道瓊上五萬 川普喊十萬

文．洪寶山

2026年2月6日道瓊指數收盤首次站上5萬點，川普發聲上看10萬點，成為周末的熱搜焦點，川普要在剩下約三年任期內從5萬點翻倍至10萬點，意味著年複合成長率(CAGR)需達到約26%，這遠高於美股長期平均回報(約8-10%)。這種激進的預期管理可能會助長投機風氣，使市場估值脫離基本面，增加未來劇烈回調的風險。

川普將經濟後果掛鉤司法裁決

今年有期中選舉，川普利用股市創高來反擊對高關稅政策的批評，特別提到「希望最高法院正在關注」，這是一個非常罕見且直接的政治動作，意在暗示：如果法院判決不利於關稅政策，就是與繁榮的經濟(股市)作對，將司法裁決與經濟後果掛鉤。

川普試圖建立一個邏輯：「關稅＝股市繁榮＝國家安全」，以此在輿論上壓制反對派，同時示警民主黨會「摧毀經濟」，這顯示川普已將股市表現作為2026年期中選舉的核心政績，試圖用資產價格的上漲來掩蓋通膨或其他潛在的經濟痛點。

高價成分股上漲推升道瓊指數

道瓊工業指數(DJIA)是「價格加權(Price-Weighted)」，這意味著股價絕對值越高的公司，對指數的漲跌影響力越大(與市值無關)。而那斯達克指數(Nasdaq)是「市值加權」，主要反映科技成長股的集體情緒。所以只要高價成分股上漲，道瓊指數就能站穩5萬點並挑戰10萬點，反之則會崩盤。

道瓊指數30檔成分股：科技巨頭的輝達、蘋果、微軟、賽富時、思科、IBM，消費與零售的亞馬遜、沃爾瑪、家得寶、麥當勞、耐吉、迪士尼、可口可樂、寶潔，金融服務的摩根大通、高盛、威士卡、美國運通、旅行家集團，醫療保健的聯合健康、嬌生、默克藥廠、安進，工業與材料：卡特彼勒、波音、霍尼韋爾、3M、宣偉，能源的雪佛龍，通訊的威瑞森。

政策刺激資產價格非線性噴出

由於DJIA的結構包含大量金融(GS、JPM)、醫療(UNH)與工業(CAT)，這些族群受惠於川普的「美國優先＋關稅壁壘」、華許的「實體經濟＋生產力導向」、Claude 4.6的「AI大幅降本增效」，預期DJIA將比Nasdaq更抗跌，甚至在科技股修正時逆勢上漲。

比特幣在十個月內從5萬美元攻上10萬美元的歷程，給了川普「道瓊10萬點」目標的參考，即在極度寬鬆的政策與狂熱的市場情緒下，資產價格的非線性噴出是有可能的，為了在短短兩年多內讓DJIA從5萬點翻倍至10萬點，川普必須祭出核彈級的財政與金融刺激。

盤點川普11月選前政策利多

筆者推測11月期中選舉之前，川普可能推出四大利多，包括企業稅率下調至15%(甚至更低)、建立「國家戰略比特幣儲備」與主權財富基金、發布「AI曼哈頓計畫」、廢除巴塞爾協議III。

準聯準會主席華許的核心哲學可以概括為：「短期鴿派(降息)，長期鷹派(縮表)，加上強烈的放鬆監管傾向」，他認為複雜的巴塞爾規則(幾千頁的法規)並不能阻止危機(如矽谷銀行倒閉)，反而讓銀行變得僵化。主張用市場紀律取代官僚監管，讓銀行自己決定資本，但如果倒閉，政府絕不紓困。

川普可能會通過立法，徹底廢除或大幅放寬銀行資本計提規則。銀行不再需要為了防範風險而鎖住大量資金，這將釋放數千億美元的資本，用於股票回購和發放股利。這是推動DJIA最有效的方法，因為金融股在DJIA中權重極大，以2月6日收盤價計算，高盛與摩根大通每漲1%，可分別推動DJIA漲61.2點與21.2點。