公私協力新典範 新北住都「580專案」啟動城市更新的關鍵引擎

聯合新聞網／ 理財周刊
新北住都中心執行長錢奕綱暢談中心協助居民啟動自主更新的業務及成果。
新北住都中心執行長錢奕綱暢談中心協助居民啟動自主更新的業務及成果。

文．顏瓊真 圖．新北住都中心提供

新北市政府於去(2025)年12月30日舉行「土城清水580專案計畫」的簽約儀式，是新北市長侯友宜推動「580專案計畫」首宗招商成功案件，也是在新北市住宅及都市更新中心協助下，於短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現「公私協力」的成果，具體實現居民齊心重建、安全回家的共同願景。

新北住都中心執行長錢奕綱談到，大家都知道「居住安全」，尤其是老舊房屋要進行都更，才能脫胎換骨，老屋變新宅。

但都更的整合不易，得要居民有高度共識，整合才容易，以「土城清水案」來說，是0403地震後被判定為紅單危險建築物，隔月社區隨即自行整合，向中心申請「新北市危險建築物580專案(簡稱580專案計畫)」，短短一年多的時間，成為580專案計畫首宗招商成功案件，由漢皇集團旗下漢吉建設取得最優申請人資格。

580專案 自助而後天助人助

錢奕綱表示，新北市「危險建築物580專案計畫」於 2023年7月1日 正式上路，旨在協助海砂屋、耐震不足等危險建物加速重建，核心精神是社區自力整合意願達50%即可啟動市府一條龍輔導，由市府與新北住都中心投入資源，協助提供方案評估，並適度導入新北「都更大聯盟」專業技術，等住戶都更意願達80%，新北住都中心就以「公辦都更」方式公開評選，委託都市更新事業機構為實施者，推動後續都市更新事業。

而「一條龍服務」則包括提供從房屋鑑定、初步評估、財務試算到招商、審議的全面協助，以提升重建速度與意願；而適用對象包含海砂屋、耐震能力不足的危老建物，以及受0403地震影響的紅黃單建築。

錢奕綱指出，「土城清水580專案」是第一個民辦轉公辦都更的首案，然而它並不是第一個申請案，卻能夠跑第一，成功招商，重點在於居民的共識度高。

錢奕綱表示，「580專案計畫」講求的是「公私協力」，也就是「天助自助者，自助人恆助之」，也就是住戶先自助後，天助及人助就出現了。

「土城清水580專案」成功招商，預計2029年動土，最快在2033年取得使用執照，就可以搬進新家，錢奕綱說，看到簽約當天，出席居民臉上的笑容，可說是新北住都中心在今(2026)年成立五周年的最棒禮物。

錢奕綱談到，侯市長領先全國，在2021年1月1日成立新北住都中心，負責都市更新及社宅管理等多項業務，而都市更新大致區分為「公辦都更」及「民辦(自主)都更」，中心經過多年的努力，在2025年完成新北市最大、最難的「大陳單元」的公辦都更案外，另在協助民眾進行自主都更上，也以「全案管理」或擔任「專業顧問」角色上竭盡心力。

自主更新提供全案管理

他說，蘆洲區光華段965地號都市更新案是以「自主更新」方式推動，由地主自組更新會，因建物氯離子含量過高，結構安全及環境品質亟需改善，委託該中心擔任統籌「全案管理」機構，提供從建築設計、都更規劃、審議、融資媒合到工程管理的一條龍專業協助，陪伴更新會執行都更的每一個重要階段。

蘆洲光華段案是住都中心推動民辦都更的重要成果之一，中心在過程中扮演統籌與支援角色，協助所有權人凝聚共識、順利推動事業計畫，並結合新北市政府推出的「防災都更2.0專案」及各項政策，讓此案得以原容積1.5倍進行重建、獲得經費補助與審議加速等協助，大幅降低自主更新的實務風險，讓重建流程更順暢。

