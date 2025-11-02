快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

聽新聞
0:00 / 0:00

保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

「錢多事少離家近，薪水沒有天花板」，超業女王林家榛開頭第一句就說出進入保險業的原因，從事業務十八年以來，不但年薪千萬，更成立通訊處培育下一代優秀的業務團隊，而她透露成功心法竟是大家習以為常卻最難做到的「陪伴」兩個字。

挑戰高薪 沒有天花板

她笑著說，事少，因為剛開始學習大於銷售，事情不多；離家近，則是因為國泰人壽在全台有三百個通訊處，光是新店就有二家，她的娘家在新店，可以就近上班，最吸引人之處當然是挑戰高薪，沒有天花板。

林家榛熱愛銷售，二十幾歲就擔任服飾業店長，年薪八十萬元，還替老闆拓展四家分店，然而她結婚得早，苦於假日必須上班，休假與家人、朋友不同步，企圖轉換跑道，聽從母親的建議進入保險業，可以照顧家人並學習理財之道。

「進來第一個月簽完媽媽、公公、妹妹的單子，連續二個月沒業績」，她回憶，公司給的資源件難度超高，拜訪客戶幾乎被罵，客戶買的都是人情保，業務人員不是更換就是服務沒到位，有不好的體驗，對保險非常反感。

過去她賣衣服，是有形的產品，客人立即有體驗，保險是無形的商品，需要時間證明其價值，她開始打退堂鼓，「保險可能不適合我！」放棄的念頭油然而生。

以關懷陪伴取代目的性談話

就在要放棄的關頭，參加一個新人表揚大會扭轉了她的命運。台上分享的女生約莫大她五、六歲，外型、口條都不好，講話瑟瑟發抖，竟可以做到全單位業務冠軍，引發她的好奇，全神貫注傾聽。

林家榛分析，這位新人王有兩個優點；一、她擅長找出客戶的痛點，把房貸的風險轉嫁到保險，解決客戶若意外身故繳不出房貸的難題。二、她「一日十訪」，在很短的時間內取得客戶的信任，不管任何節日(春節、父親節、母親節或生日等)都會找機會關心客戶，增加在客戶面前的曝光度。

她才明白，保險不是不能做，而是沒有找到適合的方法，從此，她改變心態，以關懷陪伴取代目的性的談話，建立彼此的信任，並了解客戶的痛點和需求。

把客戶當朋友 了解他們的痛點和需求

林家榛說，保險工作非常挑戰，業務人員定著率不高，客戶不是排斥保險，而是排斥一直換業務員，每一次新的業務來拜訪就是來要業績，不是真的關心。

「無法立即拿到單，不如把客戶當朋友，成為他很重要的人」，林家榛涉獵各方面的知識，期能跟客戶快速搭上話題，客戶喜歡投資，就聊聊市場最夯的股票，客戶喜歡房地產，就分享房地產相關的訊息，甚至幫客戶接送小朋友，這些平常業務員不會做的，她都樂意為之。

她中午常帶著便當陪老人吃飯，「這些老人都很寂寞，傾聽他們過去的豐功偉業，人生中最值得驕傲的事，就可以知道是什麼樣的人。」

充分信任 勝過滿滿專業

「我做事沒想這麼多，有機會就去做！」有一次，她替一位女學生辦保險理賠需要跟家長說明，進到社區正好碰到她平常服務陪伴的老人，沒想到她要找的家長正好就是這位老人的媳婦，而女學生正好是這位老人的孫女，雙方瞬間拉近距離，「信任完全加分勝過於滿滿的專業」。

更意外的是，這位老人的兒子是當時全國商業總會的理事，日後的服務帶她認識許多頂級客戶，成為她翻轉人生的重要節點。

還有一次，她耕耘公司附近的住戶，一對葉氏夫妻經常赴中國經商，對保險業務員非常排斥，幾次貼心的互動打開他們的心房，最後簽下五十萬元醫療險大單，萬沒想到新冠疫情爆發，公司資金周轉不靈，夫妻壓力大到先後罹病過世，所理賠的四、五百萬元正好幫助他們的孩子順利完成大學畢業。

最輝煌時刻 預先規劃未來可能的低潮

「人要在最輝煌的時候，把你人生不知道的低潮先規劃起來，以備不時之需」，這對夫妻的故事，成為她日後開拓企業老闆或高資產人士最強而有力的註腳。

林家榛的客戶高達1080位，大部分是客戶轉介紹，陪著客戶一起成長。有一位七十七歲的老客戶，前些日子解三百萬定存繳第二年保費，「你能想到嗎？十五年前我認識他時，僅能簽一張一千元的意外險保單，如今他躉繳投資型保單上千萬元、期繳保費高達三百多萬元，就是陪伴的成果」。

同時，她跟客戶關係非常好，逢年過節一定親自送上小禮，久而久之客戶也把她當成家人，今年中秋節邀請她到家裡一起烤肉，分享生活趣事。她出了新書，客戶宴請她與上市櫃董娘同桌，親自送上新書，大力宣傳她的服務品質及口碑。

培育下一代優秀業務團隊

保險業的第五年，她年收入已達四百多萬，沒有發展組織的想法，偶然間受到一位編輯的啟發「組織是延續這行業的命脈」，她才積極增員，而有今日的通訊處。

林家榛坦言，她沒有人脈、沒有頂尖大學的光環，都能在這裡發光，因此，不隨便給人貼標籤，只要願意做的新人，都會給予機會。可是執行一段時間，發現不是所有的年輕人都跟她一樣有耐挫力、肯投入時間在工作上，所以調整策略，主動獵人才，找對的人上車。

「我把人才當VIP客戶來經營，在某個產業很優秀的人才，我會定期關心，哪天他遇到瓶頸或想轉換跑道，就是我的機會」。

以保險為人生使命 協助客戶做好資產規劃與傳承

她說，「保險是後面才產生的，樂於分享、樂於幫助別人解決保險以外問題的人，更能勝任保險的工作」，有幾位當初覺得自己不適合保險工作的，現在年收入都上百萬。

林家榛善於發掘成員潛能，並且賦予責任，讓他們被看見，也會充分授權，提升團隊的視野和格局，磨練他們的領導能力。在她的團隊中，不乏有台清交的優秀青年，甚至有客戶的孩子被家長安排到她的單位學習理財規劃。

「保險已成為我的人生使命」，她感性地說，剛開始是為了收入，受到很多人的幫助，現在有能力幫助別人，希望在有限的人生與客戶一起變老、協助客戶做好資產規劃與傳承。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1313期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

遭前男友散布裸照還發文羞辱 高中女學生墜樓險丟命

高職男師交往高一女學生 動嘴動手猥褻判6月…還丟了工作

吳慷仁成功進軍中國！紅毯首秀氣場全開　衝熱搜被讚：熟男的天花板

銷售不是攻防而是陪伴！她用十年陪一對夫妻：最後靠保險救了兩個孩子

相關新聞

願就諦書屋成為新時代NGO推手

願就諦書屋成為新時代NGO推手

婚姻制度的酸甜 要是早知道就好

婚姻制度的酸甜，要是早知道就好

保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長

保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長

稀土與晶片之爭

稀土與晶片之爭

i17熱賣蘋概股飄香 GB200轉換GB300大爆發

i17熱賣蘋概股飄香 GB200轉換GB300大爆發

台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫

台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。