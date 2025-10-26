中原土木工程學系七十年：見證臺灣建設的脊梁

文．許洛婕

10月18日於桃園舉辦的「榮耀70．中原永續」晚宴，由中原大學土木與水利工程四區系友會聯合主辦，現場聚集逾一千五百位系友與貴賓，桃園市長張善政也親臨致詞祝賀，共同見證屬於中原的榮耀時刻。這場活動不僅回顧學系七十年的發展，也體現中原人在國家建設中的長期角色。

七十年的厚度：從石門水庫到十大建設

1955年中原創校，土木系隨之成立。數年後因應石門水庫工程需求，水利系正式設置。自此，兩個學系在戰後重建與重大基礎建設中扮演關鍵角色。中區理事長顏呈仰回顧指出，從石門水庫、十大建設、公路網到捷運系統，幾乎所有重要工程都能看見中原系友的貢獻。他說：「無役不與，是我為中原七十年下的註腳。」

這些校友遍布政府部門與民間企業，在結構安全、防洪治理與都市開發中擔任要角，推動了臺灣城市化的進程，也為後進鋪設了典範。

面對少子化與AI浪潮的調整

北區理事長簡溢峰指出，理工科面臨少子化壓力，但中原土木仍維持穩定招生與完整課程體系。他認為，「工程的本質是精密與責任。」建設不是舊時代的勞力象徵，而是結構精準、科技應用與永續治理的實踐。

桃園區理事長陳敬賢則強調，「在AI快速滲透的年代，資料分析與模擬整合固然重要，但現場的專業判斷仍是核心。判斷力仍仰賴人腦的經驗與專業。土木工程的現場充滿變數，AI能輔助分析，但無法取代工程師的判斷與臨場應變。」他認為團隊協同是土木領域的核心，也是AI無法模擬的價值。他進一步提到，「中原的力量在於互助與延續」，中原的學長姐傳統一向強調提攜後進，從在校的獎學金制度、實習機會到畢業後的就業推薦，這套文化成為系友之間的穩定支撐。

工程的永續性：技術與社會責任並行

南區理事長楊佳璋從ESG角度出發，「中原土木是最永續的。」他語氣堅定地說。

他提到，從臺北101到台積電南科廠房，許多關鍵基礎設施的結構設計與施工都出自中原系友團隊。「無論科技如何進步，所有高端製程都要建立在穩固的結構基礎之上。」這樣的觀點，也呼應當前全球ESG潮流下的工程治理思維：土木不再只是建築物的支撐，更是社會運行與環境平衡的基礎邏輯。

代際傳承：從榮耀走向責任

七十年來，中原土木工程學系培育出跨越三代的專業人才。從石門水庫的創世代，到推動捷運與智慧城市的中青世代，中原人始終保持紀律、務實與專業。

顏呈仰表示：「無論在哪個時代，中原人都選擇站在建設第一線，為國家的基礎打樁。」這份精神也延伸為系友會的行動核心─搭建平台，讓新生代站上前輩的肩膀，這樣的信念成為學脈間延續的根。

中原人的氣質：堅韌、團結、低調務實

當被問及如何定義中原土木人的特質時，陳敬賢給出兩個字：「堅韌」。

他說，中原的教育嚴謹，學生成長過程中學到的並非僅是技術，而是面對挑戰時不退縮的態度。其次是「團結」─三個班的學制讓系內形成緊密連結，這份凝聚力延續至社會，也成為校友網絡能長期運作的基礎。這樣的氣質，也讓中原系友在業界之間維持長期信任與合作。

七十之後：以行動延續價值

活動尾聲，四區理事長各自發表期許。北區強調傳承精神，中區關注智慧工程，南區著重再創價值，桃園區以感恩為主題。

這些語句構成一幅延續的座標─從歷史走向未來，從榮耀邁向行動。這些觀點形成共同方向─讓學脈持續前進，讓中原精神在每一代工程人身上延伸。

中原土木工程學系七十年，這場系友會見證歷史的座標，與產業的縮影。當代工程已不再僅是建築與結構的問題，而是如何在科技、永續與人文之間找到平衡。

