願就諦書屋成為新時代NGO推手

聯合新聞網／ 理財周刊
圖說：感謝行政院前院長江宜樺博士(右二)及考試院前院長黃榮村博士(左二)及台師大陳昭珍榮譽教授(左一)前來就諦書屋參觀及開會，並表達對我們創立理念的肯定。
文．李三財

人生不同階段，思考觀看萬物的觀點如星辰般時時變化著。開創「就諦書屋」起始點是想要服務僑外學生，現今是天天坐滿的大學生們，原以為僑生會常來，目前每日有不同國籍的外籍學生前來，突然轉變成青年國際交流中心。也很開心能轉介自海外回歸的就諦學堂校友彼此互相認識，也推薦法律系所學生認識我的律師朋友。澳門校友鄧沛元醫師表示很喜歡我正在做的事，偶遇外籍生身體狀況不佳，剛好也提供諮詢，表達關心之意。

「專注」真是件可怕的事情，我經過東大門餐廳，店長觀察到我又瘦了，並認真的說「肯定是開店壓力大」！我笑笑作罷，趕回來寫稿。開店以來，作為老闆偶爾工作超過十二小時是常有的事，專注把店顧好，看見客人再次光臨、言語的肯定，更是充滿成就感。

學習、交流、分享 看見人間美好風景

隨著考試季到來，就諦書屋營業時間延長至凌晨一點。這個街角，燈火通明下看見許多認真讀書的年輕人，讓人容易忘卻時光流逝，甚或彷彿重回年少時期，能夠幫助他們擁有安穩的讀書交流地真是榮幸，期待自己可以有能力，長期穩健的經營下去，突然浮現一段話「精英也是需要關懷及栽培」。如果有企業願意贊助晚上九點到一點時段，提供大學生免費使用此空間來讀書交流，並用該公司品牌名稱命名如「○○時光」，應該是更長久的作法。許下這個願，希望很快遇到有緣人。

就諦書屋近日迎來一個很獨特的貴賓群體，包含有前行政院長江宜樺教授、考試院前院長黃榮村教授，以及多位大學校長，在台師大前教務長陳昭珍教授安排下，台灣通識學會的院士們在就諦書屋舉行會士會議，讓我們增添不少光彩。更重要的是前輩們對我們的理念相當認同，江院長也特別關心目前僑外生留台情況，劉校長也希望在他的家鄉台東創立一間書屋，特別約定之後再交流。

日前已有許多團體來開讀書會，師大台文系的學生交流台語，結束我送他們每人一本李恒德老師的台語書，他們主動拍照傳給我，形成一個良性循環，真是很棒的年輕朋友。

目前上午改為不對外營業，免費提供台灣的非營利組織作為召開成立大會場地使用，畢竟剛成立的NGO也極需經費，可善用這個上蒼賜予的好地方。

11月9日台灣僑外生協會將再度舉辦《造山者》公益電影欣賞活動，歡迎在台僑外留學生及關心他們的教育工作者、社工們免費參加。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1313期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

