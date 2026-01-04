馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式

文．杜立羽

2025是風風雨雨的一年，股市也寫下多項紀錄。4月股災單日指數暴跌、跌停鎖死，個股幾乎全面跌停，國安基金第九度進場護盤，市場情緒轉樂觀，股市在震盪過後，資金回流推動指數屢創新高，進入降息循環，加上AI發展熱度持續延燒，也同步帶動產業出現趨勢性的結構變化。進入元月，正是投資人重新檢視策略、規劃布局的關鍵時點，迎接全新一年與新的投資商機。

降息循環 資金輪動推高台股

回顧2025年表現，最大的議題無疑是4月初川普的關稅政策，美國總統川普為了推動製造業回流美國並增加財政收入，針對主要貿易夥伴課徵10%~41%不等的關稅，消息一出使得全球股市連日重挫。不過隨著市場情緒逐步消化，加上AI需求持續強勁，相關產業重新撐起盤面，股市也隨之回穩。

除此之外，市場在下半年也正式進入降息循環，聯準會貨幣政策轉向，上半年主要因為通膨黏著而維持觀望態度，直到下半年才正式啟動降息，2025年全年共降息3次，累計降息幅度達3碼，利率區間由原先的4.25%~4.5%下調至3.5%~3.75%，資金成本下降，加速流向股市，也成為推升成長性族群的重要推力。

台達電勇奪2025焦點黑馬股獎

2025年台股表現，加權指數從年初的22,975點一路上漲至截稿日(2025/12/25)最高價觸及28,568點，震盪拉回到28,371點，漲幅超過23.5%，上漲5,396點。

作為推動大盤上攻的核心動力，台積電佔加權指數比重高達41.9%，股價也從年初的1,070元上漲至1,495元，其中指數漲點約65%由台積電貢獻，其餘漲點則分散至盤面最火熱的族群，包含AI伺服器相關、AI ASIC、BBU、記憶體、PCB…等。

2025年焦點黑馬股獎落在電源管理大廠台達電(2308)，受惠資料中心電源升級趨勢，在電源管理與系統整合的領先優勢，營運動能明顯轉強，成功超車聯發科，躍升為台股市值第三名，凸顯資金也持續流入具備長期產業趨勢支撐的關鍵族群。

矽光子2026商轉落地關鍵元年

接下來投資人真正不能忽視的，仍然是矽光子族群。今年不再只是題材，而是正式跨入商業化落地的關鍵元年。光收發模組負責交換機與伺服器間的電、光訊號轉換，而矽光子技術因具備傳輸速度比銅纜快約20倍、功耗可降低近9成，正好解決AI時代資料量暴增與的痛點。

未來隨著AI伺服器規模持續擴張，資料中心勢必全面導入矽光子方案，將有望成為全年盤面最具爆發力的黑馬族群。

近期多家投顧對於2026年仍維持樂觀看好，並預測加權指數高點將上看30,500~35,000點，低點則介於24,500~26,500點之間，普遍認為全年高點有機會落在年底。看好下半年輝達Rubin帶動相關供應鏈業績成長，加上美國期中選舉效應，以及AI持續推動企業高速成長…等因素，全年將呈現先蹲後跳的態勢。

市場也普遍認為現階段AI泡沫擔憂仍言之過早，科技巨頭資本支出仍在擴張，預期將由原先的3,600億美元持續成長至5,800億美元，台灣憑藉完整半導體與伺服器供應鏈，仍將是全球AI資本支出成長下的核心受惠者。