文．蔡武穆

今年進入選舉年，加上產業趨勢確立，相關技術持續大升級需求激增，台股欲小不易，肯定會有「紅包行情」。

上週台股真的驚心動魄，不想抱股過年的投資人趁著封關前賣股，引發外資殺盤，大盤二度回測月線，隨後八大官股護盤低接及散戶資金逢低進場，打出兩支長下影線，成交量7000多億元，2月9日開盤強彈600點，形成雙樁底型態，反轉成功機率達80%以上，為新春開紅盤直攻33000點埋下好的契機。

川普指Fed降息無太多懸念 華許若想升息就得不到工作

川普提名華許為下一任聯準會主席，華許過去理念偏向鷹派，市場擔心降息腳步放緩，上週美元指數走強、黃金白銀閃崩，美股道瓊、那指、費半紛紛重挫，台股跟著美股走，正好在封關前賣壓湧現，造成這一次的回檔修正。

而上週正好是美國超級財報週，四大CSP廠上季度財報皆優於預期，總資本支出上看6600億美元，尤其亞馬遜資本支出上看2000億元，年增33%，Google資本支出1750~1850億美元，是去年的二倍，市場擔心資金流無法快速回收導致成本壓力，盤後分別大跌10%、7%，引發美股震盪。

不過，這樣的利空很快被消化，2月4日川普說Fed調降基準利率「沒有太多懸念」，若華許有意升息，就絕對不會得到這份工作。2月6日黃仁勳再度喊話駁斥AI泡沫的疑慮，說明META、亞馬遜、OpenAI與Anthropic目前都利用AI模型來提升獲利能力，未來獲利還可能再增加。

道瓊上五萬點川普喊十萬點 台股跳空大漲為新春留伏筆

輝達股價盤後強彈7.8%，帶動美股氣勢，道瓊上漲7.87%、費半上漲5.7%、那指上漲2.18%，2月6日道瓊暴漲1206.95點，站上5萬點，川普則加碼喊任內要衝10萬點。台股在2月9日跳空大漲621.7點，點燃亮麗封關及新春開紅盤的市場信心。

封關前兩個交易日，融資餘額縮減100億元至3739億元，丙種資金賣壓已逐步結束，新台幣微升至31.60元，外資可能回流在封關前先行卡位權值股及AI股，因此，修正後的記憶體如華邦電(2344)、南亞科(2408)，CPO股光聖(6442)、華星光(4979)、波若威(3163)、聯亞(3081)，PCB股台光電(2383)、欣興(3037)、景碩(3189)在春節後都有機會持續發威。

春節長假11天充滿變數 部分資金回流防禦股

然而，今年台股春節放假長達11天，假期中國際局勢、美股動向仍會影響台股新春開紅盤氣勢，尤其美伊衝突是否推高國際油價、美國與丹麥磋商格陵蘭仍充滿不確定性，封關前除了布局AI股之外，已有部分資金回流金融、鋼鐵、紡織等防禦性類股，尤其是外資及八大官股近五個交易日買超金融股，如富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、華南金(2880)、永豐金(2890)、玉山金(2884)、元大金(2885)等，提前卡位的意味濃厚。