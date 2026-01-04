從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾
圖、文．理周教育學苑
理周教育基金會持續推動自立青少年助學行動，邀請社會大眾一同參與，2025年持續年以「知識帶來力量，財富創造人生」為核心，透過金錢教育、生活風險識讀與長期助學補助，陪伴青少年在現實壓力中，仍保有選擇未來的能力。
回顧2025年，基金會陸續推動多項公益行動。
5月舉辦「母親節感恩芳療課程」，邀請25位家長與學員，以精油與基礎按摩回應長期被忽略的照顧勞動，將感謝轉化為可實踐的日常行動。
6月舉辦「三理人生．公益好市集」，結合課程、市集與師資力量，募得1,336,107元公益金，並全數捐贈台北市政府作為復康巴士基金，讓學習實際回饋社會。
7月延續第十七期《青春小股東》理財培訓營，引導青少年建立正確財務觀念，成為自己夢想的第一位投資人。
10月攜手普仁青年關懷基金會，為33位高中生規劃「青年理財力」課程，並舉辦租屋與簽約詐騙防治講座，透過貼近生活的案例，補足青年最容易忽略的生活風險意識。
其中，第二屆「自立青少年助學金補助方案」為基金會最重要的長期承諾。方案支持16位自立青少年，每人每月補助2,000元，協助其在求學與生活之間維持基本安全感。114年度上學期已完成192,000元撥付；截至2025年12月，累計執行10個月，撥款共320,000元，另提供急難救助與進步獎合計22,000元，目前累計投入342,000元，剩餘64,000元將於期程內完成。
公益不該只是一次性的善意，而是一段能被持續履行的承諾。基金會已同步啟動115年度補助規劃，期望讓陪伴不中斷，並誠摯邀請社會大眾透過捐款、專業或時間參與，共同為自立青年建立長期而穩定的支持網絡。
