文．洪寶山

台灣的勞動基金包含「勞保基金」、「新制勞退基金」與「舊制勞退基金」等不同基金，其投入股市的時間點有所不同。勞保基金是歷史最悠久的基金，早期主要存放於銀行或購買債券，直到1997年7月爆發東南亞金融風暴才正式將資金投入台股市場，開啟了勞保基金投資股市的歷程。

新制勞退投資收益分紅個人

新制勞工退休基金在2007年成立勞工退休基金監理會後，才正式大規模將資金配置於股票、債券等投資工具。舊制勞退基金早期多由台灣銀行(原中央信託局)代管，主要以存款與固定收益為主。隨著勞保基金與退撫基金(1996年起)陸續投入股市，舊制勞退基金也隨之放寬運用，並在勞退基金監理會成立後，與新制勞退基金同步進行更專業化的股市布局。

在三大勞動基金中，只有「新制勞退基金」會將投資收益「分紅」到勞工的個人帳戶。「勞保基金」與「舊制勞退基金」是屬於「確定給付制」，也就是說，您退休領多少錢是根據您的年資、薪資與公式算出來的，與基金賺賠無關，賺多了不會多給您，賠了也不會少給您(由政府負最後支付責任)。

新制勞退有五年出現負報酬

新制勞退基金從2005年制度上路當年就開始計算收益，並於2006年3月完成首次分紅入帳。早期(2005~2007年)資金主要放銀行，第一年的收益率僅約1.33%，金額非常少。直到勞工退休基金監理會成立，開始大規模投入股市與海外投資後，收益率才開始出現較大的波動。2008年到2024年這十七年間，共有五年(2008、2011、2015、2018、2022年)出現負報酬。

新制勞退有「保證收益機制」，政府保證您的長期平均收益率不會低於「當地銀行二年期定存利率」。如果退休時，帳戶累積的收益低於保證收益，政府會補足差額給您。

新制勞退近五年平均賺7.44%

當年度如果為負報酬，個人的勞退帳戶不會直接扣錢，而是將「負值」記錄在帳上，等未來有獲利時優先回沖填補，填補完才會開始分紅。從2008年到2025年11月為止，平均每人分紅金額累積達252,457元。統計新制勞退基金近五年(2020-2024年)平均年化報酬率達7.44%，近十年平均達5.69%，近十五年平均達4.8%。

因為新制勞退有「保證收益(定存利率)」的承諾，為了確保這條底線，基金經理人在資產配置上必須保留一定比例的保守型資產(如銀行存款、債券)，因此在股市大漲時，爆發力會略低於全權操作的基金，但相對穩健。

勞退前十大個股通常是每半年公告一次，上半年6月30日、下半年12月31日，依過往慣例，下半年(12/31)的前十大持股通常在隔年第一季才上架，時間點落在二至三月間，與年度結算及監理會議進度有關。

新制勞退持股 透露補漲標的

據2025年6月30日公告，新制勞退基金的前十大持股：台積電31.65%、聯發科4.37%、鴻海3.96%、台達電3.66%、富邦金2.67%、廣達2.34%、國泰金2.29%、中華電2.04%、台光電1.89%、奇鋐1.85%，電子與通訊類股占多數，尤以半導體與AI伺服器供應鏈為主。其中台達電、台光電、奇鋐年度漲幅超過一倍，聯發科與廣達的年報酬率最小，分別為+1.06%、-5.23%，因此在加權指數即將挑戰三萬點之際，聯發科與廣達反倒顯得有補漲的空間。

聯發科2026年觀察重點在ASIC業務與輝達合作的車用晶片或雲端運算晶片的營收認列進度，預估EPS為74.5元。廣達受惠於AI伺服器(GB200)預計在2026年大幅放量，EPS預估為22.2元。