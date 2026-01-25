公私協力新典範 新北住都「580專案」啟動城市更新的關鍵引擎

文．顏瓊真 圖．新北住都中心提供

新北市政府於去(2025)年12月30日舉行「土城清水580專案計畫」的簽約儀式，是新北市長侯友宜推動「580專案計畫」首宗招商成功案件，也是在新北市住宅及都市更新中心協助下，於短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現「公私協力」的成果，具體實現居民齊心重建、安全回家的共同願景。

新北住都中心執行長錢奕綱談到，大家都知道「居住安全」，尤其是老舊房屋要進行都更，才能脫胎換骨，老屋變新宅。

但都更的整合不易，得要居民有高度共識，整合才容易，以「土城清水案」來說，是0403地震後被判定為紅單危險建築物，隔月社區隨即自行整合，向中心申請「新北市危險建築物580專案(簡稱580專案計畫)」，短短一年多的時間，成為580專案計畫首宗招商成功案件，由漢皇集團旗下漢吉建設取得最優申請人資格。

580專案 自助而後天助人助

錢奕綱表示，新北市「危險建築物580專案計畫」於 2023年7月1日 正式上路，旨在協助海砂屋、耐震不足等危險建物加速重建，核心精神是社區自力整合意願達50%即可啟動市府一條龍輔導，由市府與新北住都中心投入資源，協助提供方案評估，並適度導入新北「都更大聯盟」專業技術，等住戶都更意願達80%，新北住都中心就以「公辦都更」方式公開評選，委託都市更新事業機構為實施者，推動後續都市更新事業。

而「一條龍服務」則包括提供從房屋鑑定、初步評估、財務試算到招商、審議的全面協助，以提升重建速度與意願；而適用對象包含海砂屋、耐震能力不足的危老建物，以及受0403地震影響的紅黃單建築。

錢奕綱指出，「土城清水580專案」是第一個民辦轉公辦都更的首案，然而它並不是第一個申請案，卻能夠跑第一，成功招商，重點在於居民的共識度高。

錢奕綱表示，「580專案計畫」講求的是「公私協力」，也就是「天助自助者，自助人恆助之」，也就是住戶先自助後，天助及人助就出現了。

「土城清水580專案」成功招商，預計2029年動土，最快在2033年取得使用執照，就可以搬進新家，錢奕綱說，看到簽約當天，出席居民臉上的笑容，可說是新北住都中心在今(2026)年成立五周年的最棒禮物。

錢奕綱談到，侯市長領先全國，在2021年1月1日成立新北住都中心，負責都市更新及社宅管理等多項業務，而都市更新大致區分為「公辦都更」及「民辦(自主)都更」，中心經過多年的努力，在2025年完成新北市最大、最難的「大陳單元」的公辦都更案外，另在協助民眾進行自主都更上，也以「全案管理」或擔任「專業顧問」角色上竭盡心力。

自主更新提供全案管理

他說，蘆洲區光華段965地號都市更新案是以「自主更新」方式推動，由地主自組更新會，因建物氯離子含量過高，結構安全及環境品質亟需改善，委託該中心擔任統籌「全案管理」機構，提供從建築設計、都更規劃、審議、融資媒合到工程管理的一條龍專業協助，陪伴更新會執行都更的每一個重要階段。

蘆洲光華段案是住都中心推動民辦都更的重要成果之一，中心在過程中扮演統籌與支援角色，協助所有權人凝聚共識、順利推動事業計畫，並結合新北市政府推出的「防災都更2.0專案」及各項政策，讓此案得以原容積1.5倍進行重建、獲得經費補助與審議加速等協助，大幅降低自主更新的實務風險，讓重建流程更順暢。

專業顧問給都更戶「定心丸」

至於「新莊公園一路案」、「新莊中港路(中美社區)案」是新莊地區兩處海砂屋社區，居民在住都中心所舉辦的都更說明會上，得知中心有提供「專業顧問」服務，紛紛要求進入整合的建商要請中心當專業顧問，這樣他們才信得過建商。

