讓年菜走出餐桌：一份被重新定義的團圓

文．理善國際關懷協會

年菜原本是農曆年中最私密的家庭儀式，象徵團圓、迎新與豐盛，並不帶有公益性質。真正意義上的「公益年菜」，其實是近二、三十年間才逐漸成形的社會實務。隨著社會福利體系發展、經濟落差擴大，年節對弱勢家庭而言，不再只是節慶，而是一段需要被支撐的時間。

早期的歲末關懷多以紅包或物資發放為主，直到冷鏈物流、集中製作與認購制度成熟，年菜才得以被系統性地製作、保存與配送，轉化為可複製的公益方案。於是，年菜從象徵富足的節慶料理，逐漸成為一種能實際回應生活需求的社會支持工具。公益年菜並沒有單一的起點或創辦者，而是節慶文化與現代社福實踐交會後，自然生成的回應。

認購年菜 把理念變成一桌菜

若希望以實際行動參與公益年菜，目前台灣已有理念清楚、執行成熟的單位可供選擇。安得烈慈善協會長期服務對象為經濟弱勢與突遭變故的家庭，其年菜方案以「年菜食物箱」形式提供，內容多包含可即食或加熱的主菜，如滷豬腳、佛跳牆、燉雞湯等，並搭配白米、罐頭與乾糧，確保家庭在整個春節期間都有基本飲食支持。協會的核心宗旨在於「不只陪一餐，而是陪一段生活」，讓照顧延續在年節之後。

而大心社會福利協會則聚焦弱勢家庭、兒少與主要照顧者，其公益年菜以「認捐制」進行，菜色多為適合多人共享的年節料理組合，如燉肉、海鮮主菜與湯品，重視圍爐的形式感與年節氛圍。大心的理念，是讓受助者在年節中保有尊嚴與被視為「一起過年的人」，而不只是被動接受援助的角色。

兩個單位在服務對象與實踐方式上各有不同，卻指向同一個核心，讓更多家庭能安心過年。無論你認同的是長期陪伴的生活支持，或是守住年節儀式感的圍爐行動，每一份被認購的年菜，都是實際走進他人生活的一步。選擇一個你相信的單位參與其中，讓年節的消費，不只停留在自己的餐桌，也延伸成對他人的祝福。