AI旺到年尾 009808 11月迎首次配息 後市表現受關注

文．蔡武穆

在AI股的激勵下，台股從5月中旬到10月底漲了6658 點，漲幅30%，華南永昌投信009808自5/16掛牌以來，漲幅高達31%，表現幾乎與大盤同步。受惠於去年AI產業獲利亮眼，整體表現相當突出，備受市場關注。

2024年上市櫃獲利突破4兆元，配出股息2.3兆元，其中，外資拿走近8000億元股息，比前一年增加18.7%，仔細分析，外資前十大持股中有90%為AI股及金融股，包括台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、中信金、富邦金、國泰金等，幾乎與009808前十大持股重疊，這意味著009808的投資人也有機會參與外資相似的產業布局與潛在收益表現，但實際配息及報酬仍將依市場狀況與基金運作結果而定。

舉例來說，009808前十大成分股中，台積電配息17.9 元、鴻海配息5.8元、台達電配息7元、聯發科配息54元，其他還有廣達配息13元、緯創配息3.5元、緯穎配息74元等，都是AI股中配息的佼佼者。金融股則有富邦金配息4.25元、國泰金配息3.5元、中信金配息2.3元，也是金融股獲利前三強。

009808的AI成分股高達5~6成，兼以1~2成的金融股穩定股價波動，是一檔攻守兼備的市值型ETF。第三季輝達GB300出貨及聯準會9月降息一碼，台股站穩28000點，市場預估11月、12月可能再降息二碼，資金動能湧現，台股有望挑戰30000點大關，相關市值型ETF可望同步受惠。

此外，由於AI需求強勁及對等關稅衝擊提前拉貨，台灣上半年GDP成長6.75%，主計處原本預估下半年GDP成長僅剩1%，全年GDP 3.2%，沒想到AI持續暢旺，上修第三季GDP為5.82%，第四季GDP為2.71%，全年GDP 5.45%，AI產業從年頭旺到年尾，帶動相關廠商營收獲利、加上聯準會啟動降息循環，金融股獲利回沖，009808挾這兩項利多，後市成長值得期待。