專業顧問給都更戶「定心丸」

至於「新莊公園一路案」、「新莊中港路(中美社區)案」是新莊地區兩處海砂屋社區，居民在住都中心所舉辦的都更說明會上，得知中心有提供「專業顧問」服務，紛紛要求進入整合的建商要請中心當專業顧問，這樣他們才信得過建商。

有些住戶表示，他們信不過建商說的，但若有行政法人住都中心當「顧問」，以中心在都更業務上秉持「公平、公正、公開」的原則，他們就相信建商對他們的各種承諾。

另也有建商在整合過程，整合到一個階段了解都更住戶的擔憂後，也主動找上住都中心，要求提供專業顧問服務。

錢奕綱表示，住都中心所擔任「專業顧問」角度，主要是協助住戶或實施者解答各階段衍生問題，最終取得全案百分百同意，加速審議進度，而新莊的兩都更案，目前皆進入施工階段，其餘尚有「三重中正南路案」、「新莊新北大道七段案」、「蘆洲長安街46巷案」等皆以中心擔任專案顧問模式協助社區重建，以保障地主都更權益，並發揮監督作用，實現大家盡快入住新家的期盼。

接受多元委託 絕不與民爭利

而身為全台第一個成立的住都中心，錢奕綱也剖析，新北住都中心的民辦都更業務與其他縣市住都中心不一樣的地方，他說，最大差異在於民辦都更業務模式兼具彈性與主動性，可接受多元委託型態，包括全案管理、公開評選實施者，以及針對已有實施者進場的案件，由實施者委託中心擔任專業顧問，協助住戶及實施者解決各階段問題等。

但新北住都中心跳下來做「全案管理」或「專業顧問」業務，會不會落人「與民爭利」的口實呢？

錢奕綱搖搖頭說，「絕對不會！」，因為，上述民辦業務的對象，大都以具危險性且有迫切重建需求、無廠商願意進場的社區為優先，住戶亦須具備高度重建共識為前提，該中心再以「權利變換」方式協助社區推動重建。

例如，中心與市府共同推動之「580專案計畫」，特別聚焦於危險建築物重建，首創考量危險建築重建迫切性，以民辦轉公辦都更，凡經鑑定結果應拆除重建之社區，完整使照範圍不受基地面積大小限制，且由中心協助劃定為更新地區，加速危險建築物之更新重建。

走進老舊社區 五年上千場說明會

錢奕綱表示，新北住都中心是國內第一處推動民辦都更的行政法人專責機構，為強化民眾對於都市更新法令的認知，瞭解都市更新流程、權益等，五年來累積走進社區辦理1,200餘場都市更新法令宣導說明會，參與民眾多達18萬人次。

住都中心除了提供法令宣導，並針對推動自主更新之社區，中心接受社區委託擔任全案管理顧問，有效降低民眾在法規、資金與執行層面的風險，協助社區穩健推進都市更新。

已有實施者進場之都市更新案件，住都中心亦提供完整且專業之顧問服務，協助實施者因應都市更新推動過程中，各階段所可能面臨之行政、法令及實務執行問題，並適時提供專業建議與協調協助，此外住戶亦可向中心諮詢都市更新相關法令，瞭解自身權利與義務。

另外「580專案計畫」，協助海砂屋、耐震能力不足及0403震損紅黃單等危險建築物社區，由中心整合都更大聯盟各公學會專業量能，初步規劃與財務試算，社區同意比率達到門檻，再依市府機制啟動公辦招商程序遴選實施者。

落實侯市長「宜居城市」政策

錢奕綱表示，未來中心將持續與新北市政府攜手推動「民間主導、政府輔助、專業統籌」的自主更新模式，善用行政法人的公正角色及跨局處協調整合能力，鼓勵更多社區在居民共識下啟動自主更新，改善居住安全與都市環境品質。

同時，也期許「580專案計畫」於後續能有更多案件成功完成招商與重建推動，逐步建立危險建築物快速更新的示範案例，發揮擴散效益，讓民辦都更成為加速都市更新、確保市民居住安全的重要推動力量。

文．顏瓊真 圖．新北住都中心提供

