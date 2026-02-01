SpaceX也難以自製的衛星關鍵零組件

文．洪寶山

輝達力挺的新創公司Starcloud，透過SpaceX火箭成功將搭載輝達H100 GPU的衛星送上軌道，並完成了史上首次的「太空軌道AI模型訓練」，打破了過去「衛星只負責傳輸，運算在地面」的限制，意味著太空資料中心商業模式正式可行。

太空商機 鎖定SpaceX難自製的關鍵零件

日前SpaceX來台擴大下訂單，華通與昇達科點燃了市場新一波的投資熱點，但衛星概念股的金寶卻逆勢跌停，原來1月21日金寶尾牙前，總經理陳威昌親口承認目前的低軌衛星業務處於「暫停狀態」，不是金寶做不好，而是SpaceX的策略改變了。

雖然衛星很熱，但目前的量還沒大到「非外包不可」的地步，SpaceX在初期量產時找代工(金寶在泰國、墨西哥幫忙做)，但隨著製程成熟，SpaceX決定收回去自己工廠做，以求利潤極大化和控制力。

製程Know-how＋材料配方勝出

那麼，為什麼SpaceX敢砍金寶單，卻還要跑來台灣找昇達科、華通？因為金寶做的是把零件拼起來(路由器、接收盤組裝)，技術門檻相對低，SpaceX自己只要有工廠就能做。但關鍵零件難以取代，昇達科的微波元件、華通的HDI板，涉及材料科學與精密製程，SpaceX很難自己在美國設廠從頭做起，所以零件廠才是這波「SpaceX來台擴大下單」的真正主角。從金寶的啟示體認到，太空商機要鎖定「難以自製的關鍵零件」，避開「容易被收回的組裝代工」。

怎樣的衛星產品或技術才算「難以自製」？SpaceX即使再有錢，也不會為了喝牛奶去養一頭需要照顧二十年才產乳的牛。筆者認為投資太空商機，應該鎖定微波、毫米波被動元件的昇達科，Ku、Ka PA、LNA與化合物半導體的全訊與穩懋，相位陣列與波束控制的啟碁，Payload高階PCB與低損耗材料的華通、燿華及台光電，高可靠封裝與基板的同欣電、璟德及九豪，高穩定時脈、頻率源的台灣晶技，光學星間鏈路的亞光，因為它們不只需要資本(錢)，更需要時間積累的「製程Know-how」與「材料配方」。

通訊與射頻元件是物理門檻最高的領域。微波傳輸需要極精密的頻率調校，差0.1mm訊號就發不出去。微波濾波器與雙工器涉及複雜的電磁場設計，需要幾十年的經驗累積，不是買機器就能做。

與衛星發射數量連動最緊密公司

昇達科擁有大量高頻微波專利，SpaceX若要繞過專利自己研發，時間成本太高。它是目前台股中，獲利跟著衛星發射數量連動最緊密的公司。衛星體積越來越小(Starlink V2 Mini)，但功能越來越強(太空資料中心)，線路必須極度密集。

衛星用的HDI板層數高、鑽孔極小，良率控制極難，而且要搭載OISL(雷射通訊)與相控陣列天線，電路板必須極薄、散熱極好，且介電損耗(Dk、Df)極低，華通是全球技術龍頭，交給華通做比自己做便宜且快。

軍規等級最高階PA供應商

「一個中大型園區＋高階HDI、伺服器板路線」＝土建＋基礎公共設施＋無塵室＋廢水廢氣處理＋主線設備，全部攤在一起，單一生產基地要做到有經濟規模，大多很難少於100～150億台幣。蓋一座高階HDI廠動輒數百億台幣，且水電消耗巨大，SpaceX是發射公司，不是製造業，不會去碰這種重資產。

太空有高輻射與極端溫差，一般塑膠封裝的晶片上去就掛了，必須用特殊陶瓷或金屬封裝。陶瓷基板與氮化鎵涉及材料配方，全訊是IDM廠，從長晶到封裝都自己來，這種「垂直整合」的能力是客戶無法複製的，而且儘管陶瓷基板重要，但量體比起手機還是小，客戶為了這一點量去養一條特殊封裝線不划算。

全訊的SSPA(固態功率放大器)原本是用在愛國者飛彈雷達，這種「軍規等級」的耐受度直接平移到低軌衛星，是目前最高階的PA供應商。太空環境跟戰場一樣，講究「抗干擾」與「長壽命」，一般的PA上太空幾個月就壞了，全訊的產品能用在飛彈上，自然能勝任太空任務。

陶瓷基板封裝＋RW技術 高頻RF模組唯一解方

穩懋是全球最大純氮化鎵RF晶圓代工廠，在pHEMT製程上具有業界領先的製程節點與產能規模，可支援Ku、Ka頻段之無線回程、衛星通訊與毫米波應用。衛星通訊頻率極高(Ka、Ku band，甚至未來的V band)，傳統塑膠封裝會吸收訊號導致衰減。

同欣電專精的「陶瓷基板封裝」與「RW(晶圓重組)」技術，是高頻RF模組的唯一解方。隨著Starlink推動Direct-to-Cell(手機直連)，衛星上的傳輸模組需要更強的訊號處理能力，這直接增加了對高階RF封裝的需求。同欣電同時也是手機PA的封裝大廠，左右逢源。

車用充電＋衛星通訊 完美的跨界整合者

啟碁的核心強項是「RF天線設計」與「軟硬體整合」。SpaceX的Starlink接收盤(Dishy)其實是一個極為複雜的「相位陣列天線」，散熱與訊號干擾極難處理，啟碁是少數能讓這種高階產品「消費電子化」並大量生產的廠商。

啟碁正在布局一個隱藏版商機─「偏遠地區的EV充電樁」。這些充電樁無法拉光纖，必須靠衛星連網回傳數據，啟碁同時擁有「車用充電」與「衛星通訊」兩大產品線，是完美的跨界整合者。衛星通訊與定位(PNT，如GPS)的核心就是「時間」。

衛星高速移動下，頻率稍有飄移，導航就會差好幾公里，需要極高階的石英元件。泰藝的OCXO頻率穩定度可達ppb(十億分之一)等級，而一般手機用的只有ppm(百萬分之一)等級。這就是「差好幾公里」與「精準定位」的區別。這種等級的產品，正是低軌衛星地面接收站(Gateway)與衛星酬載(Payload)處理PNT訊號所必須的關鍵元件。

衛星地面站時脈元件主要供應商

泰藝長期是歐美電信設備大廠(如Nokia、Ericsson等級)的合格供應商，當這些通訊巨頭轉向與低軌衛星(Starlink、OneWeb、Kuiper)合作時，泰藝順理成章成為衛星地面站的時脈元件主要供應商。

針對低軌衛星的高頻需求，泰藝開發了高頻差分振盪器(Differential XO)與VCTCXO(電壓控制溫補振盪器)，已通過多家國際衛星營運商的系統認證，主要用於處理高速數據傳輸的同步問題。