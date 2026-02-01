AI五大產業大缺貨 仁來瘋需求大爆發

文．張興華

2026大缺貨來臨，本期封面故事特別針對輝達執行長黃仁勳再度來台，帶來的資本市場效應以及歷年2月強勢漲股，也將大缺貨下受惠台廠供應鏈包括記憶體、PCB與上游材料、車用電子、被動元件等做詳細歸納解析。

輝達執行長黃仁勳敲定1月29日訪台，除參加台北輝達公司尾牙外，另安排宴請AI伺服器供應鏈重要關鍵台廠高層共進晚餐，「兆元宴」盛況將再度上演，據了解，黃仁勳此行目的，除鞏固大規模量產的伺服器GB300系列供應鏈穩定出貨外，另為下半年推出新一代Vera Rubin伺服器生產預先佈局暖身。

市場對黃仁勳此行的解讀─從GPU驅動設計、PCB/基板、高速互聯，到液冷散熱、電源解決方案，以及機櫃整體組件等，今年將再進一步規格升級，也將為台股伺服器供應鏈掀起一波「仁來瘋」效應。

輝達計畫在台打造「星艦3.0」

備受關注的輝達於北士科T17、T18預定地，計畫打造「星艦3.0」的台灣總部計畫，黃仁勳本次訪台行程中，是否與台北市長蔣萬安共同簽署合約，目前並未獲得台北市政府與輝達方面的回應，有關輝達北士科企業總部開發計畫的簽約事宜，將待黃仁勳抵台後趨於明朗，目前獲得的訊息是雙方2月10日前將會完成合約簽署。

黃仁勳1月29日抵台，主要係參加30日台北輝達公司尾牙，並於31日宴請台廠伺服器等相關供應鏈高層共進晚餐，邀請對象包括台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、華碩(2357)、和碩(4938)、仁寶(2324)、緯穎(6669)及宏碁(2353)等，屆時「兆元宴」的劇碼將再度上演。

兆元型男要和帥哥市長簽約？

理周投研部指出，黃仁勳本次訪台行程時間緊湊，能否安排與蔣萬安碰面或簽約，預料將待黃抵達台北後才會最後拍板定案。但從本次「兆元宴」邀請名單來看，應邀的巨頭仍以AI伺服器的重要關鍵供應鏈廠商為主，且餐會中也將就2026年生成式AI算力需求，以及硬體供貨節奏進行深度交流，黃仁勳今年首度訪台的「兆元宴」也勢必為台股掀起一波「仁來瘋」的題材效應。

輝達新一代AI伺服器GB300系列已自去年第三季起開始小量生產出貨，今年上半年台廠的伺服器ODM廠將陸續大量出貨，估計今年GB300機櫃出貨量可達5.5萬櫃至6萬櫃的規模，最新一代的Vera Rubin也將自第三季後陸續出貨。因此，從黃仁勳本次來台「兆元宴」的宴請對象，其聚焦的重要性也就不言可喻了。

AI硬體爆發式成長關鍵年來了

根據摩根士丹利針對AI發展趨勢研究報告顯示，2026年為AI硬體發展爆發式成長的關鍵年，主要驅動力來自AI伺服器硬體需求的強勁成長，AI硬體的成長動力，正由H100/H200時代，轉向輝達的GB200/300，及後續新一代的Vera Rubin(VR系列)，其中包括GPU與ASIC驅動的重大設計升級，從GB300、Vera Rubin平台的Kyber架構，將帶來更高的運算能力和機櫃內容配備的密度。大型資料中心對機櫃的需求，亦由2025年的2.8萬台，2026年將激增至少達6萬台。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1327期，2026.01.29出刊。