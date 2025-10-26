股市創新高卻漲得不平穩？3個重點帶你避開操作陷阱！

文/Cheer雀兒小姐

股市明明在創高，但很多股票卻普普

2025的8月到9月左右，台美股市重新創下歷史新高，完全沒有理會上半年的沸沸揚揚的關稅戰、美債危機等壞消息。感覺這一兩個月進場買股票應該都要賺錢對嗎?

但反而是這段時間，不少之前的熱門股進入休息不再創高。某些原本往上走的股票出現明顯的回跌，或是不少剛突破往上，走沒幾天就跌回原價。

雖然拉長時間市場不斷再創高，但創高後拉回一段也是很正常的現象，就像是海浪一波一波的有上有下、有波峰與波谷。

個股上漲的過程中，雖然目的地是往前，但過程卻有預料外的倒退、盤整、回檔，直到過陣子才重新前進。造成這樣現象的原因有很多可能，比如說，許多成本買在前一次高點的人，因為終於解套沒有虧錢，紛紛慶幸地在這裡賣出，這樣對就對剛創高的市場就形成了往下的壓力。

但是不論是什麼原因，不想自己的股票在市場震盪時倒退的太多，想避開不必要的虧損，就有3點一定要關注。

不平穩的創高，一定要關注的3點

1. 最近是大家都好，還是只有大型股、台積電好?

最近股市不斷創高，但觀察個股卻會發現，表現最好的是占台股權重最高的台積電、鴻海等等權重股，常常少數幾檔就撐起了台股一天上漲的點數。甚至如果只拉台積電其他都沒漲，這就是常聽到的拉基盤。當拉基盤出現時，其他的個股容易漲了兩三天又倒退回原點，所以買強勢、買突破的交易策略在這時候失敗率可能會開始上升。

可以觀察的指標是加權指數與櫃買指數的對比。在9月份，淺藍色的加權指數(大型股)比起櫃買指數(中小型股)，漲幅更多。當10月加權指數再次創高，櫃買指數並沒有跟上。

2. 前幾個月的強勢族群也跟著創高嗎? 還是今天漲這個，明天漲那個?

如果之前的強勢股停了下來，又沒有明確新的強勢族群，那麼資金分散的市場，選股的難度也會變高。就算之前買到了非常強勢的股票，比如7月後表現很好的印刷電路板(PCB)、BBU族群，9月也比較多在整理修正，看著獲利隨著整理、下跌而減少，很容易開始懷疑是否要趕快出場了，免得獲利全部隨著股價倒退縮水，竹籃打水一場空。

3. 自己的績效倒退了，能不能好好避開虧損呢?

不論是股票買進後遇到回跌必須停損，還是既有的獲利回吐，這些【損失】如果在一段時間內頻繁發生，就會造成投資者的負面感覺不斷疊加。如果沒有好好消化累積起來的負面感受，你的最後一點理智就會在某次虧損斷線，做出不該承受的風險。最常見的，就是受不了停損頻率變高了，想把這陣子累積的虧損賺回來。看到一個新的投資機會，想大賺就會多買，結果因為部位放得太大，最後股價往下走變成大虧。

震盪的市場，你要有系統性面對

股市的波動是必然存在的現象，時大時小，有時會往下走一大段才重新向上，比如2025/04的歷史暴跌，短短5個月又再創高。但你現在可能遇到的問題是，明明市場已經創高，手上的股票卻不如預期，走走停停很不舒服。這些股票就像是人在遛小狗，就算目的地是前方，也會因為小狗沿路東聞西聞而繞來繞去；或是像九品芝麻官裡欠揍的方唐鏡，在同一個地方反覆跳進來又跳出去。這種短線上操作不太舒服的時候，就要重新好好審視自己的交易系統了，建構股市操作的系統，重複且紀律的執行，是開啟正報酬的第一步。

市場行情變化，在績效的下降時，第二步，你需要檢視是自己沒有確實執行系統，還是市場正好在一個自己不擅長操作的時期呢?

市場有時平易近人，有時亂糟糟。但不論它是可愛的還是任性的波動，每個人看到的都是同一個市場，只是人人解讀、面對的方式不同而已。做存股的、價差的、當沖的、隔日沖的；用現股的、融資的、權證的、期貨的…，每個人都在分析同一個市場、同一個波動。只是每個人的進場位置、停損設定、停利計畫、風控方式都不一樣，所以雖然市場創高後出現了震盪，有些人是等著進場、有些人卻是停損出場。這全然看你的投資系統、交易計畫是什麼。

所以，你要很清楚自己在做什麼，現在應該要做什麼。如果你覺得遇到了困難，比如股市再創高，你買股票的失敗率反而上升，整體績效有不合理的下滑而且虧損到很難受的情況，你的交易模式就是偏短線的。股票一天、兩天的回檔，你的資金、獲利就有很大的震盪，那你該做的就是放慢腳步，耐心的等待市場重新走出符合你交易系統的樣子。比如說，發現假突破的現象變少了，創高的股票又開始穩定往上走；台股也不是每天只漲台積電，而是大部分的股票都有不錯的行情，那這時候去操作成功率自然就會提升很多。

建構股票交易系統，就可以從容的知道如何應對市場的波動，該賺錢的時候能夠穩穩的獲利，沒有賺錢的機會時，降低績效的回吐。

長期下去，就能做到大賺小賠，產出”正期望值”讓績效穩穩上升的投資成果。

原文出處： https://thinkfun20.com/article/20251004

更多投資人應該知道的操作技巧： https://youtube.com/playlist?list=PLa0dxLD5Sk21sHsTbVoFLhJV5IHLN8JJd&si=06ravwbNN8IUscks

