司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

文．理財周刊新聞中心

土城房市熱度持續，在交通建設與重劃開發持續推動下，生活機能逐步成熟，已成為雙北移居熱門選擇。尤其在金城路沿線的暫緩重劃區、司法園區、市地重劃區等陸續開發，在公共建設、街廓重劃與捷運工程推動下，區域結構正在加速成形，其中，司法園區預售新案「紅布朗花園」主打2~3房純住規劃，訴求全齡適居，即將落成備受自住買家關注。

近來土城司法園區話題眾多，集結法院、地檢署、行政單位等機關於同一範圍，是北台灣近期規模最大的司法與行政整合建設區之一。區內除司法單位新址規劃，並同步配置兩座大型公園進駐，另外還有滯洪池、廣場等公共空間，合計7.5公頃的綠地、公設用地達21公頃以上，增添區域宜居氛圍。未來完工後，將成為集辦公、公共服務、綠地休憩於一體的新城市節點。

位於司法園區、純住宅預售案「紅布朗花園」基地面積逾千坪，規劃地上15層，2~3房規劃，主打鄰近校園、3千坪大公園綠地環抱的文教環境，純住宅社區，提供星級公設與完善的公共休憩空間，滿足小家庭成家、換屋需求。

「紅布朗花園」位於明德路、青雲路交叉口，交通路網便捷，鄰近即將完工的金城交流道，未來可迅速連接國道三號；此外，捷運萬大線LG10站預計完工後，與既有板南線海山站形成雙軌支援，提供往返台北市中心與新北各區更具彈性的通勤選項。生活圈方面，家樂福、日月光商場與海山站周邊商業機能成熟，滿足日常採買與休閒需求。

該案17~29坪、2~3房產品設計，鎖定通勤族與雙北移居家庭需求，同時享有土城稀有文教廊道、純住生活圈，且全案即將落成，目前主推25坪含裝房房型，讓小家庭可輕鬆入主、不必煩惱裝潢。隨著司法園區、人流節點與交通建設陸續到位，區域發展動能可望持續增強，「紅布朗花園」成近期市場關注的熱門住宅新案。

■圖說：金城交流道(預計2027通車)串聯國3，區域連結性大幅提升。(圖片提供：紅布朗花園)