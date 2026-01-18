2026年十大產業趨勢

文．洪寶山

今年我們將迎來「超級IPO年」，從中國GPU四小龍的集體掛牌造勢，到OpenAI、SpaceX、Anthropic等巨獸合計千億美元級的上市案，全球流動性將面臨極限測試，市場風險偏好將被推到極致。

超級IPO造勢與OpenAI帶動唱

華爾街為了消化龐大的承銷部位，勢必全力唱多。這場造勢運動的最大受惠者，是位於上游、掌握關鍵IP與ASIC設計的軍火商，例如聯發科、創意、世芯-KY、智原。

OpenAI在硬體押注「多模態，尤其是語音與音頻」作為AI的核心交互介面，這會拉動麥克風、耳機、手機、車載裝置、語音處理晶片與音訊軟體框架等需求，觀察瑞昱、鈺太、致伸、美律、鴻海。

馬斯克與黃仁勳的AI超級應用

SpaceX獲准再部署7500顆衛星，總數達1.5萬顆，星鏈在烏俄戰場證明具備軍事價值，國防預算將大量轉向「太空防禦」與「衛星反制」。相關的陣列天線、低軌道衛星地面站，以及航太級複合材料可受惠。SpaceX概念股：華通、燿華、昇貿、耀登、昇達科、康舒、同欣電、金寶、台光電。

黃仁勳在CES展宣示AI進入實體世界，Rubin對自駕與機器人的關鍵，是把「大模型推論成本壓很低＋算力變得極度集中」，讓更聰明、更安全的自駕與機器人AI可以在雲端與邊緣大量落地，欣興、南電、景碩等高階ABF載板供應Rubin、HBM相關封裝，台光電、台燿、聯茂等高階CCL將受惠於AI伺服器與車用電子主板升級。

AI引爆記憶體剛需與電力基建

在AI伺服器與AI agent應用帶動下，2026年DRAM ASP漲幅預估從原本的50%左右，抬升至約88%，NAND漲幅預估約70%左右，且伺服器DRAM因容量與頻寬需求更高，漲幅甚至被上調到三位數等級。這次不是短期庫存循環，而是「結構性數據成長＋產能投資紀律」導致的賣方市場，華邦電、南亞科、群聯、旺宏可受惠。

AI資料中心用電拉高，電網與發電設備投資出現明顯加速，傳統公用事業股的漲勢停滯後，市場轉向看好燃氣輪機供應商與EPC公司，因它們直接對應AI帶動的新增機組與輸配電工程需求。可觀察中鼎、台汽電、華城、長園科。

智慧醫療與世足賽概念股

今年是期中選舉年，賴總統直接點名希望透過AI新十大建設與智慧醫療，讓醫療＋科技成為下一座護國群山，因此能把GPU、邊緣AI、通訊模組、感測器導入醫療設備與醫院場域的電子與系統廠，是政策最想扶植的跨域對象，觀察保瑞、藥華藥、長佳智能、宏碁智醫。

2026年世界盃是梅羅的諸神黃昏之戰，雄獅、燦星旅、五福、山富已有資料顯示2026Q1-Q2訂單能見度延伸且包機計畫擴大，長榮航、華航以北美航線主力，志強-KY被點名為2026世足賽台股首選之一，愛爾達是「體育＋數位廣告＋串流」三合一的代表。

烏克蘭重建與台幣升值避險股

烏克蘭重建被視為繼二戰「馬歇爾計畫」後，全球最大規模的基礎建設商機，世界銀行估計成本超過5000億美元。台泥透過與土耳其最大集團OYAK成立合資公司(台泥持股約60-70%)，成為土耳其水泥龍頭。重建房屋、橋樑需要鋼筋，重建工廠與基礎設施需要鋼板，可追蹤中鋼、東鋼、中鴻。俄烏戰爭最嚴重的破壞在於電力設施，重建電網需要大量的銅與電纜，重建供水、污水系統與建築窗框，需要大量的PVC，追蹤華新、台塑、華夏。

為了在11月期中選舉勝選，川普必須推出6-10月內見到效果的投機政策，例如極限施壓聯準會的強行降息與美元貶值，壓低油價與電價，信用卡利率上限與民生補貼，可觀察台幣升值避險股，例如國產、中租-KY。