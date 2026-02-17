快訊

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

連年國運下下籤…南鯤鯓總算抽出好籤 信徒笑：終於可堵這些人的嘴

馬年有紅包行情

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

今年進入選舉年，加上產業趨勢確立，相關技術持續大升級需求激增，台股欲小不易，肯定會有「紅包行情」。

上週台股真的驚心動魄，不想抱股過年的投資人趁著封關前賣股，引發外資殺盤，大盤二度回測月線，隨後八大官股護盤低接及散戶資金逢低進場，打出兩支長下影線，成交量7000多億元，2月9日開盤強彈600點，形成雙樁底型態，反轉成功機率達80%以上，為新春開紅盤直攻33000點埋下好的契機。

川普指Fed降息無太多懸念 華許若想升息就得不到工作

川普提名華許為下一任聯準會主席，華許過去理念偏向鷹派，市場擔心降息腳步放緩，上週美元指數走強、黃金白銀閃崩，美股道瓊、那指、費半紛紛重挫，台股跟著美股走，正好在封關前賣壓湧現，造成這一次的回檔修正。

而上週正好是美國超級財報週，四大CSP廠上季度財報皆優於預期，總資本支出上看6600億美元，尤其亞馬遜資本支出上看2000億元，年增33%，Google資本支出1750~1850億美元，是去年的二倍，市場擔心資金流無法快速回收導致成本壓力，盤後分別大跌10%、7%，引發美股震盪。

不過，這樣的利空很快被消化，2月4日川普說Fed調降基準利率「沒有太多懸念」，若華許有意升息，就絕對不會得到這份工作。2月6日黃仁勳再度喊話駁斥AI泡沫的疑慮，說明META、亞馬遜、OpenAI與Anthropic目前都利用AI模型來提升獲利能力，未來獲利還可能再增加。

道瓊上五萬點川普喊十萬點 台股跳空大漲為新春留伏筆

輝達股價盤後強彈7.8%，帶動美股氣勢，道瓊上漲7.87%、費半上漲5.7%、那指上漲2.18%，2月6日道瓊暴漲1206.95點，站上5萬點，川普則加碼喊任內要衝10萬點。台股在2月9日跳空大漲621.7點，點燃亮麗封關及新春開紅盤的市場信心。

封關前兩個交易日，融資餘額縮減100億元至3739億元，丙種資金賣壓已逐步結束，新台幣微升至31.60元，外資可能回流在封關前先行卡位權值股及AI股，因此，修正後的記憶體如華邦電(2344)、南亞科(2408)，CPO股光聖(6442)、華星光(4979)、波若威(3163)、聯亞(3081)，PCB股台光電(2383)、欣興(3037)、景碩(3189)在春節後都有機會持續發威。

春節長假11天充滿變數 部分資金回流防禦股

然而，今年台股春節放假長達11天，假期中國際局勢、美股動向仍會影響台股新春開紅盤氣勢，尤其美伊衝突是否推高國際油價、美國與丹麥磋商格陵蘭仍充滿不確定性，封關前除了布局AI股之外，已有部分資金回流金融、鋼鐵、紡織等防禦性類股，尤其是外資及八大官股近五個交易日買超金融股，如富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、華南金(2880)、永豐金(2890)、玉山金(2884)、元大金(2885)等，提前卡位的意味濃厚。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1329.1330期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

蓋洛普才剛公布川普民調下探低點 就宣布近90年總統支持度調查不做了

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

CBO預測美國本年度預算赤字逼近1.9兆美元 川普經濟政策繼續惡化財政

川普堅持與伊朗談判 回絕尼坦雅胡強硬主張

相關新聞

永續旅遊不只是口號：2026台灣旅人正在改變的三個選擇

過去我們談旅遊，談的是消費、是逃離日常、是感官的放鬆；但在2026年的今天，我們欣見台灣旅遊正迎來一場深刻且優雅的「覺醒」。根據2026年最新的旅遊趨勢調查顯示，高達95%的台灣旅客在規劃行程時，不再只問「好不好玩」，更會主動詢問「如何抵達」以及「會留下什麼」。

《大破大立迎新象》陶文：丙午太歲主蛻變 人生要Reset！

即將進入丙午馬年，這在命理學上稱之「赤馬紅羊」年，傳統上只要碰到這一年會有大變動，易經理財專家陶文建議民眾，丙午馬年是一個蛻變期，不妨趁著今年重新設定、衝刺學習，說不定會有意外收穫。

廢除巴塞爾協議III 等同於解開銀行金庫的封條

放寬金融監管是川普的施政方針之一，準聯準會主席華許也支持廢除巴塞爾協議III，川普的金主之一摩根大通CEO Jamie Dimon長期批評巴塞爾終局方案是沒必要的限制，加上金融股佔道瓊成分股權重約27.5%至27.7%，高盛又是道瓊第一大權重股，佔11.4%，高盛股價每波動1%，對道瓊點數的影響力約為61 點，這比市值最大的微軟或蘋果的影響力還要大得多。

道瓊上五萬 川普喊十萬

2026年2月6日道瓊指數收盤首次站上5萬點，川普發聲上看10萬點，成為周末的熱搜焦點，川普要在剩下約三年任期內從5萬點翻倍至10萬點，意味著年複合成長率(CAGR)需達到約26%，這遠高於美股長期平均回報(約8-10%)。這種激進的預期管理可能會助長投機風氣，使市場估值脫離基本面，增加未來劇烈回調的風險。

馬年有紅包行情

今年進入選舉年，加上產業趨勢確立，相關技術持續大升級需求激增，台股欲小不易，肯定會有「紅包行情」。

CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列

CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。