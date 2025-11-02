快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片繪製：ChatGPT
圖片繪製：ChatGPT

文．洪崇晏

台股從四月川普公布對等關稅的低點17,306點漲至10月14日最高的27,507.16點，漲幅高達58.95%。雖然中國10月9日無預警宣布管制稀土，讓川普10月10日揚言對中國課徵100%關稅，導致美股重挫，台股放完國慶連假後也遭遇到打擊，但最終跌幅收斂也在10月14日攻上新高27507.16點。(資料來源：Yahoo股市/2025.10.14)

台股近期驚奇的表現也讓市值型ETF華南永昌009808淨值屢創歷史高點，引發市場投資人持續關注。另外，隨著配息時點逼近，配息金額與殖利率預期也成為投資圈討論焦點。截至2025年10月9日，009808淨值已達19.23元為近期的階段高點，市價也在19.14元左右運行，折溢價率維持在合理區間。(資料來源：CMoney/2025.10.09)

淨值創新高的背後，主要受益於其所持成分股整體表現強勢、半導體與科技板塊續展動能，以及護城河選股策略的吸睛效果。009808追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，在選股流程中大部分選擇與AI產業最密切的產業，半導體與電子類股佔比超過四成，涵蓋台灣在全球AI供應鏈中的核心企業。主要成分股包括台積電、鴻海、台達電、聯發科、日月光投控、廣達、緯創、緯穎、技嘉等，這些公司不僅是台灣高科技製造與設計的龍頭，也同時是AI晶片、伺服器與邊緣運算的關鍵推動者。(資料來源：華南永昌投信/2025.10.15)

因此，009808不僅代表台灣具護城河優勢的中大型權值股，也可視為一檔間接受惠於AI基礎設施成長、晶片製造與雲端運算需求擴張的ETF。隨著AI技術加速滲透至各產業，009808的整體獲利表現與淨值走勢，將可能持續與AI產業發展呈現高度成長。除了最熱的AI題材外，009808在金融保險與其他電子、電機零組件等產業也有布局。

另一個被市場關注的議題是：009808的配息政策與潛在殖利率。009808採季配息模式，每年除息月份為2、5、8、11 月。時序進入10月下旬，隨著配息腳步逼近，投資人也密切關注這檔市值型新星首度配息的表現。不過，投資人也無須擔心配息太少，009808設計中含有「收益平準金機制」，以期在配息上能較為穩定。市場預期，隨著淨值持續創高、資金流入加速、股市行情維持有利格局，009808此次配息若能與淨值同步表現，有機會吸引偏好中等現金流與資本成長兼顧的投資人布局。

(資料來源：台灣證交所/2025.05.15)

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1313期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

台股震盪！下跌7點收28,287點 台積電收1,505元

凌通、天鈺研發AI晶片 獲經濟部補助

台股創高後續航力足 這基金規模突破200億元大關

相關新聞

願就諦書屋成為新時代NGO推手

願就諦書屋成為新時代NGO推手

婚姻制度的酸甜 要是早知道就好

婚姻制度的酸甜，要是早知道就好

保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長

保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長

稀土與晶片之爭

稀土與晶片之爭

i17熱賣蘋概股飄香 GB200轉換GB300大爆發

i17熱賣蘋概股飄香 GB200轉換GB300大爆發

台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫

台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。