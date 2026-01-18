國璽新藥進入臨床三期 助力台灣成亞太幹細胞研究重鎮

快訊

文．蔡武穆

《再生醫療雙法》將於今年上路，為重症患者帶來一線生機，國璽幹細胞在董事長莊明熙領導下，目前有四支幹細胞新藥進入臨床實驗，包含肝硬化、腦中風、關節炎及糖尿病新藥。其中，腦中風新藥正在申請臨時藥證，有機會成為國內首支幹細胞新藥。

莊明熙早年從事電子業，2009年看到一則再生技術的報導，把豬的組織放進人體咽喉再生，覺得不可思議，可惜後續技術只躺在實驗室裡，沒有量產規模。

站在中醫大肩膀 以脂肪間質幹細胞為基底

2012年接觸國璽，當時公司因賣保健食品，燒光三億資金，面臨倒閉危機，他入主後重新引資，轉型為幹細胞新藥公司。

國璽自中醫大移轉幹細胞技術，由於中醫大是以脂肪間質幹細胞為研究主軸，這也決定了國璽日後發展的方向，以脂肪間質幹細胞為基底的各項新藥研發。

莊明熙說，間質幹細胞的來源有四：臍帶血、骨髓、胚胎、脂肪，脂肪間質幹細胞不一定在增殖表現上最優，但來源最好取得，大幅降低研究的門檻，免疫源性也相對低，在臨床上具有很好的應用潛力。

動物實驗成功肝硬化逆轉70%

肝硬化是國人十大死因之一，有龐大市場需求，國璽從肝硬化入手，不久在動物實驗成功使肝硬化逆轉70%，發表在期刊上震撼生技界，引起亞洲細胞治療協會(ACTO) 的高度重視。

2014年，行政院通過《特管法》草案，嗅到上市的機會，國璽在2016年申請人體臨床試驗，沒想到光是一期就做了五年，2021年才進到臨床二期，過程非常艱辛。

莊明熙坦言，肝硬化的病人多數伴有高膽固醇、高血壓、糖尿病、腎衰竭，若因其他併發症死亡，試驗就會中斷，因此收案病人必須嚴格篩選。另外，試驗規定病人不能喝酒、不能抽菸，若病人違規，也會破壞試驗數據。

站在中醫大的肩膀上，國璽持續技術研發。學理上，脂肪間質幹細胞可以分化為脂肪細胞、肝細胞、軟骨細胞、心肌細胞、神經細胞等多種細胞，屬於多能幹細胞，研究人員除了將細胞養多、保持活性之外，最需克服的是一致性，「細胞製劑不能參雜其他失控分化的細胞，否則會有安全性的疑慮」。

「公司發展出獨有的Nigiro-Med平台，從中草藥萃取出高單位且純度高的小分子，誘導幹細胞去定向分化或產生功能性，後續透過檢驗表面標誌確定原先幹細胞的生物特徵還存在，利於臨床的推動，逐漸奠定公司紮實的根基」。

重癱病患起身行走 Discovery跨海來台見證奇蹟

國璽進行十幾項動物實驗，原本打算進軍帕金森氏症及阿茲海默症新藥，但考量到這兩種疾病成因較為複雜，決定先從腦中風進行人體臨床試驗。

他提到，台灣腦中風有50~60萬人，重度癱瘓少說有30萬人，耗費健保及家庭資源，一人癱瘓全家受累，市場需求非常大。

國璽通過《生技新藥條例》的審核進入新竹生醫園區，鎖定65~85歲中重度慢性腦中風患者進行人體臨床試驗，展現驚人的成果，重度癱瘓或半身癱瘓的病人可以藉著輔具起來行走，Discovery在台灣製作的紀錄片《台灣無比精彩：生醫科技》也特別納入了思益優的臨床紀錄，一同見證這項奇蹟。

2023年腦中風幹細胞新藥完成臨床二期，2024年立院三讀通過《再生醫療雙法》，明定細胞業者做完臨床二期即可申請臨時藥證(或稱條件附款、暫時性藥證)，公司上下為之振奮，二次遞交請申請書，無奈法令公告至今都未能實施。

腦中風新藥若獲臨時藥證 將啟動亞太布局

莊明熙說，公司每年研發支出將近一億元，保健食品及學研檢測業務獲利七、八千萬元，至少有二、三千萬元缺口必須靠股東增資，腦中風新藥若能拿到臨時藥證產生獲利，就能順利啟動各項三期臨床試驗。

《特管法》開放六項自體細胞治療，他評估，《再生醫療雙法》應會循《特管法》優先開放自體細胞治療，腦中風新藥屬於自體細胞治療，且內部初步判斷應該符合嚴重失能及危及生命安全二項規定，有信心拿到第一波臨時藥證。

自體細胞客製化程度高，國璽每年一千位患者的胃納量，以一位患者收費一百萬元估計，每年至少創造十億元營收。

國璽2016年進駐生醫園區，預計今年下半年會將多條產線申請並通過PIC/S GMP細胞製劑藥廠(GMP Facility) 認證，目前有121張專利，多數為發明專利，地區涵蓋美國、中國、日本、台灣、馬來西亞、新加坡、越南等，腦中風新藥若能拿到臨時藥證，將會啟動亞太布局，鎖定馬來西亞、越南、印尼等新南向國家技術授權，在當地直接做臨床試驗。

建立亞太首座幹細胞原料庫

除了肝硬化、腦中風自體幹細胞新藥之外，國璽還有糖尿病、關節炎等異體幹細胞新藥，分別進入臨床一期、三期，莊明熙說，越南約一億人口中，根據越南內分泌與糖尿病協會VADE估計約有700萬人左右(約7%)，糖尿病臨床一期在越南進行，三期若結束，將帶來龐大的商機。

值得一提的是，國璽建立亞太首座幹細胞原料庫，莊明熙說，異體細胞採自健康年輕人，依照人類細胞治療產品捐贈者合適性判定基準，經過多項檢測證明無過敏原及傳染性病原，並要通過醫院內的IRB審核通過文件才完整。此外，國璽的異體細胞原料也登錄在FDA原料藥資料庫(DMF)裡，每個細胞有自己的身分證，將有利於產官學研單位的臨床研究與產品開發。

台灣幹細胞產業急起直追

2012年日本山中伸彌教授發現iPS細胞(誘導性多功能幹細胞)至今，各國站在同樣的起跑點，台灣在幹細胞產業並沒有落後太多，國璽的肝硬化及腦中風幹細胞新藥完成臨床二期，已是全球領先地位，有機會成為亞太地區幹細胞研究重鎮。

莊明熙說，國璽的網站上有很多民眾留言何時可以拿到藥，目前會把力量集中在腦中風臨時藥證申請，新藥是病患和家屬的一線希望，癱瘓病人可以坐起來或拿著拐杖行走，就有活下去的勇氣，家庭氣氛也會越來越好。

