葉采糖以「蜂巢永續」經營哲學 重寫泉發蜂蜜百年品牌永續價值鏈

文．張育銘 圖．泉發蜂蜜

創立於1919年的泉發蜂蜜，走過一個多世紀，始終被視為台灣蜂業最穩定，也最值得信賴的存在之一。然而，當第四代執行長葉采糖接手時，她並沒有選擇延續「守成」的安全路線，而是為這個百年品牌，重新定義了一套名為「蜂巢永續」的經營哲學。

整合農業生態 上山下海建立群聚效應

在她眼中，蜂蜜不只是一項產品，而是一個能夠串聯土地、生態、農業、生醫與生活的價值系統。而品牌的角色，也不只是生產者，更應成為整合者、共創者與長期夥伴。

走進泉發蜂蜜，對葉采糖而言，並不是直接站上「接班人」的位置，而是選擇走進最真實也最辛苦的現場。

從現場開始：她選擇先成為「懂蜜的人」

她從工廠開始，理解蜂蜜從採收、熟成、靜置、過濾到充填的每一道流程。她學會一件在商學院裡學不到的事——蜂蜜不能急，時間本身就是成本。只要為了效率而妥協，品質與信任就會一起流失。

接著，她走進批發中藥行，面對的是最嚴格也最誠實的一群客戶。這些老藥行不看包裝、不聽行銷，只問來源、活性、純不純，最重要的是：敢不敢負責。

正是在這樣的現場裡，她真正理解了泉發能走過百年的原因：不是說得好聽，而是經得起問、經得起用，更經得起時間的反覆驗證。

人生第一桶金：不是營收，而是被交付

葉采糖的人生第一桶金，並非來自亮眼的營收數字，而是來自「被交付責任」的那一刻。

當家族與團隊願意把產品開發、品牌定位與市場溝通交到她手中，那代表她不再只是「接班人」，而是真正被視為能為品牌創造未來價值的人。

她將自己在工廠與市場累積的專業，轉化為產品語言——知道什麼該保留、什麼不能妥協，也清楚消費者真正需要的，是長期安心，而非短期話題。

蜂巢永續：她為百年品牌建立的新秩序

無賦形劑蜂王乳、蜂蜜保養品系列，正是在這樣的判斷力下誕生，為泉發打開新的收入結構與客群版圖。對她而言，被信任，才是最重要的資本。

在葉采糖的思維中，蜂巢是一個極具啟發性的存在——每個角色各司其職、資源不浪費、彼此共生，整體才能長久運作。

這樣的邏輯，被她轉化為泉發的「蜂巢永續」核心。

她不再只談採購，而是將關係升級為長期夥伴。

與有機玫瑰農場「瑰秘食光」合作，從土壤修復到原料應用，共同開發玫瑰蜂蜜醬，讓農產品不再只是原料，而是高附加價值的創作。

在花蓮文旦產區，她落實「全果利用」，將果皮萃取為精油，研發出潔膚露、香水與淨手噴霧，讓原本可能被廢棄的副產物，成為循環經濟的一環。

而在台灣特有的愛玉子身上，她更進一步將生態敘事轉化為品牌內容，透過門市體驗、短影音與直播，讓「愛玉與愛玉小蜂的共生關係」，成為世界理解台灣風土的一扇窗口。

從農業到生醫：她用科學撐起信任

葉采糖深知，百年品牌的永續，不能只靠情感，而必須建立在科研誠信之上。

泉發與元培醫事科技大學合作，針對高活性蜂王乳進行臨床研究，探討其抗發炎效果，並申請法國專利技術，成功開發出100%無賦形劑的潔淨保健食品。

2025年，「蜂王乳Q10亮皙膠囊」一舉獲得SNQ國家品質標章與國家品牌玉山獎首獎，正式讓泉發跨足生技醫療領域。

同時，她也長期投入產學合作，與世新大學合作培育青年人才，讓百年經驗與新世代創意彼此交會。

甘苦與選擇：在最困難時，不犧牲原則

疫情期間，通路受阻、門市冷清，許多品牌選擇降低標準求生存，但她卻堅持不提早收蜜、不壓縮熟成時間。

「如果在最困難的時候犧牲原則，那百年品牌，會從我們這一代開始斷掉。」

這不是最輕鬆的選擇，卻讓泉發在風雨中站得更穩。

她的未來 不追求爆炸 而是每天被選擇

談到未來，葉采糖並不追求快速擴張，而是希望泉發能成為現代人每天的健康選擇。

她的目標是：成為亞洲指標性的天然蜂產品品牌、與環境共生的永續典範，以及真正陪伴人們生活的健康品牌。

「如果因為泉發，讓更多人開始在意土地、蜜蜂與自己的身體，那這個品牌，就不只是活著，而是有意義地存在。」

葉采糖始終相信，真正的領導力，不在於站得多高，而在於能帶著多少人，一起走得更遠。

在蜂巢般的秩序裡，她不急著稱王，而是讓每一個角色被善待、被尊重。

而這，或許正是泉發蜂蜜，能走向下一個百年的真正關鍵。