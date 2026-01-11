老墨：用數據與邏輯玩轉交易

文．劉秉勳

對於一般的投資人來說，選擇權與量化交易彷彿是一道巨大的門檻，許多人想了解卻不知道如何下手。這次很榮幸可以採訪到「老墨」，他將投資視為一場機率與交易的科學，而非直覺的冒險。這次專訪，我們深入探討老墨如何從外商消費品巨頭的職場思維，成功跨入複雜的選擇權與量化交易領域，並建立起一套以科學邏輯為核心的市場觀測體系。

在成為「老墨」之前：在消費品外商的思維鍛鍊

老墨分享，在踏入投資之前，他其實在一家全球消費品外商，負責台灣市場的業務。那段時間，對他後來的投資方式影響很深。外商對生意邏輯、市場判斷，甚至資料準確度的要求都非常高，很多事情不是「感覺差不多」就能過關。久而久之，這種凡事講求邏輯、用數據說話的習慣，也自然成了他看待市場的方式。

即使在外商發展順利，老墨也逐漸意識到，台灣的消費品市場相對成熟穩定，節奏偏慢。對一個習慣追求效率，又喜歡用數據驗證結果的人來說，能發揮的空間其實有限。也正是在那時，他開始問自己：有沒有一個地方，能更直接地回應數據帶來的判斷？後來，他把目光轉向金融市場，因為那是一個所有決策幾乎都會立刻反映在結果上的地方。

核心武器：選擇權與量化交易的思維邏輯

老墨常把選擇權形容成一個「工具箱」。他之所以把選擇權納入操作，而不是只做股票買賣，是因為在盤整或高度不確定的行情中，股票能做的選擇其實不多。過去他最困擾的，是必須長時間等待行情發動，卻同時承擔著時間成本；又或者不想賣掉手上的股票，卻還得硬撐市場情緒帶來的下跌。選擇權，剛好補上了這些空白，讓策略不再只剩下「漲或跌」兩種判斷。

權利金與風險邊界：賣方與買方的博弈

在老墨看來，新手對選擇權的恐懼，多半來自對「最壞情況」沒有想像清楚。他強調，工具本身沒有對錯，真正重要的是風險邊界是否明確。當虧損被事先限制在可承受的範圍內，交易就不再是賭輸贏，而是可計算、可承擔的選擇。

進階玩法：為何「股票+選擇權」

老墨強調，單純買股票是「一維投資」，而加入選擇權則是「多維交易」。對小資族而言，透過「持股＋Sell Call(Covered Call)」或「Sell Put」等策略，可以像「收房租」一樣獲取現金流，這不僅能降低持股成本，更能大幅提升長期勝率。這正是他所謂的進階玩法：讓時間站在自己這一邊。

核心技術：量化思維與GEX指標的實戰應用

「量化交易最重要的，其實不是寫程式。」老墨回想起自己早期的交易經驗，曾經因為太相信直覺，做出一個事後怎麼看都不該下的決定。那次教訓讓他很清楚地意識到，人類情緒一旦介入，判斷就很容易偏離原本的計畫。後來，他開始透過XQ等量化工具反覆回測，把可能遇到的情境先想過一輪，讓交易在下單之前，就已經有清楚的應對方式。

獨家觀測視角：解構美股GEX(伽馬曝險)指標

美股沒有即時籌碼，很多人交易時其實是在「少一塊拼圖」的情況下前進。老墨在策略中引入GEX，目的不是預測漲跌，而是判斷風險。因為GEX反映的是造市商的避險行為，一旦正負結構出現變化，市場往往也正走向不一樣的節奏，這能讓交易者少踩幾次不必要的地雷。

投資人的生活與未來展望

老墨的生活並非大眾想像中的「盯盤到深夜」。他分享，現在開發新策略的時間僅佔約10%，更多時間(約50%)花在「吸收資訊」與「產出內容」。他透過經營YouTube頻道逼迫自己不斷進步，「吸收後轉化為程式碼，即使今天用不到，這些idea在未來的某個時候，也許就會派上關鍵的用場。」對他而言，能將時間陪伴在自己重視的人身上，才是最理想的進行式。

市場盲點：避開「群眾的平庸」

老墨也觀察到，許多投資人最容易卡關的地方，往往是太容易被市場聲音牽著走，或是在沒有清楚策略的情況下頻繁交易。他認為，真正能在市場走得長遠的人，通常對自己的想法很清楚。也正因如此，他反而很鼓勵那些對市場、產業、數據本來就有廣泛興趣、習慣吸收大量資訊的人，嘗試看看量化交易。因為量化工具能幫助這類型的人，把原本分散的理解整理成可執行的策略，而不只是停留在想法層次。

從外商訓練出的邏輯思維，到量化交易的一線實戰，老墨走的其實是一條很清楚的路：投資不是賭運氣，而是用數據理解市場，也理解人性。數據對他來說不是冷冰冰的數字，而是一種讓決策站得住腳的方法。