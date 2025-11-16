普發現金買股術！選股神器加零股教戰 讓1萬元長大

文．杜立羽

近來，普發現金成為家家戶戶的小確幸！除了各種刺激消費的促銷方案，投資理財也可以讓你的錢長大。本期封面故事給你選股神器─存股ETF，並以最新的季報與10月營收，搭配熱門題材當紅炸子雞，以零股教戰手把手教你如何將1萬元變大！

台灣政府啟動普發現金熱潮，這不僅僅只是短期政策刺激經濟消費，更是投資人累積資產的機會。若能將這筆資金合理投入具成長潛力的標的，不單純只用來娛樂，而是將資金轉化為投資布局，才能為未來財務增長打下良好的基礎。

政府普發現金啟動資金循環

資金活水再起，台灣再度啟動普發一萬元現金，政府這次編列特別預算，透過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，目的在於提升台灣面對全球不確定性的韌性，包括通膨、地緣衝突、供應鏈重組等外部衝擊，使國內經濟、民生與國安能更具抵抗力。

而之所以能做到全民普發主因來自於稅收超徵，政府實際收到的稅金超過原先預算的估算值，使財政部有條件將超徵稅收回饋民眾。

隨者普發現金陸續入帳，投資人除了花掉以外，更可以思考該如何持續累計資產，將小資金變成大資產，關注並布局一些績優好股以及存股標的，為未來的人生奠定底氣。

普發概念 消費題材難長久

回顧過往歷史經驗，政府為刺激景氣，曾推出振興三倍券、振興五倍券以及普發現金6,000元等政策。每次資金進入市場，民眾第一時間多半選擇拿去消費，確實帶動內需循環，因此投資人也會把目光放在觀光旅遊、餐飲連鎖、百貨零售、電商、宅配物流、手機通訊門市與便利商店等受惠族群，觀察是否在第四季銷售旺季出現營收拉升，進而推動股價表現。

不過回顧過去的市場反應，雖然普發政策確實帶動內需買氣，但股市反應通常偏向短線題材。其中餐飲與旅遊相關個股，相對受消息容易提前反應，但熱度退去後仍回歸原本基本面。也就是說，普發資金帶來的是短期刺激，不等於長期趨勢。

因此，若想把普發資金用在投資上，與其只追普發題材股，不如把目標放在中長線具備成長性、營收獲利持續好轉、具產業趨勢支撐的企業。

百元股已成基本門檻 布局低價股有機會翻倍

近年來隨著股市持續創高以及企業獲利攀升，台股的結構已經悄悄改變，過去百元關卡象徵高價股，如今反而成為基本門檻，好股票幾乎都在百元以上，然而股價貴自然有它的道理在，投資人想參與好股票，也可以選擇使用零股的方式來進行交易，它們擁有訂單能見度、技術門檻與產業成長性，市場也願意給予更高的本益比，吸引國內外資金長期布局。

除了高價股，市場中仍有不少具備成長潛力、財務體質健康、產業前景明確的「低價好股」。這些公司可能正處於拐點，價值尚未完全反映在股價上。對投資人而言提前布局，反而有機會取得更大的成長空間。

本期封面故事特別篩選以股價50元以下個股、近三季EPS皆為正且具有成交量的低價潛力股，作為觀察重點。

