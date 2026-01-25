2026金萃獎頒獎典禮登場！「PRIMEPLUS健康設計家」榮獲三項大獎肯定

快訊

聯合新聞網／ 理財周刊
PRIMEPLUS健康設計家創辦人鄭文華(前排右)。 圖/金萃獎主辦單位提供
文．理財周刊新聞中心

由中華民國教授學會所發起的「優良廠商金萃獎」，近日在台北中正紀念堂盛大舉辦頒獎典禮。該獎項旨在鼓勵台灣優良品牌將企業文化及產品特色發揚推廣，透過學界與產界的深度評選，挖掘具備國際競爭力的台灣品牌。今年度台灣知名保健食品品牌「PRIMEPLUS健康設計家」憑藉卓越的研發與產品品質，一舉奪下「國家品質金牌獎」、「台灣優良保健食品白金獎」及「卓越企業品牌獎」三項殊榮，成為典禮中表現最為亮眼的生技品牌。

「PRIMEPLUS健康設計家」自創立以來，便以「潔淨天然、專業設計、多元功效」作為核心精神，針對現代人的生活型態設計高品質的保健食品。本次旗下多款明星產品獲獎，包含專為現代3C使用者打造的【晶亮設計】金盞花葉黃素、100% 無化學添加的【守護設計】護益生®益生菌、天然西印度櫻桃來源的【抗氧設計】維他命C、上班族每日必備的【充能設計】維他命B群、業界頂規補鈣配方的【穩固設計】天然海藻鈣，以及好吞好吸收的【暢活設計】85% 高濃度魚油。顯見教授評審團對於品牌在安全性、功效性及消費者滿意度等全方位的肯定。

「PRIMEPLUS健康設計家」創辦人鄭文華受訪時表示：「我們的每一款產品皆以科學實證為核心，具備國際文獻與臨床數據支持，精準掌握各複方成分間的協同作用，並根據有效劑量進行調配，讓消費者能達到精準補充，使產品功效發揮至最大化。」鄭文華進一步強調，高品質的產品不應只有效，更要讓消費者吃得安心，同時也補充：「在追求高效的同時，我們也確實落實潔淨理念，堅持減少人工化學添加物，讓保健回歸純粹與透明，為消費者的健康把關。」這份對品質與專業的堅持，正是「PRIMEPLUS健康設計家」能在本次金萃獎中獲得評審團青睞的原因之一，已成為其在競爭激烈的保健食品市場中站穩腳步的核心實力。

本次金萃獎的三項殊榮，不僅驗證了產品品質，更是呈現品牌對於消費者健康的重視。未來「PRIMEPLUS健康設計家」將持續秉持初衷，以最專業態度與最嚴謹的潔淨標準，成為現代人在快節奏生活中最堅實的健康後盾，真正落實高效與安心的精準補給。

「PRIMEPLUS健康設計家」，為你設計健康每一天。

更多品牌資訊參考官網：https://www.primeplus-ww.tw/

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1326期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

