取格陵蘭島、美伊戰爭等，都是一種資源與權力的爭奪戰。

宇宙大變革 人生要跟著Reset

陶文強調，丙午年太歲80%為火土，沒有金水。傳統上，火多為忌神，應該用金水來平衡，但是今年沒有金水元素，只能順著火土的能量來發揮，火土能量就是蛻變、就是變化。

西洋星相學觀察，同樣有變動的訊息。今年土星和海王星合相(成一直線)，上一次合相在1989年的第十宮摩羯座，摩羯座主政治，當年柏林圍牆倒塌、蘇聯瓦解、天安門事件等政治運動影響政治格局。

他解釋，土星代表舊世代、海王星為新世代，海王星融斷土星的力量，產生新變化，這一次相會在第一宮白羊座，白羊座象徵新的開始，整個世界發生系統性變革。

因此，「今年是Reset重設的一年，宇宙大變革、世界大變革，你的人生當然要跟著大變革，迎接變革從學習開始，學習AI、學習新領域，以後不會AI就等於文盲」。

離火運 投資聚焦AI、能源概念

話說回來，今年台股卦象為【艮為山】，艮是高山、高點，代表今年不會只咬一個高點，台股在第一季末、第二季初就會震盪回檔，不會崩盤，休息過後，第四季又會衝向高峰，建議投資朋友適時於高檔賣股，第三季從底部尋找好的標的進場。

今年離火運，與AI有關的產業，像是電池、機器人、遠端控制、鏡頭、晶片等皆可留意，另外，太陽能、能源概念股有機會重獲生機。

房地產方面，今年卦象為【風天小畜】，延續去年的態勢有行(情)無市，成交量萎縮，價格在高檔僵住，預計2027年逐漸走下坡，到2028年會有低點，自住可以趁著買氣低落時談價格，投資則不建議進場。

財庫正東方 陰陽水風生水起

營建業卦象為【天地否】，否是逆否，不利的卦象，營建業大者恆大，小者容易遭到逆風或倒閉，投資盡量選擇大而美的公司較為安全。

同時，九星風水學中「一白貪狼星」高掛，古書記載「一白貪狼星」是顆吉星，主偏財，財經市場會有不錯的發展。

風水格局來說，今年財庫在正東方，陶文建議，可以在正東方擺放陰陽水(一半開水、一半自來水)、聚寶盆、長明燈，風生水起，財源滾滾來。

東北方置文昌燈 事業鴻圖大展

文昌星主發想、智慧、人際、事業，位於居家的東北方，擺放一盞文昌燈、檯燈、長明燈或聚寶盆，有助神智清明，事業鴻圖大展。

另外，想要求健康的朋友，今年病符在西北方，可擺放一小碟粗鹽，營造土生金、金生水的吉象，或者擺放白色彌勒佛，化解病符之氣，助旺貴人能量。

生肖來說，今年虎、豬運勢最旺，馬、鼠犯太歲，兔、雞偏沖，安太歲即可，亦可在書桌前、正北方位置擺放水生植物、仙人掌，水生木、木生火即可化解水火正沖。