新年「馬」上領獎金！永慶房屋發近1.8億幸福成家基金犒賞員工

文．顏瓊真 圖．永慶房屋提供

永慶房屋為協助第一線業務夥伴加速實現成家夢想，除提供穩定底薪與業績獎金外，推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務每人每年最高可爭取250萬元的獎勵。

最特別的是，「幸福成家基金」領取資格不受年資與職級限制，即便是入行第一年的業務新人，只要表現優異同樣有機會獲獎，讓努力與付出能反映實際收入上。

今(2026)年發放近1.8億元的「幸福成家基金」回饋員工，共有近700位經紀人員獲獎，12年來已累積發放超過12億元「幸福成家基金」！

永慶房屋總經理吳良治表示，在市場交易量萎縮、部分同業選擇關店或縮編之際，永慶房屋憑藉穩健的成交實力與完善制度，逆勢維持成長動能，並訂下雙北朝350店邁進的目標，積極布局迎接下一波房市成長契機。也已確定將於2026年第一季於新北市土城區再展新店。

助攻買房夢 鄭心茹累積突破750萬！

永慶房屋經紀人員鄭心茹，過去曾在美髮業與百貨零售業累積豐富工作經驗。為了一圓購屋夢想，她跨領域投入房仲業務，希望透過更具成長性的舞台，加速實現人生目標。加入永慶房屋第二年，鄭心茹即迅速突破千萬業績，並連續五年取得「幸福成家基金」領獎資格，累積獎金已超過750萬元，表現亮眼。

鄭心茹分享，「幸福成家基金」不僅是實質的鼓勵，更是一種肯定，讓努力被看見，也成為她持續精進的重要動力。她規劃將這筆獎金作為購屋頭期款，讓成家夢想再往前一步。她進一步指出，即使2025年房市交易量降溫，永慶房屋仍能快速提出因應策略，並持續優化AI科技系統，有效提升工作效率，使她得以穩定維持業績表現！

從餐飲轉房仲 鄭琪欣累積180萬！

今年領到超過30萬元「幸福成家基金」的永慶房屋經紀人員鄭琪欣，加入永慶才短短三年半，已累積獲得180萬元的「幸福成家基金」領獎資格，2025年除了獲得「幸福成家基金」之外，更贏得了「海外旅遊獎勵」，成功雙獎金入袋！

曾在餐飲業服務的鄭琪欣，在發現餐飲業薪水天花板難突破，便轉戰房仲業務。即使沒有房地產經驗，但永慶房屋「團隊合作」的工作模式，讓鄭琪欣轉職第一年就收穫百萬年薪，她更透露，2025年即使房市交易量降溫，但公司給予業務的策略很明確，加上品牌大、資源多、客源依舊穩定，讓她2025年的年收入突破200萬元，是之前做餐飲業的3倍！

雙北朝350店邁進 業務新人首年保障72萬

永慶房屋不僅致力協助客戶實現成家夢想，更重視每一位員工在職涯中的幸福感與成就感，制定多元的薪獎制度鼓勵員工長遠、安心發展，除了有高額的「幸福成家基金」之外，還有師徒制、月月晉升等制度，讓員工努力有收穫，能心無旁騖地投入工作和學習，為自己爭取高薪未來。

2026年永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障。希望降低轉職者跨入業務領域的門檻，接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。