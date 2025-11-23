快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

市值型ETF受青睞！009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

聯合新聞網／ 理財周刊
市值型ETF受青睞 009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情。（聯合報系資料庫）
市值型ETF受青睞 009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情。（聯合報系資料庫）

文．洪崇晏

台股10月氣勢如虹，單月上漲2,412.81點，創下史上第二大單月漲點，11月初延續氣勢，11月4日加權指數突破28,500點，創下歷史新高，投資熱潮再度升溫。不過，隨著短線漲多及部分獲利了結賣壓出現，指數近日出現高檔震盪盤整，但市場分析認為，中長期基本面仍具支撐，資金動能與企業獲利成長可望延續，後續整體走勢仍有機會持續上揚。隨著年底前多檔ETF陸續進入除息期，11月也讓009808即將配息的消息成為市場焦點，據統計，近一周主、被動式台股ETF受益人數增加，其中以市值型、主動式及科技類ETF為主。法人指出，市值型、主動式及科技型ETF成為資金新寵，顯示投資人仍積極參與多頭行情、聚焦成長動能標的。(資料來源：經濟日報/2025.11.3)

自5月16日掛牌以來，009808漲幅最高達33.51%，價格一度衝上20元，顯示投資人氣高漲。雖然短線漲幅已大，指數進入震盪整理階段，此時反而是「逢低布局」的良機。

009808自今(2025)年5月6日成立以來，剛好隨著台股擺脫川普對等關稅陰影持續創高，最高來到20元，比發行價格整整多了5元之多，等於小資族只要在發行時花15萬元買10張，短短半年帳面上就會多5萬元的收益，投資成果相當亮眼。除了價格表現突出外，市場更關注11月即將到來的首次配息，整體而言，該ETF的價格變化與台股大盤表現密切相關，後續走勢仍取決於市場情勢與企業獲利表現。

市場普遍認為，這波台股攻上新高的主因，來自企業獲利創新高與外資回流雙重推力。AI伺服器、半導體、通訊類股的表現亮眼，金融族群獲利穩健，也提供指數向上的支撐。法人指出，市值型ETF所選擇的成分股多屬產業具代表性的企業，反映出台灣優勢的產業組成與成長趨勢，讓投資人不必挑股就能分享經濟成長紅利。

適逢台股第四季傳統旺季，美國降息循環啟動，讓台股具備基本面與政策雙重利多，年底行情仍有續航空間。對投資人而言，市值型ETF如009808能作為核心資產配置，透過長期持有，有機會參與整體市場的表現，並逐步累積現金流。

隨著台股攻上28,500點關卡，市場氣氛轉趨樂觀。法人建議，投資人可利用ETF分批布局的方式，降低波動風險，為2026年的投資布局先卡位。

圖片來源：ChatGPT Image

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1317期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

台股漲846點創單日第2大漲點 AI族群強勢

台股回神翻紅 台積電勁揚4.3％領軍大盤

李永年喊台股上46000點…網嘲諷「遲早會到」：波浪理論又來了

相關新聞

擁國寶級森林 三峽大板根森林溫泉酒店勇奪新北三項金獎

擁國寶級森林 三峽大板根森林溫泉酒店勇奪新北三項金獎

司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

00929配息再創新高 科技股息成市場避風港

00929配息再創新高 科技股息成市場避風港

市值型ETF受青睞！009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

市值型ETF受青睞 009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

黃金狂飆、AI炙熱 巨浪之下應該如何應對？

黃金狂飆，AI炙熱，巨浪之下應該如何應對？

心理師的內心話：訓練高強度內核 你會看到生命的蛻變

心理師的內心話：訓練高強度內核，你會看到生命的蛻變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。