i17熱賣蘋概股飄香 GB200轉換GB300大爆發

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片取自鴻海官網
鴻海上看400元

搶搭年底多頭行情列車 提前卡位11月高機率上漲股

文．蔡武穆

跌破市場眼鏡，iPhone 17從九月上市以來意外熱銷，是除了AI概念股以外，帶動台股直奔28000點的重要力量，尤其台積電(2330)、鴻海(2317)這兩支最大蘋概股都來到歷史新高價位，也帶動其他供應鏈如大立光(3008)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)等股價蠢蠢欲動。

根據市場統計，iPhone 17系列在中國及美國市場熱賣，上市後十天，較iPhone 16系列同期高出14%。iPhone 17 Pro系列賣得最好，佔iPhone 17全系列總銷量約75%，且較iPhone 16 Pro系列成長12%。

去年初，三星以AI手機S25 Ultra震撼市場，加上中國華為、VIVO、小米、OPPO都推出自家AI手機，iPhone 16遲遲未能跟進，中國市場銷量大幅下滑，跌到第三名，痛失龍頭寶座。

今年蘋果捲土重來，放棄自行研發AI語言模型，彎道超車與OpenAI及Anthropic合作，加快AI應用進程，市場大為振奮，三星則因為S25 Edge銷量不佳，直接賜死S26 Edge，讓S26+復活加入S26系列，導致S26系列延遲到明年第一季才量產，也讓蘋果iPhone 17有機會在下半年度獨霸市場，搶回消費者的目光和信心。

i17將帶動史上最大換機潮

iPhone 17在美國可以熱銷，乃是因為執行長庫克承諾在美投資高達6000億美元，加速蘋果製造回流美國，直接閃過關稅衝擊，升級後的iPhone 17得以iPhone 16同等價格吸引消費者購買，銷量超越iPhone 16。

事實上，原本市場期待iPhone 16的AI功能會引爆換機潮，然而，相較於三星S25，iPhone 16的AI功能「Apple Intelligence」並無突出之處，市場大失所望，這一次iPhone 17納入ChatGPT並與Siri深度結合，讓對話更快速精準，最重要的是，鏡頭全面升級為1800萬畫素(前)、4800萬畫素(後)，提供最高達8倍光學品質變焦，並用AI演算法進行畫質補強，是iPhone 17能贏回果粉最主要原因。

市場預估，iPhone 17將帶動iPhone 11、12、13、14等四個世代用戶展開換機，蘋果已將iPhone 17系列出貨量自原本的8,800萬支上修至9,400萬支，調幅達6.8%，堪稱史上最大換機潮。

iPhone 17熱銷帶旺台股供應鏈，最受惠的當然是組裝廠鴻海。近兩年鴻海積拓展AI伺服器領域，比重增至40%以上，仍有30%~40%營收來自於iPhone組裝。在AI機櫃出貨及iPhone新機拉貨之下，九月營收達8371億元，月增38.01%、年增14.19%，創歷年同期新高；第三季營收達2.57兆元，季增14.47%、年增10.99%，也是史上最強的第三季。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1314期，2025.10.30出刊。

※精彩全文,詳見《理財周刊》1314期,2025.10.30出刊。

理財周刊

追蹤

