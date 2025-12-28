年底千億資金 炸裂台股 四檔主動型ETF進場、指標股創高可期

快訊

理財周刊
台股示意圖。
文．蔡武穆

華爾街認為，甲骨文及博通財報有疑慮，AI泡沫聲再度響起，引發美股自高檔壓回，那斯達克及費半跌破月季線，台股加權指數12/16跌破月線之後，12/19再度站回月線。由於外資放假，持續賣超台股，12月中下旬轉為內資的盤，正好12月份為投信、集團作帳，加上有多檔主動型ETF掛牌，到年底中小型股還有強勁的動能。

美AI股大跌影響台股表現

OpenAI像甲骨文購買五年3000億美元合約算力，加上周邊的零星訂單，未實現合約來到5230億美元，由於目前甲骨文現金流為負100億美元，市場擔心甲骨文沒有足夠的現金流實現未來合約，股價再度暴跌20%，跌破前波起漲點。

另一方面，博通公布第四季財報優於預期，但是預估本季毛利率低於上季度一個百分點，華爾街認為，博通犧牲毛利率獲取AI訂單，侵蝕獲利，過去高毛利高成長的動能不再，引爆AI股大跌。

國際資金來看，日央在12/1釋出可能升息1碼訊息，聯準會在12月降息1碼，美日利差縮小，套利資金回流日本，也是這一波美股下修的原因之一。

四檔主動型ETF年底前掛牌

外資陸續放假過耶誕節，12/10~12/18賣超台股1731億元，台股回檔修正1218點，台積電、鴻海、廣達、台達電等權值股疲弱，但內資買盤積極介入，12/10~12/18投信買超110億元、八大官股買超206億元，除了部分有漲價題材的電子股之外，`金融、營建、化工、生技等類股意外竄出，成為資金暫時的避風港。

12/18到年底封關前，除了投信、集團拚作帳之外，還有四檔主動ETF準備掛牌，包含：00991A主動復華未來50於12/18掛牌，募集資金108億元，00990A主動元大AI新經濟12/22掛牌，募集資金195億元，00987A主動台新臺灣優勢成長預計12/30掛牌，募集資金近100億元，00992A群益台灣科技創新預計12/30掛牌，募集資金將近100億元，總計近500億元，加計投信、集團的作帳，到年底至少還有千億的資金活水進入台股。

這四檔掛盤的主動型ETF產業分布集中在半導體、通訊、AI相關產業，以12/18掛牌的00991A來說，半導體配置比重約35-45%，AI資料中心關鍵零組件約35-45%，並涵蓋少許金融、內需、綠能，其他還有尚未公布成分股，從公開說明書發現，選股策略還是著重在半導體及AI相關領域。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1322期，2025.12.25出刊。

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1322期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

