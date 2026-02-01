人生一定要設計！心理諮商師教你這樣做職涯規劃

文．蔡武穆

許多人對工作迷茫，尤其是大學剛畢業的年輕人，或是上班族想轉職，諮商心理師盧美妏認為，不妨先向內探索自己的價值、能力、興趣，再往外看看現在有什麼工作可選擇，比較容易切中適合自己的工作。

盧美妏說，對工作迷茫的原因有二：

第一，十二至十八歲青少年時期是探索人生方向及感情方向最重要的階段，但我們都忙著升學考試，導致探索期被延到大學或研究所畢業，甚至出社會工作後的幾年，這時離三十歲已經非常近，青少年的任務沒有完成，又有成家立業的中年危機，雙重壓力下，開始對工作產生迷茫。

第二，社群媒體蓬勃發展，演算法推播我們容易嚮往的內容，但現實生活中不見得能達成的目標。他們標榜做自己喜歡的工作或過著愜意的生活，片面的訊息混淆求職者的思緒，好像什麼都適合，又好像什麼都不適合。

要找到適合的工作，關鍵是「先向內看，再向外看」，盧美妏表示，職業生涯有三個元素分別是價值、興趣、能力。

職涯三要素： 價值、興趣、能力

首先，價值感就是意義感，問問自己，「做什麼是會讓你覺得有意義，很有存在的價值，會很有熱情」，一個人若缺乏意義感，就會喪失熱情、缺乏動力。

其次，興趣，簡單來說，就是你喜歡什麼、不喜歡什麼，但要注意的是，興趣並非指狹隘的工作，而是整個生涯，包含工作、家庭、人際、生活中，有什麼是你喜歡，做起來會非常開心的事。

第三，能力，就是自己擅長的技能，有些是天賦，有些是後天的訓練，心理師會結合蓋洛普天賦測驗、人生設計卡遊戲，檢測你的興趣、價值、能力，從中抓出一個平衡點，幫助當事人找出有意義感，且能力可以勝任的工作。

另外，心理師也會從晤談中了解當事者過去的經歷，例如，曾經參與哪些社團活動，性向可能在其中自然展現，能言善道的適合當公關、心思細密的適合擔任秘書等等，或者有哪些做起來比較順手的，有哪些別人覺得很難，你做得還不錯的，都是參考的指標。

透過檢測更清晰判別個人適性

盧美妏說，有些人一開始很在意薪水，但測試下來，其實很在意成就感或自由感，透過檢測或工具才能更清晰的判別，且往往會有意想不到的收穫。

不過，她也會讓當事者知道，沒有所謂完美的工作，不能要求「錢多事少離家近，位高權重責任輕」，什麼都想要等於什麼都不要，測驗和晤談是幫助當事者找出對自己最重要的事。

興趣當飯吃？ 「喜歡」和「投入」是兩件事

至於「興趣能不能當飯吃，取決於你想要吃多飽」，工作的本質是一種交換，拿你的腦力、時間、精力換取薪資，喜歡看電影和投入電影產業是兩碼子的事，關鍵在於你的興趣是否能變現。

把興趣當飯吃要注意兩件事，一、原本讓你喜歡的或開心的事，變成工作之後還會那麼喜歡嗎？以電影為例，要在片場沒日沒夜地工作，能夠熬得住長時間辛苦和複雜的人事嗎？二、回到現實利益考量，老闆在意的是票房，整天撙節預算，不只是藝術感的呈現，這樣的感覺你還會喜歡嗎？

若以上兩點都OK，當然可以投入，不過，盧美妏提醒，興趣是非常重要的能量來源，不管有沒有把興趣當飯吃，一定要有一個純粹的興趣，可以讓自己暫時撇開工作，轉換心境回到放鬆的狀態。

工作的磨合就好像談戀愛一樣，戀人有優缺點，工作亦然。重點是，它的缺點你是否能忍受，「因為大部分的工作都會有很多的『不喜歡』，我們不是要找一個沒有『不喜歡』的工作，而是找到一個雖然有這些『不喜歡』，但我還可以接受的工作。」

工作磨合好比談戀愛 你是「追」還是「逃」？

上班族想要轉職，盧美妏認為，先確認你是「追」還是「逃」─到底是追求想要的，還是逃離不想要的。追是當下的決策符合人生發展規劃，所以離開目前的工作，逃則是不喜歡目前的現況，如厭倦同事或工作內容等，所以想要離職。

她反對用「逃」來解決問題，因為問題會一直重複，轉職可以有「逃」，但一定要有「追」的成分。

轉職最忌諱裸辭，評估現在想轉職的心情，是一時衝動，還是做好準備，當你一時衝動裸辭，容易陷入另一個焦慮，如薪水沒了，下個月生活費怎麼來、房租怎麼繳，又會將就一份不適合的工作，因此，轉職需要長時間規劃，切勿一時衝動離職。

職涯規劃少走彎路 中年轉職雙軌進行

若是中年想轉職，上有老、下有小，有房貸的壓力，不甘心於現狀，追求夢想又怕收入不穩定，盧美妏建議，可以用「雙軌」的方式來進行。

例如，原本是銀行職員夢想當一位瑜伽老師，又擔心收入會不穩定，可以趁著周末假日上瑜伽師資班，感受職場氛圍，體驗的過程就是決策的過程。

「人生可以設計，而且一定要設計」，就好像規劃旅遊，事前收集資料、規劃路線，旅途會比較順暢，職涯規劃就是一張地圖、一個嚮導，可以減少走彎路的時間。

如前所述，設計人生時先向內看，找出最重要的價值觀和興趣及天賦優勢，再看看外面環境有什麼工作可以選擇。

另外，職涯(Career)和工作(Job)不同，不要認為一份Job就是整個職涯，她建議，從五到十年來看，目前所受的苦，拉長時間軸來看，可能有它的意義。

動力沒了？ 充個電再回頭檢視

例如，一位企管碩士畢業的高材生，主管吩咐他寫會議紀錄，從基層員工的角度會覺得懷才不遇，從主管的角度，可能是公司的產品很多，先從會議紀錄了解公司的營運策略，這時可以拉長時間軸來看，在這個位置的上一個人在哪裡、經過歷練後有什麼發展，來衡量目前所處的環境。

如果工作一段時間失去熱情、失去動力了，該如何調整？盧美妏說，可以先從工作以外的事著手，先做自己喜歡的事，出國旅遊、與好友相聚聊天等，讓自己先充滿能量，再回頭過來檢視這一份工作有沒有在人生目標軸上，如果有則繼續外部充電，如果沒有在目標上，那麼就重新檢視興趣與價值，做轉職的計畫。