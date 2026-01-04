快訊

元旦才新婚！和導演尪交往細節狂被挖 長澤雅美被逼到「發聲明求放過」

馬杜洛遭逮…由她接任委內瑞拉代理總統！背景曝光「華爾街人脈深厚」

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

聯合新聞網／ 理財周刊
台股（本報系資料庫）
台股（本報系資料庫）

文．理周教育學苑

隨著2025年進入尾聲，台股在AI浪潮與全球資金重新分配的洗禮下，展現出極強的韌性。然而，面對即將到來的2026年，投資人心中不免充滿疑問：美股高檔震盪、地緣政治風險未解、降息循環下的熱錢將流向何方？為了協助廣大投資人在新的一年馬到成功，理周教育學苑特別邀請技術分析名師、擁有數十載實戰經驗的朱家泓老師，於2026年1月3日舉辦「馬上有你」開年免費講座，帶領投資人看清開春關鍵三件事。

時勢交鋒：在高點波動中尋找「避風港」與「領頭羊」

回顧過去一年，台股受惠於半導體產業鏈的強勁表現，屢創歷史新高。但進入2026年後，市場焦點將轉向企業獲利成長的續航力以及全球通膨後的復甦力。朱家泓老師指出，許多投資人在多頭市場中往往因為「懼高症」而錯失機會，或是在市場拉回時因恐慌而砍在低點。

「市場永遠是對的，關鍵在於你有沒有看懂趨勢。」朱家泓強調，2026年將是一個「選股重於大盤」的一年。透過本次《馬上有你》講座，他將解析開年後大盤的技術面轉折點，並教導投資人如何利用波段操作，在充滿變數的2026年鎖定獲利。

三種位階，三種邏輯

本次講座中，朱家泓老師將特別提出「三種位階，三種邏輯」的操盤思維，教導投資人因應不同股性制定勝策。

►財富密馬｜底部暖身➡︎走勢仍在整理與累積階段

►馬力全開｜主升起跑➡︎結構轉強、節奏加快，需要更精準的進出判斷

►給我馬尼(MONEY)｜強勢股／飆股➡︎走勢明確但波動放大，趨勢確立、穩健上漲、何時該出場

朱家泓表示，看懂位階，才能在2026年的馬年行情中，既能掌握底部先機，又能享受飆股噴發的果實。許多散戶在2025年賺了指數卻賠了價差，主因在於缺乏一套可複製的戰鬥準則。本次講座不談深奧的總經理論，而是從最直觀散戶保命守則「技術分析」出發，讓不管是存股族、小資族還是資深交易者，都能擁有一套屬於自己的「2026投資地圖」。

理周初心：讓理財成為翻轉人生的力量

理周教育學苑多年來秉持「理財、理善、理健康」的理念，此次《馬上有你》講座採「完全免費」形式，希望回饋廣大投資人，降低學習理財的門檻。理周教育學苑表示：「我們深知在資訊爆炸的年代，正確的財商教育是社會安定的力量。透過朱家泓老師專業且接地氣的教學，希望每位參與者在2026年不只是投資資產，更能投資自己的大腦。」

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1323期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

侯布雄馬年新春禮盒登場 經典甜點加限定新作、詮釋法式新春儀式感

萬寶龍2026「生肖與符號」系列 赤馬結合書寫 展現文字的內韻活力

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

福利熊首登台北101跨年光雕 超萌馬年春聯、實用生活周邊商品大全聯元旦搶先開賣

相關新聞

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾

馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式

馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式

電子五哥馬年展望

電子五哥馬年展望

軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機

軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機

年底千億資金 炸裂台股 四檔主動型ETF進場、指標股創高可期

年底千億資金 炸裂台股 四檔主動型ETF進場 指標股創高可期

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。