快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理財周刊新聞中心

土城房市熱度持續，在交通建設與重劃開發持續推動下，生活機能逐步成熟，已成為雙北移居熱門選擇。尤其在金城路沿線的暫緩重劃區、司法園區、市地重劃區等陸續開發，在公共建設、街廓重劃與捷運工程推動下，區域結構正在加速成形，其中，司法園區預售新案「紅布朗花園」主打2~3房純住規劃，訴求全齡適居，即將落成備受自住買家關注。

近來土城司法園區話題眾多，集結法院、地檢署、行政單位等機關於同一範圍，是北台灣近期規模最大的司法與行政整合建設區之一。區內除司法單位新址規劃，並同步配置兩座大型公園進駐，另外還有滯洪池、廣場等公共空間，合計7.5公頃的綠地、公設用地達21公頃以上，增添區域宜居氛圍。未來完工後，將成為集辦公、公共服務、綠地休憩於一體的新城市節點。

位於司法園區、純住宅預售案「紅布朗花園」基地面積逾千坪，規劃地上15層，2~3房規劃，主打鄰近校園、3千坪大公園綠地環抱的文教環境，純住宅社區，提供星級公設與完善的公共休憩空間，滿足小家庭成家、換屋需求。

「紅布朗花園」位於明德路、青雲路交叉口，交通路網便捷，鄰近即將完工的金城交流道，未來可迅速連接國道三號；此外，捷運萬大線LG10站預計完工後，與既有板南線海山站形成雙軌支援，提供往返台北市中心與新北各區更具彈性的通勤選項。生活圈方面，家樂福、日月光商場與海山站周邊商業機能成熟，滿足日常採買與休閒需求。

該案17~29坪、2~3房產品設計，鎖定通勤族與雙北移居家庭需求，同時享有土城稀有文教廊道、純住生活圈，且全案即將落成，目前主推25坪含裝房房型，讓小家庭可輕鬆入主、不必煩惱裝潢。隨著司法園區、人流節點與交通建設陸續到位，區域發展動能可望持續增強，「紅布朗花園」成近期市場關注的熱門住宅新案。

■圖說：金城交流道(預計2027通車)串聯國3，區域連結性大幅提升。(圖片提供：紅布朗花園)

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1317期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

升級套件上身！Subaru 在日本推出限量 BRZ STI Sport Type RA 特仕版

東港輔英醫院成立屏東首間傷口照護中心 整合科別醫療升級

小型商用常青樹Suzuki Carry 12年後終於迎來改款升級！

園管局展現強力招商動能 1,745億元投資注入加速園區升級

相關新聞

擁國寶級森林 三峽大板根森林溫泉酒店勇奪新北三項金獎

擁國寶級森林 三峽大板根森林溫泉酒店勇奪新北三項金獎

司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

00929配息再創新高 科技股息成市場避風港

00929配息再創新高 科技股息成市場避風港

市值型ETF受青睞！009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

市值型ETF受青睞 009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

黃金狂飆、AI炙熱 巨浪之下應該如何應對？

黃金狂飆，AI炙熱，巨浪之下應該如何應對？

心理師的內心話：訓練高強度內核 你會看到生命的蛻變

心理師的內心話：訓練高強度內核，你會看到生命的蛻變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。