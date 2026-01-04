快訊

元旦才新婚！和導演尪交往細節狂被挖 長澤雅美被逼到「發聲明求放過」

馬杜洛遭逮…由她接任委內瑞拉代理總統！背景曝光「華爾街人脈深厚」

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

電子五哥馬年展望

聯合新聞網／ 理財周刊
鴻海。路透
鴻海。路透

文．洪寶山

以往鴻海營收占比第一名的消費智能產品(主要是iPhone系列新機備貨)，在2025年第三季呈現季增、年持平趨勢，營收占比37%，退居第二，但仍是提供穩定現金流的基石。在AI伺服器(GB200等)出貨放量，貢獻度激增，營收季增率與年增率強勁，占比持續擴大，雲端網路產品的營收占比達42%，躍居第一位，成為鴻海目前成長最快，也是法人Re-rating的主因。

鴻海評價提升 左擁蘋果右抱輝達

PC市場需求相對疲弱，加上iPad更新週期影響，電腦終端產品呈現季減、年減趨勢，營收占比15%。連接器、鏡頭模組，以及逐步成長的汽車零組件等項目趨勢持平，營收占比6%。這個結構改變代表鴻海擺脫「純蘋果概念股」標籤，不再看蘋果臉色吃飯，雖然目前AI伺服器組裝毛利不高，但隨著液冷系統、機櫃設計垂直整合比重增加，AI伺服器的高成長性抵銷了手機市場的成熟飽和風險。

2026年預期雲端網路占比將維持在40%以上高檔，甚至可能因GB300放量而進一步挑戰45%，確立鴻海以AI為核心的新成長曲線。過去鴻海本益比常在10-12倍徘徊，但是隨著AI伺服器占比提高，市場開始給予AI硬體股15-20倍評價。如果以2026年EPS 18元配合15-20倍PE計算，股價挑戰270-360元可期。

廣達毛利大增 轉型代工AI伺服器

廣達從過去的NB代工廠明顯轉向以伺服、AI伺服器為核心的雲端與資料中心供應商，營收與獲利彈性幾乎都綁在AI伺服器與相關解決方案上。2025年AI伺服器約占營收40-50%左右，倍數成長趨勢，筆電相關營收占比大約20-30%，較2023年45%明顯下降。其他(網通、車用、IoT、代工組裝等)約10-20%，溫和成長。

2026年成長關鍵幾乎都綁在AI伺服器出貨，GB300、GB200等新平台2025年開始放量，2026年成為全年貢獻年度，AI伺服器營收占比有機會上看總營收約八成水準，公司管理層多次強調AI伺服器訂單能見度已一路看到2026-2027年。外資預期2026年AI伺服器營收年增率可達三位數等級，並成為營收與獲利主要推手。預估2026年廣達EPS約22.22元，瑞銀、野村、群益等券商已給出400元目標價。

英業達 AI伺服器＋穩定配息

英業達目前AI伺服器已占整體伺服器營收約40-45%，公司預期2026年AI伺服器營收將年增超過四成，在伺服器中占比超過五成，並受惠HGX、B系列平台與後續GB300、新一代L11機櫃開出。電腦相關(NB)約46-50%，2025年車用營收占比大致落在1-2%左右，頂多逼近3%等級，但車用營收年增約三倍，2026年公司預期仍是大幅成長的一年，並以2027年相關營收突破100億元為目標。2026年EPS約在2.8-3元附近。本土券商則多把英業達定位在「AI伺服器＋穩定配息股」，估值不像純AI題材那麼激進，因此目標價落在65-70元。

仁寶 衛星UT領跑電子五哥

仁寶2025年營收占比PC約70%，車用、醫療、工控、5G等非PC約30%，AI伺服器占整體伺服器比重有機會拉到15%-20%。仁寶位於美國的新廠預計2026年上半年完工，下半年開始小量生產並放量，2026年車用與伺服器合計營收占比上看約一成，整體非PC占比達成60:40的中期目標。相較於2025年預估EPS約1.5元，2026年EPS預估數是2.7元，預計至少有50%成長機會。特別一提的是仁寶的「衛星地面終端(UT)」與衛星通訊模組等產品，被業界評為電子五哥中在衛星UT跑最前面的一家，主打在沒有行動網路覆蓋的地區仍可維持連線。

和碩 通訊產品營收占逾五成

和碩的通訊產品營收占比約55%-60%，車用電子約大於10%，資訊與伺服器(AI)約5%-8%，和碩已獲得輝達GB系列與北美雲端大廠訂單，預計2026年出貨量將顯著放量，降低對單一iPhone營收的依賴。電動車在既有兩家車廠外新增多家客戶，2027年下半年起放量，但2026年就會看到不錯成果。2026年EPS預估5.74元，有20%~25%成長空間。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1323期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

侯布雄馬年新春禮盒登場 經典甜點加限定新作、詮釋法式新春儀式感

萬寶龍2026「生肖與符號」系列 赤馬結合書寫 展現文字的內韻活力

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

福利熊首登台北101跨年光雕 超萌馬年春聯、實用生活周邊商品大全聯元旦搶先開賣

相關新聞

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式

馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式

電子五哥馬年展望

電子五哥馬年展望

軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機

軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機

年底千億資金 炸裂台股 四檔主動型ETF進場、指標股創高可期

年底千億資金 炸裂台股 四檔主動型ETF進場 指標股創高可期

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。