有些住戶表示，他們信不過建商說的，但若有行政法人住都中心當「顧問」，以中心在都更業務上秉持「公平、公正、公開」的原則，他們就相信建商對他們的各種承諾。

另也有建商在整合過程，整合到一個階段了解都更住戶的擔憂後，也主動找上住都中心，要求提供專業顧問服務。

錢奕綱表示，住都中心所擔任「專業顧問」角度，主要是協助住戶或實施者解答各階段衍生問題，最終取得全案百分百同意，加速審議進度，而新莊的兩都更案，目前皆進入施工階段，其餘尚有「三重中正南路案」、「新莊新北大道七段案」、「蘆洲長安街46巷案」等皆以中心擔任專案顧問模式協助社區重建，以保障地主都更權益，並發揮監督作用，實現大家盡快入住新家的期盼。

接受多元委託 絕不與民爭利

而身為全台第一個成立的住都中心，錢奕綱也剖析，新北住都中心的民辦都更業務與其他縣市住都中心不一樣的地方，他說，最大差異在於民辦都更業務模式兼具彈性與主動性，可接受多元委託型態，包括全案管理、公開評選實施者，以及針對已有實施者進場的案件，由實施者委託中心擔任專業顧問，協助住戶及實施者解決各階段問題等。

但新北住都中心跳下來做「全案管理」或「專業顧問」業務，會不會落人「與民爭利」的口實呢？

錢奕綱搖搖頭說，「絕對不會！」，因為，上述民辦業務的對象，大都以具危險性且有迫切重建需求、無廠商願意進場的社區為優先，住戶亦須具備高度重建共識為前提，該中心再以「權利變換」方式協助社區推動重建。

例如，中心與市府共同推動之「580專案計畫」，特別聚焦於危險建築物重建，首創考量危險建築重建迫切性，以民辦轉公辦都更，凡經鑑定結果應拆除重建之社區，完整使照範圍不受基地面積大小限制，且由中心協助劃定為更新地區，加速危險建築物之更新重建。

走進老舊社區 五年上千場說明會

錢奕綱表示，新北住都中心是國內第一處推動民辦都更的行政法人專責機構，為強化民眾對於都市更新法令的認知，瞭解都市更新流程、權益等，五年來累積走進社區辦理1,200餘場都市更新法令宣導說明會，參與民眾多達18萬人次。

住都中心除了提供法令宣導，並針對推動自主更新之社區，中心接受社區委託擔任全案管理顧問，有效降低民眾在法規、資金與執行層面的風險，協助社區穩健推進都市更新。

已有實施者進場之都市更新案件，住都中心亦提供完整且專業之顧問服務，協助實施者因應都市更新推動過程中，各階段所可能面臨之行政、法令及實務執行問題，並適時提供專業建議與協調協助，此外住戶亦可向中心諮詢都市更新相關法令，瞭解自身權利與義務。

另外「580專案計畫」，協助海砂屋、耐震能力不足及0403震損紅黃單等危險建築物社區，由中心整合都更大聯盟各公學會專業量能，初步規劃與財務試算，社區同意比率達到門檻，再依市府機制啟動公辦招商程序遴選實施者。

落實侯市長「宜居城市」政策

錢奕綱表示，未來中心將持續與新北市政府攜手推動「民間主導、政府輔助、專業統籌」的自主更新模式，善用行政法人的公正角色及跨局處協調整合能力，鼓勵更多社區在居民共識下啟動自主更新，改善居住安全與都市環境品質。

同時，也期許「580專案計畫」於後續能有更多案件成功完成招商與重建推動，逐步建立危險建築物快速更新的示範案例，發揮擴散效益，讓民辦都更成為加速都市更新、確保市民居住安全的重要推動力量。