OpenAI一兆美元大餅隱藏版受惠股 奧特曼率聯軍衝鋒 AI供應鏈迎大商機

文．張興華

OpenAI開槓桿大搞AI基建，吹皺一池春水，美國科技大咖爭相合作，捲起千層浪，既競爭又合作的空前AI大聯盟，準備獨霸全球。細數相關台廠供應鏈，重疊度最高的受惠機率也高，到底賺多少還得精算一下。

市值僅5000億美元的OpenAI，掌握美國政府5000億美元(約合新台幣15.33兆元)「星際之門」計畫營運管理，吸引市值上兆元的科技巨頭谷歌(Google)、輝達(NVDA)、超微(AMD)及博通(Broadcom)等爭相與其合作及結盟，且於消息公布後，股價立即反映上漲。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)儼然為AI多頭總司令，帶領科技巨頭聯軍於未來五年內，執行全球最大的超級AI基礎建設工程，同時亦將帶旺台股AI供應鏈，其中晶片代工台積電(2330)不僅成為這波科技巨頭合縱連橫、利益瓜分下的最大受益者，更成為支撐台股續攻新高的動力。

「星際之門」計畫為美國總統川普於今(2025)年初提出，主要係因應其所提讓美國再次偉大，並將AI先進技術留在美國，由軟銀(Soft Bank)、OpenAI及甲骨文(Oracle)共同合資成立「Stargate(星際之門)」公司，於美國本土建立AI基礎建設，打造超級資料運算中心，總投資金額高達5000億美元。

星際之門計畫吹皺一池春水

主要初始股東包括軟銀、OpenAI、甲骨文及MGX(阿聯酋主權基金)，其中OpenAI負責營運、軟銀負責財務、甲骨文提供雲端基礎架構服務系統，並由軟銀董事長孫正義擔任星際之門的董事長。

隨著時間推移與計畫推展，星際之門計畫發展更趨成熟，預期未來四年將分階段分別於美國德州、新墨西哥州及俄亥俄州興建五座中心，其中首座位於德州亞伯林資料中心，預計最快2026年中旬完工，由於該項計畫獲得美國政府支持，且計畫隱藏的龐大商機，包括AI生成的源頭IC設計與供應，到中游部分的AI伺服器整體，含周邊組件、電源、機櫃等供應，再到下游端的全機組裝等，整體超級資料中心建設與供應的規格與系統，均牽動整體AI未來的發展走向。

吸引美國科技巨頭爭相下聘

因此，吸引美國科技巨頭競相爭取與OpenAI合作與結盟機會，藉此能在星際之門計畫發展中，進一步在AI基建中插旗，建立主導性規格與產品，而OpenAI亦避免產品或技術、規格落入一家獨大的局面，分別與各大巨頭保持開放合作與結盟的態度。因此形成目前單就IC晶片供應商，就有谷歌、輝達、超微與博通先後與OpenAI簽約合作或是結盟的現象，這些晶片巨頭，於這場星際之門計畫中透過與OpenAI的合作、結盟，相互較勁與互搶地盤的動作，更是直接搬上檯面。

理周投研部指出，OpenAI為當前運用最廣泛且較為成熟的AI語言模型ChatGPT開發商，主要的靈魂開發者即為奧特曼，川普即是看中ChatGPT的成功應用模式，委由奧特曼負責執行星際之門計畫，即便OpenAI迄今仍未掛牌上市，公司市場估值約5000億美元，但星際之門的龐大利益，卻吸引市值破兆美元的科技巨頭，先後宣布與OpenAI合作或結盟，且各巨頭公司宣布後的股價都是上漲作收，因此，奧特曼被資本市場視為「多頭總司令」。

OpenAI結盟金上看30.66兆台幣

年初以來，包括谷歌、輝達、超微及博通等巨頭，先後與OpenAI簽約合作或結盟協議的金額已接近1兆美元(約合新台幣30.66兆元)規模，顯示OpenAI結合美國科技巨頭所創造出的市場商機如此龐大，而這還不包括微軟(Microsoft)自2019年以來迄目前，已分三期投資OpenAI共計137.5美元，以及亞馬遜(Amazon)於2023年9月投資OpenAI計10億美元的金額。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1313期，2025.10.23出刊。

※理財周刊1313期更多精采文章：

◎封面故事>奧特曼率聯軍衝鋒 AI供應鏈迎大商機

◎發行人語>打詐凍結比特幣 史上頭一遭

◎新聞熱線>中原土木工程學系七十年：見證臺灣建設的脊梁

◎新聞熱線>立彩大里新案，熱銷開工！ 台中獨創！『自住彈性大升級』備受自住客好評

◎理財我最大>配息達人MK郭俊宏：投資成功80%是心態！現金流的最終目的 是找到你人生的Happiness

◎理善大家來>共築幸福家園：台灣之心守護生命四大行動

◎飆股鑫天地>AI伺服器高成長 外資調升目標價

◎解碼房市>輝達用地成恐怖大魔神 政治與利益的角力賽

◎封面故事>奧特曼率聯軍衝鋒 AI供應鏈迎大商機

◎許江鎮博士解法說>AI伺服器機櫃整合部署 神達獲利添助力

◎財經趨勢透視鏡>結構轉型資產重估 多頭行情龍頭領漲