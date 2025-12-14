■迎戰「主動式ETF」新浪潮與高利率挑戰

文．理周教育學苑

近年來，ETF（指數股票型基金）在台灣投資市場異軍突起，受益人數屢創新高，儼然成為國民理財新寵。隨著金管會於近期正式開放主動式ETF，台灣資產管理市場正迎來一場劃時代的變革，預計在2025年底，主動式ETF規模有望突破千億元大關，躍居市場新主流。然而，產品爆炸性成長與全球高利率、高通膨的複雜經濟環境，正讓投資人面臨前所未有的選擇困境與市場震盪風險。

為此，理周教育學苑特別邀請前知名券商自營部操盤人、現任大唐投資董事長李澤澄老師，推出「錢進ETF實戰班」，強調以「宏觀思維」結合實戰策略，協助投資人在變局中穩健累積財富，實現長期理財目標。

市場變了！為什麼只靠「無腦存ETF」開始不夠用？

錢變貴了（高利率）：全世界的中央銀行為了對付物價一直漲（通膨），決定讓「借錢的成本」變高。這就像房貸利率上升一樣。當錢變貴，很多過去靠借錢快速擴張的「高成長公司」，它們的價值就會被打折扣，股市也因此變得常常上沖下洗，讓人心驚膽跳。

科技爆發（AI劇變）：另一邊，像台灣這樣擁有強大科技產業的股市，正因為AI的爆炸式發展，出現了巨大的「結構性成長」機會，有些產業衝得特別快。

在這種一邊拉警報、一邊大飆股的複雜情況下，你如果只是傻傻地跟著大盤指數買進（也就是傳統的被動式投資），可能會錯失那些飆速成長的黃金機會，也難以避開那些會被高利率拖垮的公司。

現在，政府開放了「主動式ETF」，這就像給你找了一個有經驗的嚮導。這些基金經理人會主動替你挑選股票，而不是只複製大盤。

掌握新制與「多空」雙向應對策略

李澤澄老師在短線期權、波段個股乃至長線存股領域均有持續獲利的實戰經驗，他強調，成功的核心不在於技術操作，而是完整的投資思維。

本次「錢進ETF實戰班」正是針對當前市場痛點量身打造：

1. 直擊變局： 深度解析「台灣證券交易所發行ETF實況」，特別涵蓋2025年主動型ETF開放上市後的產品特性與選股邏輯。教會學員如何從海量產品中，辨識出真正具有長期成長潛力的標的，避免「選錯標的，浪費寶貴時間」。

2. 攻守兼備： 針對市場最關心的風險管理，課程將詳細傳授 「多頭市場ETF攻略」 與 「空頭市場ETF攻略」 。在高利率、高波動的環境下，如何利用不同類型的ETF進行抗震配置與資產輪動，是投資人保持穩健獲利的關鍵。

教育是應對金融變局的最佳防禦

面對瞬息萬變的金融市場，從傳統被動到主動的ETF進化，代表著投資策略的升級勢在必行。投資不僅是資產的累積，更是知識與視野的競爭。