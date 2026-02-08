快訊

一封Email讓AI助理變內鬼！實測新型AI資安漏洞 重要資料都外洩

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

「世紀血案」風暴燒更大！疑電影劇本流出「影射史明是兇手」

有願就有力 絕處逢生

聯合新聞網／ 理財周刊
圖說：林美玲僑務委員(前排右)在就諦書屋，向全台各地而來的年輕人分享加拿大的生活資訊！
圖說：林美玲僑務委員(前排右)在就諦書屋，向全台各地而來的年輕人分享加拿大的生活資訊！

文．李三財

朋友常問到：「最近好嗎？」我都會報以微笑，許多事難以言喻！開玩笑的回道：「我的近況日常都寫在文章當中！」還是很謝謝朋友們的關心，生活各有各忙，，還有餘裕關注他人也是不容易！

無論何種境地都不要放棄希望

最近獲得許多不同的生命體驗，昨天(執筆的此刻)應該是到達谷底，正一步步地回到常軌並往上回升。在這過程有很大的覺悟，也看見了前所未見的世界，更重要的是，明白自己要更專注的地方，在挫折及找尋解方過程鍛鍊到自己的意志，未來演講時有了更多經歷和大家分享：「不管如何都不要放棄希望，有心就有力，努力就會找到絕處逢生的機會及光明時刻！」

最近一位留台校友失業，一時斷炊，生活也有了重大改變，頓失依靠找工作也到處碰壁，準備把唯一住的房子賣掉應急。與之深談後我建議他先作轉貸，讓自己的生活不至於過度失速。他喜出望外，畢竟這是損失最少的保存方式。他突然明白：原來有些事情是有人可以問，可以幫助的。希望他更勇敢的走出來！找到自己更適切的方向。

走過生命幽谷 珍惜感恩再出發

我也在這助人的過程看見了自己，我們面對事情的時候，要保持冷靜，積極尋求解決的方案，要誠懇的面對，別人才願意靠近伸出友誼之手！

如果生命中有些關卡他人無法提供援助，我們也不用失望抱怨，必須明白每個人有不同的人生養成建構成不同的價值觀，如果能得到幫忙應值得珍惜感恩。

走過這段生命的幽谷，我更珍惜過去幫助過或關心我的每一位朋友！我會珍惜重新出發的機會！更專注自我提升，在餘裕時再去幫助別人！

跟一群優秀的人一起做有趣的事 何其有幸！

開了咖啡店後很多朋友前來光顧結緣，也讓自己多了一些時間坐下來讀書。以前信奉一句話：「不要一個人午餐」，所以很喜歡約朋友一起用餐請益。轉眼就到轉彎的時候了！現在約大家來喝咖啡更方便，常有各大學教授、學生來交流，前陣子江宜樺前行政院長再度來就諦書屋喝咖啡，他告訴我向許多朋友推薦這個地方，特別有成就感！

日前就諦書屋來了兩位來台進修華語的外國學生，中文非常流利，她們大方的告知本身工作是外交官，我們交流了一些台灣觀察，突然覺得這真是聚人的聖地，每日接觸不同人帶來不同的事物觀點，充滿養分，而我也回以最真誠的想法與服務。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1328期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI五大產業大缺貨 仁來瘋需求大爆發

關稅新秩序 台股新贏家

2026金萃獎頒獎典禮登場！「PRIMEPLUS健康設計家」榮獲三項大獎肯定

2026奇異股 《CES趨勢大解密》AI冷革命3.0 微通道競賽 誰勝出？

相關新聞

CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列

CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列

FED主席與市場信心

FED主席與市場信心

上線5日100萬預約！話題新作《伊莫Aniimo》首度登台亮相Taipei Game Show 2026

上線5日100萬預約！話題新作《伊莫Aniimo》首度登台亮相Taipei Game Show 2026

葉采糖以「蜂巢永續」經營哲學 重寫泉發蜂蜜百年品牌永續價值鏈

葉采糖以「蜂巢永續」經營哲學 重寫泉發蜂蜜百年品牌永續價值鏈

有願就有力 絕處逢生

有願就有力 絕處逢生

達沃斯飆股密碼

達沃斯飆股密碼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。