最大虧損10%、報酬不設限？權證操作的資金運用方式

文．吳金潮

未來一年的股市操作，你能保證虧損時最多賠10%，但是看對方向時獲利無上限？相信絕大多數的人都不能，但是按照以下的方法，就可以辦到。

在股市操作多年的吳金潮老師說：只要你將90%的資金存入定存，將10%的資金用來操作權證，就可以達到上述的效果。

權證的槓桿倍數比融資還要大好幾倍。所以即使操作資金只用到原來的10%，當看對方向時，獲利並不亞於傳統的股票操作，甚至於更多。

權證就是以小搏大的金融工具。一張台積電要一百多萬元，讓許多小資族心有餘卻力不足。在權證市場，完全不存在這樣子的困擾。很多台積電的權證，一張都只要一千元左右。在過去的這一年，很多台積電的權證上漲超過300%，獲利幅度遠超過融資買進台積電。

權證是槓桿很大的金融工具，風險有限，獲利無限。南亞科凱基51購08(代碼088328)是南亞科(2408)的權證，今年8月底至11月中旬的漲幅高達154倍。請注意是154「倍」，不是154%。

金居(8358)是過去一年的飆股之一，股價在2個月左右上漲400%以上。相關的權證也是漲翻天。例如金居群益54購02(代碼736964)從7月初至9月中旬，上漲幅度超過600%。

過去一年是多頭年，所以強勢股相關的權證，漲幅超過300%的非常多。包括奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、台光電(2383)、台達電(2308)…等。

股票一天就可能賠10%。但是當你用10%的資金操作權證時，只有當你在虧損時置之不理，並將權證放到到期日(通常是30天至120天左右)，才有可能賠掉這10%的資金。

吳金潮老師提醒：銀髮族、保守的投資人，請一定要有風險意識。如果你目前在股市中的資金對你特別重要，在追求利潤之前，請一定要先考慮到風險。若現在將90%的資金存入定存，就可以規避本金虧損超過10%的風險。只用10%的資金操作權證，同樣可以達到傳統股票的利潤空間。

權證也可以做空。台股已經來到歷史最高點附近，未來一年的震盪，必定是非常劇烈。AI若是泡沫化，全球股市將面臨大幅度下修的風險，股票族要居高思危。所以將90%的資金存入定存，10%的資金操作權證，多空雙向都可以操作，才是未來一年最聰明、最保本的理財術。

