共築幸福家園：台灣之心守護生命四大行動

文．理善國際關懷協會圖．台灣之心愛護動物協會

台灣之心愛護動物協會以「絕育、教育、倡議」為基礎，運用創新積極的解決方案，溫柔務實地創造改變的契機。優先從源頭處理遊蕩犬貓問題，秉持開放胸懷，逐步為生活在台灣的動物，尋找各自適合的生活方式，期盼「有一天，台灣成為人與動物和平共存的土地」。

遊蕩犬貓問題與絕育的重要性

遊蕩犬貓已是長年社會問題，主因在於飼主責任與動保觀念尚未普及，街頭犬貓不斷繁殖，數量持續增加。雖政府投入資源，但政策與實務無法完善契合，使成效有限。

要真正解決問題，「犬貓絕育」是最有效的關鍵策略。犬貓一年可懷孕兩次，每胎4-8隻，5-6個月即可再繁殖，如壞掉的水龍頭，龐大數量衝垮收容與送養系統。

透過絕育不僅能減少數量，還可降低生殖系統疾病風險：公犬貓可避免睪丸癌、減少前列腺疾病；母犬貓可預防子宮蓄膿並降低乳腺瘤。

此外，《動物保護法》第22條第3項已明訂飼主應為犬貓絕育，若未依規定辦理，依法會受到相關罰則處分。

四大絕育計畫

1.下鄉絕育行動

協會深入全台偏遠地區，為放養家犬貓提供免費絕育資源，協助飼主落實責任，打破交通與醫療限制，從根本減少流浪犬貓誕生。

2.紮浪浪計畫

結合熱心民眾、捐款人與合作動物醫院，提供流浪犬貓絕育資源。為了降低絕育行動的門檻，避免「有心誘捕，卻苦於絕育費壓力」的困境，進而擴大絕育的量能。任何想要協助流浪犬貓絕育的民眾只要電話申請絕育補助後，即可將流浪犬貓送至與協會合作的動物醫院，完成絕育並施打狂犬病疫苗。紮浪浪計畫讓您無論身處台灣何處，都能無後顧之憂地扭轉牠們生來流浪的命運！

3.駐紮任務

許多偏區與離島的動物醫療資源匱乏，「生生不息」的遊蕩犬貓令在地居民不堪其擾外，也對生態環境帶來負面影響。2014年起，協會開始了以精簡的人力配置、長期駐點一週以上為犬貓絕育的「駐紮任務」。

4.全面絕育計畫

在2020年，台灣之心展開了「全面絕育計畫」，鎖定了遊蕩犬問題嚴重的大安溪，將沿岸的台中、苗栗作為重點執行區域，並往外延伸。目標是主動出擊，以高強度絕育行動減少遊蕩犬數量，從而解決問題。

一起守護生命

每一場絕育行動，都是對流浪犬貓生命的守護，也是對社會責任的實踐。從「下鄉絕育」、「紮浪浪」、「駐紮任務」到「全面絕育計畫」，台灣之心努力從源頭減少遊蕩犬貓誕生，共同實踐「共築幸福家園、打造人與動物和平共存」的願景與使命。

現在，您也能成為改變的一份子！透過捐款支持浪浪源頭絕育，讓更多犬貓不再生而流浪，一起守護生命，改寫牠們的命運。

