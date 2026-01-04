2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

文．理周教育學苑

隨著2025年進入尾聲，台股在AI浪潮與全球資金重新分配的洗禮下，展現出極強的韌性。然而，面對即將到來的2026年，投資人心中不免充滿疑問：美股高檔震盪、地緣政治風險未解、降息循環下的熱錢將流向何方？為了協助廣大投資人在新的一年馬到成功，理周教育學苑特別邀請技術分析名師、擁有數十載實戰經驗的朱家泓老師，於2026年1月3日舉辦「馬上有你」開年免費講座，帶領投資人看清開春關鍵三件事。

時勢交鋒：在高點波動中尋找「避風港」與「領頭羊」

回顧過去一年，台股受惠於半導體產業鏈的強勁表現，屢創歷史新高。但進入2026年後，市場焦點將轉向企業獲利成長的續航力以及全球通膨後的復甦力。朱家泓老師指出，許多投資人在多頭市場中往往因為「懼高症」而錯失機會，或是在市場拉回時因恐慌而砍在低點。

「市場永遠是對的，關鍵在於你有沒有看懂趨勢。」朱家泓強調，2026年將是一個「選股重於大盤」的一年。透過本次《馬上有你》講座，他將解析開年後大盤的技術面轉折點，並教導投資人如何利用波段操作，在充滿變數的2026年鎖定獲利。

三種位階，三種邏輯

本次講座中，朱家泓老師將特別提出「三種位階，三種邏輯」的操盤思維，教導投資人因應不同股性制定勝策。

►財富密馬｜底部暖身➡︎走勢仍在整理與累積階段

►馬力全開｜主升起跑➡︎結構轉強、節奏加快，需要更精準的進出判斷

►給我馬尼(MONEY)｜強勢股／飆股➡︎走勢明確但波動放大，趨勢確立、穩健上漲、何時該出場

朱家泓表示，看懂位階，才能在2026年的馬年行情中，既能掌握底部先機，又能享受飆股噴發的果實。許多散戶在2025年賺了指數卻賠了價差，主因在於缺乏一套可複製的戰鬥準則。本次講座不談深奧的總經理論，而是從最直觀散戶保命守則「技術分析」出發，讓不管是存股族、小資族還是資深交易者，都能擁有一套屬於自己的「2026投資地圖」。

理周初心：讓理財成為翻轉人生的力量

理周教育學苑多年來秉持「理財、理善、理健康」的理念，此次《馬上有你》講座採「完全免費」形式，希望回饋廣大投資人，降低學習理財的門檻。理周教育學苑表示：「我們深知在資訊爆炸的年代，正確的財商教育是社會安定的力量。透過朱家泓老師專業且接地氣的教學，希望每位參與者在2026年不只是投資資產，更能投資自己的大腦。」