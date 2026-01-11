快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

老墨：用數據與邏輯玩轉交易

聯合新聞網／ 理財周刊

文．劉秉勳

對於一般的投資人來說，選擇權與量化交易彷彿是一道巨大的門檻，許多人想了解卻不知道如何下手。這次很榮幸可以採訪到「老墨」，他將投資視為一場機率與交易的科學，而非直覺的冒險。這次專訪，我們深入探討老墨如何從外商消費品巨頭的職場思維，成功跨入複雜的選擇權與量化交易領域，並建立起一套以科學邏輯為核心的市場觀測體系。

在成為「老墨」之前：在消費品外商的思維鍛鍊

老墨分享，在踏入投資之前，他其實在一家全球消費品外商，負責台灣市場的業務。那段時間，對他後來的投資方式影響很深。外商對生意邏輯、市場判斷，甚至資料準確度的要求都非常高，很多事情不是「感覺差不多」就能過關。久而久之，這種凡事講求邏輯、用數據說話的習慣，也自然成了他看待市場的方式。

即使在外商發展順利，老墨也逐漸意識到，台灣的消費品市場相對成熟穩定，節奏偏慢。對一個習慣追求效率，又喜歡用數據驗證結果的人來說，能發揮的空間其實有限。也正是在那時，他開始問自己：有沒有一個地方，能更直接地回應數據帶來的判斷？後來，他把目光轉向金融市場，因為那是一個所有決策幾乎都會立刻反映在結果上的地方。

核心武器：選擇權與量化交易的思維邏輯

老墨常把選擇權形容成一個「工具箱」。他之所以把選擇權納入操作，而不是只做股票買賣，是因為在盤整或高度不確定的行情中，股票能做的選擇其實不多。過去他最困擾的，是必須長時間等待行情發動，卻同時承擔著時間成本；又或者不想賣掉手上的股票，卻還得硬撐市場情緒帶來的下跌。選擇權，剛好補上了這些空白，讓策略不再只剩下「漲或跌」兩種判斷。

權利金與風險邊界：賣方與買方的博弈

在老墨看來，新手對選擇權的恐懼，多半來自對「最壞情況」沒有想像清楚。他強調，工具本身沒有對錯，真正重要的是風險邊界是否明確。當虧損被事先限制在可承受的範圍內，交易就不再是賭輸贏，而是可計算、可承擔的選擇。

進階玩法：為何「股票+選擇權」

老墨強調，單純買股票是「一維投資」，而加入選擇權則是「多維交易」。對小資族而言，透過「持股＋Sell Call(Covered Call)」或「Sell Put」等策略，可以像「收房租」一樣獲取現金流，這不僅能降低持股成本，更能大幅提升長期勝率。這正是他所謂的進階玩法：讓時間站在自己這一邊。

核心技術：量化思維與GEX指標的實戰應用

「量化交易最重要的，其實不是寫程式。」老墨回想起自己早期的交易經驗，曾經因為太相信直覺，做出一個事後怎麼看都不該下的決定。那次教訓讓他很清楚地意識到，人類情緒一旦介入，判斷就很容易偏離原本的計畫。後來，他開始透過XQ等量化工具反覆回測，把可能遇到的情境先想過一輪，讓交易在下單之前，就已經有清楚的應對方式。

獨家觀測視角：解構美股GEX(伽馬曝險)指標

美股沒有即時籌碼，很多人交易時其實是在「少一塊拼圖」的情況下前進。老墨在策略中引入GEX，目的不是預測漲跌，而是判斷風險。因為GEX反映的是造市商的避險行為，一旦正負結構出現變化，市場往往也正走向不一樣的節奏，這能讓交易者少踩幾次不必要的地雷。

投資人的生活與未來展望

老墨的生活並非大眾想像中的「盯盤到深夜」。他分享，現在開發新策略的時間僅佔約10%，更多時間(約50%)花在「吸收資訊」與「產出內容」。他透過經營YouTube頻道逼迫自己不斷進步，「吸收後轉化為程式碼，即使今天用不到，這些idea在未來的某個時候，也許就會派上關鍵的用場。」對他而言，能將時間陪伴在自己重視的人身上，才是最理想的進行式。

市場盲點：避開「群眾的平庸」

老墨也觀察到，許多投資人最容易卡關的地方，往往是太容易被市場聲音牽著走，或是在沒有清楚策略的情況下頻繁交易。他認為，真正能在市場走得長遠的人，通常對自己的想法很清楚。也正因如此，他反而很鼓勵那些對市場、產業、數據本來就有廣泛興趣、習慣吸收大量資訊的人，嘗試看看量化交易。因為量化工具能幫助這類型的人，把原本分散的理解整理成可執行的策略，而不只是停留在想法層次。

從外商訓練出的邏輯思維，到量化交易的一線實戰，老墨走的其實是一條很清楚的路：投資不是賭運氣，而是用數據理解市場，也理解人性。數據對他來說不是冷冰冰的數字，而是一種讓決策站得住腳的方法。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1324期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

口袋國會發表應用系統 「AI在國會」迎來智慧化新時代

AI助攻在地產業轉型 澎湖中小企業受益

代理孕母修法卡關 醫怒轟民進黨：性平做半套還自打臉

「不是運氣是時機」2026年 三個星座的性格優勢正好符合市場缺口

相關新聞

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股！AI落地 照亮台股供應鏈

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股 AI落地 照亮台股供應鏈

勞動基金大賺

勞動基金大賺

臺灣印度研究協會年會 盛況空前

臺灣印度研究協會年會 盛況空前

老墨：用數據與邏輯玩轉交易

老墨：用數據與邏輯玩轉交易

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。