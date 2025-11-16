心理師的內心話：訓練高強度內核，你會看到生命的蛻變

文．蔡武穆

心理師是一是項助人的工作，陪伴他人走出心理迷霧，活出真實的自己。然而，心理師也是人，同樣會經歷掙扎與挑戰，臨床心理師洪培芸最近出了《十倍放大》一書，從中可以看見她如何突破內在糾結，成就更美好的人生。

人生三個轉捩點 帶來不同的突破與成長

洪培芸的人生有三個轉捩點，離開醫院、離婚及博士班落榜，每一個人生節點都帶給她不同的突破與成長。

每當遇到不快樂、不舒服，她是會讓自己安靜一段時間，傾聽內在的聲音。在醫院當心理師，旁人視為安穩的工作，她覺得極度的不自由，決定跳出醫院的舒適圈，成為行動心理師到處接案。

32歲時婚姻畫上句點，她清楚告訴自己，「如果我活到80歲，那還要演48年的戲，生活是自己的，我不願意演給別人看」，灑脫的簽下離婚協議書。

就連博士班三次落榜，她也是處之泰然，告訴自己，「我試過了，就算沒考上，在準備的過程中，也得到很寶貴的經驗」。

聽從內心聲音 做出適當改變

暢銷書作家吳若權深知她牽掛父親，安慰她「如果考上了，就不能陪在父親身邊，那會遺憾終身，沒考上反而是一種祝福」，扎實說到她的心坎。

洪培芸時常聽從內心的聲音，並做出適當的改變，「行動」帶來滿滿的能量與收穫。

她說，很多人行動不了，是因為想一次就要成功，有時候我們太侷限自己。只要行動，預設得到Ａ，就算沒有得到Ａ，也會得到Ｂ或Ｃ，一定會有收穫。

不敢行動，內心有小劇場，總是反覆糾結、懷疑自己。她申請台大商學院，名作家吳淡如介紹一位孫總替她寫推薦函，當下她也曾懷疑自己，怎麼配得上市櫃公司總座來推薦，後來心念一轉，「既然淡如姐肯牽線，就代表她肯定我，我又何必糾結？」

我們過於在意別人的批評，「五個認同你的，你沒聽見，一個批評你的，在心裡十倍放大」。

如何突破內心的糾結，她提出兩個方法，一、找身邊有智慧的人聊聊，從外面敲破你的堅固營壘。二、多看名人傳記，觀察他們如何從困境中破繭而出。

最近她迷上《張忠謀自傳》，一字一句精讀，張忠謀說，「他人生最大的打擊就是沒考上博士班，多年後回想起來，沒考上博士班反而是他最大的祝福，若順利考上博士班，日後頂多在大學擔任教授，就不會有現在的台積電，然而，這也是多年後才有的體悟」，切換名人視角，常常會帶給人更多信心和體悟。

不耗電 十倍沉著 讓自己能量飽滿

生活中，要讓自己能量飽滿，第一步驟就是不讓自己耗電。破布袋裝金幣，怎麼裝都裝不滿，因此，不想活在別人的評價中，就要盡量遠離負面評價你的人。

有人說，「面對父母親的負面批評，我住家裡躲不了！」大錯特錯，至少可以搬家，減少負面能量，改變環境整個氣色就會好轉。

第二步驟是十倍沉著，有些事、有些人不能說，因為別人不見得認同，尤其是家人，我們無意識希望獲得家人的認同，但往往被澆上一盆冷水，所以很多事情要Hold住，若非得要說，找適當時機再說。

洪培芸說，自己買房子，也是過了一年才跟父親說，刻意躲開父親的冷水，才能順利成家。

重要的是 在失敗、挫折中學到什麼

亮麗人生的背後，通常有一個高強度的內心，洪培芸說，挫折是訓練高強度內核最佳的途徑。

「離婚又怎麼樣？沒考上博士班又怎麼樣？人生沒有真正的失敗，重要的是，我們在失敗(挫折)中學到什麼。」

離婚了，她活得更獨立、更自由，體悟到原來一個人也可以過得很好。現在的她不但是暢銷書作家，更研究投資理財，為自己打開另一片天空。

「內心強大的人，心中會更加柔軟」，他能看到別人掙扎，體會別人的不安。洪培芸轉職成為行動心理師，也曾擔心收入不穩定，有這樣的生命經驗，對於別人轉職就會多一分同情與諒解。

健康＋自信 存兩個本錢累積內心能量

那麼要如何在生活中累積內心的能量？第一，存健康的本錢。洪培芸每天早起看書一個小時，然後跑步、練瑜伽，再怎麼忙一定花時間運動，培養好的精神和體力。

第二，存自信的本錢。把每天進步的地方寫下來，可能是你自己察覺、可能是別人告訴你的，不要小看這小小的進步，它是累積自信的根源。

她說，自己很不要臉的把小進步寫在小卡並貼在看得見的地方，每天覆誦。有一次上淡如姐的節目，淡如姐說她「眼中有光」，感受到滿滿的正能量，馬上寫下來，成為激勵自己的金句。

另外，對自己說到做到，也是肯定自己的方式。例如，想運動健身，不要遲疑，當下馬上去做，哪怕是十五分鐘都好。想培養閱讀的習慣，不用求多，一天三頁並抄下有感覺的句子，認真執行一星期，生命就會開始蛻變。

要翻轉人生，就必須真實認識自己，發展自己的天賦。洪培芸說，不要過度依賴心理測驗或算命，觀察自己從小對什麼有興趣，在哪一方面表現比同學好一點，包括別人觀察你、回饋給你的訊息。

真實認識自己 發展天賦 持續打磨變成強項

她提到，高中推甄入大學，一位好同學找她幫忙修改自傳，當時她不以為意，多年後同學提起往事，說「看到我在校刊的文章，覺得我文筆很好，原來我的寫作才華早就被同學看見。」

「小時候表現很棒的事，我們都覺得沒有什麼，別忘了，這就是天賦所在，想想看，為何不是你同學第一，而是你？」

天賦往往是你最有興趣的事情，沒天賦往往就沒興趣，就像她對運動沒興趣，當然不會是她的天賦。

天賦並不是一開始就很厲害，一開始只是比別人好一點，必須持續打磨，說白了就是「卯起來狂做」才會成為你的強項，莫札特從小有音樂才華，若不持續練習，很難成為舉世聞名的交響樂大師。

擁抱變動 人生充滿無限可能

有些人喜歡算命，其實不管東方、西方命理，都會分析你的優缺點，心理學有自我驗證的預言，若是好的部分，就拿出來十倍放大去做，成就上天給你的天賦。

若是不好的預言，我們本來就該注意。比方說，命理師說你十二月有「車關」(行車災害)，難道只有十二月份要注意，明年一月就不用？

洪培芸說，人生本來就是變動的，現在她是心理師，但她從來不會侷限在心理師這個角色，更不會拿已經會的東西定義往後的人生，未來無法預知，擁抱變動，人生才有無限的可能。