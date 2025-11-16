偏鄉交通再升級 南投幸福GO水里鄉與集集鎮正式營運！

文．吳羿儒 圖．南投縣政府提供

經過三個月的通車試營運，南投縣政府於11月5日(三)下午二時，在集集武昌宮舉辦「南投幸福GO水里鄉與集集鎮-正式通車典禮」，現場由當地鄉長、鎮長、議員、里長及鄉親共同見證，南投縣長許淑華親自參與啟動儀式，正式宣告南投幸福 GO於水里、集集兩鄉鎮正式營運。

預約接送服務 滿足鄉親日常交通需求

許淑華縣長表示，南投山區眾多，鄉鎮人口密度低且居住分散，偏鄉民眾日常採買、就醫等需求往往需仰賴接駁車或親友接送。為解決交通不便問題，縣府積極推動南投幸福GO巴士服務，以需求為導向的預約制度，針對沒有公車行經或班次間距較長的地區，提供預約接送服務，並配合客運轉乘與彈性接駁，滿足鄉親日常交通需求。

南投幸福GO自113年起於竹山、名間、鹿谷三鄉鎮優先推動，今年再擴展服務範圍至水里鄉、集集鎮，兩地區分別於七月底、八月初進行試營運，短短三個月內便累積近一萬人次搭乘，不僅出車逾三千班次，總里程更突破四萬四千公里，顯示地方需求熱烈，推動成效良好。

幸福GO持續進行中！ 預計明年底完成全縣13鄉鎮通車

縣府宣布，自11月6日起，水里鄉與集集鎮兩地正式啟動收費服務，票價以段次計費，基本票價為全票25元、半票13元，以每八公里為一段，最多收三段票，65歲以上長者可使用敬老卡乘車，享有優惠與便利，民眾可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室、長者據點等管道預約乘車，更多資訊可至南投幸福GO官網(https://ntgo.nantou.gov.tw/Nantou/WebPage/PublicWebModule/pagNantoumotc.aspx)查詢。

南投縣政府特別感謝中央交通部公路局台中區監理所協助推動南投幸福GO(幸福巴士 2.0)，以及地方單位的熱心參與，縣府將持續推動幸福GO服務，預計於明年底完成全縣13鄉鎮通車服務，讓偏鄉交通更完善、居民生活更安心。(南投縣政府廣告)

▊圖說：許淑華縣長參與通車典禮，與鄉親共同見證服務正式啟動。