配息達人MK郭俊宏：投資成功80%是心態！現金流的最終目的 是找到你人生的Happiness

這次很榮幸能訪問到人稱配息達人MK郭俊宏老師，感受到的不是急於展現獲利數字的囂張，而是一種深沉的、由內而外散發的安穩與哲思。他身為「配息達人」，卻不以技術自居，而是將成功的80%歸功於心態和邏輯。這段專訪，為我們揭示了他從科技業到金融業轉型後，所確立的顛覆性理財價值觀。

科技泡沫的領悟：紙上富貴與現金流的殘酷真相

郭俊宏的職涯起步於台灣科技業最蓬勃發展的年代。「那時，我們所有人的生活都在追逐最新、最快的規格，從PC到PDA，不斷地創新、衝刺。那股熱血沸騰的氣氛，一度讓我透過員工認股獲得了倍數的獲利，感覺自己站在時代的浪頭上。」

然而，一次產品線的錯誤決策，加上兩次颱風帶來的倉庫淹水，造成了公司巨大的虧損，原本準備上市的計畫也因此停擺。「這段經歷，是上天給我最殘酷，卻也是最寶貴的一堂課。」

郭俊宏領悟到兩個核心真相：

第一，追逐創新是科技業的宿命，但不是人生的終點。科技業永遠在追逐Know How(技術)，從四奈米追到二奈米，永無止境。「但對我的人生而言，我意識到，如果成功只有20%來自這些外在的技術，那麼我必須把80%的精力，放在更核心的──Mindset(心態)。這就是我的代號MK的真諦：心態(Mindset)永遠重於技術(Know How)。」

第二，現金流是企業和人生的核心命脈。一家公司即使營收再高，只要現金流虧損，就無法持續健康運作。「我意識到，那些帳面上的市值、股票的淨值，都只是『紙上富貴』」。股災一來，數字可能瞬間夭折一半，你「看得到但不一定吃得到」。真正的財務安全，唯有源源不絕的自由現金流(Free Cash Flow)才能給你。

為了尋求這種真正的安全感，郭俊宏轉向金融業，「這讓我接觸到許多高資產客戶。我發現，當資產達到千萬級別後，他們不再追求資產翻倍，而是追求資產的穩定與持續性收益。」一位客戶在市場恐慌時依然從容，他告訴郭俊宏：「我現在只要穩穩的保值，有固定的收益進來，就不會影響我的生活。」

那一刻，郭俊宏決定專注推廣現金流的哲學：我們投資的目的，不是為了追逐最高的數字，而是為了創造一個「不焦慮、可以持續性、穩定、可預期」的人生。

CASH行動法則：構築人生安全感的四維度

郭俊宏將這套哲學濃縮為「CASH行動法則」，它不再只是單純的投資技巧，而是構築人生安全感的四個維度：

C=Continue(持續性)：財務安全的第一要件，是現金流的持續性與可預期性。如同企業的獲利必須持續成長，我們的人生才會有安全感。這種收入必須像源頭活水，能夠穩定地、有紀律地流入你的生活，這是消除人生焦慮的關鍵。你必須有紀律地進行投資，就像運動員必須有紀律地訓練一樣，才能堅持到終點。

A=ASSETs(多重支撐資產)：現金流的支撐點絕對要是多重的(Assets)。許多人只把希望寄託在單一的配息型ETF上，這是危險的。你的現金流支撐應該是多方位的，包含股票型ETF、債券型ETF、房租收入、版權收入，甚至是創業帶來的被動收益。現金流的水管越多越好，這樣一條水管堵塞，其他水管還能持續供水。

S=Securing(安全性與分散佈局)：確保現金流持續性的技巧在於分散佈局。郭俊宏推崇利用ETF的一籃子成分股特性，來分散單一個股風險。真正的安全性，來自於你不需要因為市場的單一事件而感到恐懼，讓你能夠更安心地進行長期投資，避免死守單一資產。當VIX恐慌指數升到45，這不是恐慌的信號，而是你根據客觀工具果斷加碼的指標，這就是紀律的體現。

H=Happiness(幸福感與心態)：這是回歸到80%心態哲學的關鍵。錢只是一個工具，現金流也不是最終的目的。當你有了穩定的現金流後，你的人生要追求什麼樣的幸福(Happiness)和生活？如果你沒有規劃，提早退休也可能感到空虛。幸福感來自於你對自己人生的掌握度與規劃。

顛覆二元對立：大人是全部都要的哲學

在傳統的投資觀念裡，「成長型(存量)」與「配息型(流量)」是相互對立、不可兼得的。但郭俊宏的哲學是打破這種二元對立。「為什麼我一定要在實質型(成長)跟配息型(現金流)裡面跟別人戰鬥？小孩才選擇，大人是全部都要的！」

郭俊宏認為，投資人可以同時擁有這兩種策略。這是一種實質型的財富累積，它解決了兩個核心痛點：

第一，解決紙上富貴的焦慮：透過配置配息型ETF，特別是那些配息來源多為資本利得的主動式或主題式ETF，它會把一部分賺到的錢，以配息形式幫你落袋為安，讓你真正「吃得到」收益，而非只是看著淨值數字跳動。

第二，實現淨值與配息兼顧：透過不同屬性的配息ETF組合，可以創造一個有穩定配息收益，同時資產淨值有機會往上增長的投資配置。這讓投資不再是單純的犧牲成長來換取配息，而是兩者兼顧。

不管你是二十歲的年輕人，還是即將退休，你都能同時擁有穩定的現金流，同時再去創造財富增值的機會。

財自流轉：現金流的奉獻與善的迴圈

郭俊宏的理財哲學最終是關於「流動性」與「奉獻」。

現金流是一種「流動性」的收入，有進有出才叫現金流。如果資金只進不出，那叫死水。當你有了源源不絕的現金流後，你應該將其用來創造更大的價值，這就是「財自流轉」的核心。

「我身體力行，將部分版稅收入捐給慈善教育機構。」這是一個「善的迴圈」。當你的知識、你的資產，能夠持續地流動起來、不斷地奉獻出去，你才能帶來更多的收穫，這也是真正的幸福感所在。

「總結來說，我希望傳遞給大眾的理念是：投資不是一場激烈的戰鬥，而是有紀律、有節奏、有系統的人生陪跑。專注於建立穩定的現金流，你才能從市場製造的焦慮和不安全感中解脫出來，真正掌握自己的人生。」

