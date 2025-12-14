Fed降息 台股攻3萬點

文．張興華

為挽救勞動就業市場疲軟跡象，美國聯準會(Fed)於12月10日年度最後一次利率決策會議，宣布再降息一碼機率大增，且幾乎已無懸念，美股四大指數12月以來至5日收盤多以連漲回應，面對Fed降息帶來資金動能與法人衝刺年底作帳行情的雙效應加乘作用，國內投顧業者樂觀預期，年底前台股上攻30000點有望。

FedWatch估12月降息機率87%

在美國政府結束長達43天停擺後，導致多項官方財經數據發布延遲，後續包括就業報告、通膨數據、消費者支出及非農就業報告與失業率等數據，將陸續公布，同時牽動聯準會於12月10日年度最後一次利率決策會議的決定。

11月29日起至Fed召開利率決策會議前的靜默期，被視為接任聯準會主席的熱門人選─理事華勒(Christopher Waller)於11月24日公開表態，支持12月的利率決策會議將再次降息25個基點(即1碼)，理由為勞動市場出現疲軟，需要提供「額外保險」。而舊金山聯準銀行總裁戴利(Mary Daly)也於同一天，表示支持12月進行降息。

由於聯準會相關重量級人士先後的鴿派表態，華爾街多數投資機構幾乎確認聯準會將於12月10日最後一次決策會議中決定降息1碼。根據芝加哥商品交易所(CME)的「FedWatch」工具，市場對12月10日聯準會宣布降息的預期機率已達87%，預期聯準會12月降息勢在必行，累計聯準會自9月17日首度宣布降息1碼以來，至12月本次若如期降息1碼，今年降息共計3次、累計3碼。

美股對12月降息也積極表態反應，包括道瓊工業、那斯達克、標準普爾及費城半導體指數，自12月1日至5日收盤，僅12月1日全部收跌，4日為漲跌互見，其中那斯達克與標準普爾指數都是收漲，5日也是全部收漲。台股亦受連動，僅12月1日下跌283點外，自2日起至8日收盤，連續五個交易日收漲，共計上漲961.25點，漲幅達3.52%。

從科技龍頭近期動向樂觀後市

理周投研部指出，美國大型科技股與台股供應鏈息息相關的重量級IC設計與應用個股如超微(AMD)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)、博通(AVGO)、谷歌(Google)、Meta、輝達(NVDA)、甲骨文(Oracle)，以及包括台積電ADR(TSM)等，自12月1日以來至5日收盤，僅超微、亞馬遜及蘋果是下跌，其餘皆是收漲，其中又以甲骨文漲幅最高。

隨著聯準會降息，資本市場會以較低的資金成本與寬鬆的流通性進而掀起資金效應，而包括台股在內的亞洲新興市場，更成為資金流入的標的市場之一，尤其台股供應鏈與美股連結最深，最受資金關注。

理周投研部表示，聯準會本次12月降息除了對台股產生資金效應利多外，現階段亦正值投信法人積極衝刺年底作帳行情，在兩大效應疊加下，預計12月台股指數與成交值可望較11月再大幅成長。

