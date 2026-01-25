關稅新秩序 台股新贏家

文．張興華

台美關稅談判已達成最終協議，目前已確定輸美對等關稅降至15%且無疊加，與日本、南韓相同稅率標準，於近期與美方共同簽署對等貿易協議。國內經濟學者表示，輸美產品對等關稅由先前20%+N降至15%，對台灣的非半導體產業都是好事，且能與同為輸美競爭對手日本、南韓站在同一稅率標準，將可增加台廠的價格競爭力，並進一步提升廠商獲利能力。

台美關稅談判達成降稅目標

由行政院副院長鄭麗君領軍台美協商洽談的行政院台美經貿工作小組，1月16日公開說明對等關稅降至15%不疊加，及取得232條款最惠待遇，項目包括半導體及其衍生品，以及汽車、航空零組件與木材等產品。若摒除本次協議附加的企業自主投資5000億美元等條件，對台灣以出口為導向的經濟結構來說，無疑是對出口美國的產業打了一劑強心針，讓台廠在輸美市場上有機會與日本、南韓在同等關稅的標準下競爭，爭取更大商機。

去年出口創高 晶片與DRAM大增

理周投部指出，根據財政部公布2025年全年台灣的進出口貿易統計資料顯示，去年台灣出口金額再創歷史新高，達6407.5億美元，年增34.9%，進口金額1836.1億元，年增22.6%，全年出超金額達1571.4億美元。而去年單對美國出口部分，金額為1982.7億美元，占全年總出口約30.9%。出口大幅成長，主因為AI及高效能運算需求強勁，其中IC晶片與DRAM出貨更是大幅成長。

針對本次與美談判對等關稅降至15%且無疊加的結果，中經院院長連賢明表示，這可稱得上是「準最惠國待遇」，同時與日本、南韓及歐盟相同，象徵台灣被美國視為供應鏈的關鍵角色。

淡江大學經濟系教授蔡明芳指出，對等關稅影響最大的是非半導體產業，以台廠出口至美國的產業來說，若與競爭對手國日本、南韓或德國在同為15%的關稅上，將有助於提升台廠的價格競爭力，及提高台廠的獲利能力。

機械與工具機業者大大鬆口氣

台灣機械工業公會理事長莊大立指出，過去日本與韓國由於有自由貿易協議(FTA)，銷往美國市場不用課稅，但台灣卻要被課徵4.8%關稅，台美簽署關稅協議後，台灣的機械與工具機等產品在美國市場，就可以與日、韓站在同樣起跑線，對台廠而言，可以大幅提升市場競爭力。

