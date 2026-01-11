臺灣印度研究協會年會 盛況空前

文．李三財、劉俐宜 圖．臺灣印度研究協會提供

臺灣印度研究協會2025年會12月假就諦書屋舉行，理事長方天賜教授率領團隊細心佈置，展現對此盛會的重視。2016年起筆者陸續邀請擔任清華大學印度研究中心副主任的方教授到就諦學堂及北商大東協中心演講，深刻體驗曾派駐印度的他，成為教授後仍舊長期持續深耕臺印關係的用心，近年更見其寫專欄及出書、上媒體節目分析印度議題觀點，橫跨教育媒體，也為台灣社會開啟一扇理解印度的重要窗口。

重新理解當代印度的深度與廣度

印度協會年會當天現場高朋滿座，六十多位來賓集結全台深耕印度產經學代表，更有立委及媒體高層，前駐緬李朝成大使等眾星雲集，與會嘉賓的分享相當精闢。

前駐印大使翁文祺致詞表示：印度派駐台灣的協會會長皆屬核心外交要角，其所回傳的訊息能直達印度高層，充分顯示印度對台灣的高度重視。隨著印度學生來台人數逐年成長，尤其集中於清華大學，台灣與印度、歐洲的連結也日益緊密，學術、企業與人才流動正成為最具力量的交流引擎。

屏東科技大學陳和賢教授(前駐印度科技參事、駐胡志明教育參事)分享印度深厚而強勁的文化軟實力，並點出其菁英人才的國際競爭力。法律專家曾勤博律師則務實解析印度對外資的政策條件與台商投資現況，為產業合作提供清晰視角。旅行業經理人協會葉庭林理事長表示，未來將率團前往印度清奈阿育吠陀中心參訪，籌劃醫藥論壇，開啟傳統智慧的對話新頁。協會副理事長釋覺明法師亦帶領來自那爛陀的學生達喜參加，深化臺印交流。

聆聽各界分享，長期關注印度弱勢的瑜伽舞蹈老師劉俐宜表示，彷彿從多重視角重新理解當代印度的深度與廣度，期待協會安排釋覺明法師再度分享《金剛經》的智慧光芒。

持續跨界交流合作 長出更豐富的多元文化種子

在溫暖的就諦書屋，貴賓們會後交流熱絡，舊友敘舊、新友相識，視野被放大、思想與願景自在流動。閒談間翁文祺大使亦期許筆者能讓就諦書屋成為歷史悠久的「明星咖啡館」一樣的特色IP，甚至未來更能成為印度加爾各答Indian Coffee House般的人文地標─承載歷史、孕育思想、匯聚文化，成為城市中連結台灣與世界的精神座標。這讓我們有如醍醐灌頂。

台灣南亞研究協會第四屆理事長唐維敏教授也帶領理監事加入交流，讓活動更豐富。期待2026年，我們持續跨界合作交流，讓台灣長出更豐富的多元文化種子。