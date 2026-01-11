快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股！AI落地 照亮台股供應鏈

聯合新聞網／ 理財周刊

文．張興華

攸關科技最新應用趨勢與消費性電子商品開發潮流的2026年美國消費性電子展(CES)，於1月6日至9日於拉斯維加斯盛大登場，本屆除了邀請到輝達(NVDA)執行長黃仁勳與超微(AMD)執行長蘇姿丰二大科技巨頭發表主題演講外，今年CES展亦聚焦「實體AI落地應用」，從雲端運算延伸至機器人、智慧家電與自駕車等領域，直接照亮台美科技供應鏈，於今年迎來數千億元的新訂單商機。

AI Forward透露未來科技發展趨勢

今年CES展會以「AI Forward」(前瞻AI)為主題，預計吸引13萬人參觀，且有近4500家來自全球各地廠商參展，規模堪稱為歷年之最。

2026年CES展場上秀出的最新AI技術與產品，預計於展出後的半年至一年內陸續量產上市，直接牽動消費市場的關注與採購，亦影響相關供應鏈廠商的接單動能，以及關係到廠商今年的營收獲利表現。

從雲端邁向邊緣 AI落地變現

呼應今年CES展的「前瞻AI」主題，永豐金證券指出，現階段AI技術發展已進入「從雲端走向邊緣」應用的關鍵轉折點。過去兩年AI應用多集中資料中心的大型語言模型訓練，今年將是全面擴大滲透至消費性電子產品，這也意味AI不限於科技巨頭間的基礎建設競賽，而是為市場終端消費者帶來實質效益的應用，並代表AI產業正式進入「落地變現」階段。

本屆CES展聚焦主軸從雲端運算延伸至機器人、智慧家電與自駕車等領域，可稱為美台科技業帶來全面升級商機，且對台AI供應鏈的製造廠商來說，這波實體的AI浪潮，將帶來數千億元的新增訂單商機，遠較先前的雲端AI應用，更具持續性與規模。

黃仁勳開講Nvidia Live四大重點

輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰二人於1月5日展前分別受邀發表專題演說，其中黃仁勳以「Nvidia Live」為題，提出四項重點，分別為：

一、發表Cosmos平台，為實體AI設計的開源世界基礎模型平台(WFM)，可運用於機器人與自駕車上，將大幅降低訓練成本，並加速實體AI由實驗室走向商業化。

二、與聯發科(2454)合作設計的GB10 Grace Blackwell超級晶片，透過Project DIGITS整合GB10晶片、128GB記憶體4TB儲存空間，開發出新桌上型AI超級電腦，預計今年5月上市，定價3000美元，讓桌上型AI超級電腦可以普及化。

三、Blackwell晶片已於全球45座廠全面量產，並點名華碩(2357)、技嘉(2376)、鴻海(2317)、廣達(2382)、英業達(2356)、和碩(4938)與緯創(3231)等台廠夥伴。

四、發表新款搭配AI的RTX50系列顯卡，可生成更精準的人臉模型及提升遊戲畫面至電影級效果，預計於元月底上市，價格在599美元至1999美元之間。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1324期，2026.01.08出刊。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1324期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

陸專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

台股創高拉回！終場小跌74點、收30,360點 權王台積電收紅

蔡依林不忍了！出道26年首度點名告酸民 連黃仁勳也被扯邪教

相關新聞

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股！AI落地 照亮台股供應鏈

《CES亮點 孕育新飆股》三萬點穿越股 AI落地 照亮台股供應鏈

勞動基金大賺

勞動基金大賺

臺灣印度研究協會年會 盛況空前

臺灣印度研究協會年會 盛況空前

老墨：用數據與邏輯玩轉交易

老墨：用數據與邏輯玩轉交易

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。