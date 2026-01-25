蘇書平：從跨國巨頭顧問到數位轉型推手

快訊

聯合新聞網／ 理財周刊

文．劉秉勳

數位轉型與AI實戰： 轉型中最難的永遠是「心」

身為數位轉型顧問，蘇書平被問過最多次的問題通常是：「我們該導入什麼AI工具？」但他給出的答案往往讓決策者深思：「數位轉型最難轉的部分，從來不是技術，而是人的思維(Mindset)。」

他觀察到，許多企業在面對AI浪潮時，決策者往往存在一種「認知斷層」。老闆們希望透過一筆預算換來一夜之間的自動化效率，卻忽略了組織文化是否具備試錯的勇氣，以及流程重塑的韌性。數位轉型本質上是一場「組織變革」，如果人的認知不動，系統導入只是在舊有的混亂流程上覆蓋一層昂貴的數位面紗。

對於資源有限的中小企業，Steve給出了極具實操價值的建議。他反對盲目追求大型、昂貴的AI方案，而是提倡「從小處著手」。他建議企業優先從「流程自動化」與「生成式AI的工作流整合」切入。例如：透過AI輔助內部文案撰寫、初步數據過濾，讓員工親自體會到「AI是來幫我減輕負擔，而不是取代我」。這種從基層建立起來的信心與成就感，才是推動大型數位轉型最堅實的底氣。

簡報力與精準說服： 高壓環境下的求生與輸出

在商業環境中，想法若無法被傳遞與說服，則等同不存在。蘇書平在高階管理層練就了一身「高壓解碼術」。他回憶在微軟時期，曾面臨只有三天準備時間，就要對二十位資深專家進行產品技術簡報的魔鬼訓練。

那場經歷形塑了他的溝通哲學：成功的說服，重點從不在於投影片的華麗程度，而在於「架構化思維」。他強調在進入簡報現場前，必須先理清聽眾的「痛點」與「期待」。他會將訊息拆解為：目標(Target)、理據(Reasoning)與行動(Call to Action)。這種精準的架構，讓他能即便在高壓之下，依然能用數據與實績支持解決方案，讓說服變得有跡可循、充滿信服力。

學習力與知識內化： 資訊碎片時代的深度防線

訪談尾聲，話題回到先行智庫最核心的關鍵字──「學習力」。在AI能於數秒內總結一本書的時代，為何還需要深度閱讀？蘇書平的回答帶著清醒的反思。

他認為，懶人包與短影音雖然高效，卻容易讓思考「潛碟化」。當人只接收他人的結論，就失去了與作者對話、進行深層思考的機會。閱讀原文與長內容，反而能迫使大腦進行覆盤與內化，形成真正屬於自己的理解。

「每個人的經驗不同，對同一個知識的詮釋也不一樣。」蘇書平強調，別人的重點不一定是你的洞見。能否建立深度思考與批判性理解，將成為AI時代最難被取代的能力。

企業的底層邏輯與未來趨勢

展望2026年，蘇書平認為，技術迭代只會更加快速，企業真正的競爭力，將不再是單一專利或資產，而是組織的韌性，以及是否具備持續學習的文化。

AI將成為如水電般的基礎設施，真正的差異，來自企業如何運用數據思維優化決策。敢於試錯、願意投資人才學習的組織，才能在下一個五年的AI浪潮中保持領先。

