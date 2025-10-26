打詐凍結比特幣 史上頭一遭

文．洪寶山

「去中心化、跨境、可自我保管」，這三項比特幣核心特質，本是金融去權威化的象徵，但在灰色世界裡，卻成了跨境轉移與分層洗錢的利器。2025年，美英聯手調查柬埔寨太子集團，查扣127,271枚比特幣，市值估計高達150億美元。這是美國司法部歷史上最大宗加密資產沒收案。主謀陳志操縱了包括礦企「魯班」在內的洗錢網絡，結合「殺豬盤」與強迫勞動等產業鏈，將加密貨幣化作黑金通道。

這次行動徹底刺穿了比特幣的「匿名神話」，美國執法單位透過鏈上分析，成功鎖定25個涉案地址，證明去中心化不代表不可追蹤，技術中立，但用途從不中立。

判決定讞可沒收加密資產

2025年3月6日，白宮發布行政命令，建立「戰略比特幣儲備」與「數位資產囤積庫」，可依法沒收判決定讞的BTC與加密資產，不再拍賣，而是納入美國資產管理體系。換句話說，政府不再只是加密世界的「執法者」，而成為持幣的「參與者」，執法成果，成了主權資產。

現階段，美國政府已累積約36億美元等值的比特幣持倉，逐步形成「官方供給、處置」的新觀察指標。這種將「執法成果」轉為「主權資產」的制度化步驟，意味著主權國家開始以現實資產背書數位貨幣，是新型態的貨幣戰爭。

7月18日，《GENIUS Act》正式成法，為付款型穩定幣建立完整監管架構。法案要求穩定幣必須以短天期(多為93天內)美債或現金1:1儲備，表面上是金融穩定的護欄，實質上創造了龐大的「穩定幣版美債市場」，讓數位美元直接與美國財政命脈綁定。

川普讓美元霸權「技術升級」

穩定幣發行必須持有美債，直接拉高短票需求，需求成長壓低票面利率，降低財政融資成本，在外資撤出與高利率環境下，穩定幣成為美債新買方。對川普政府而言，這不只是數位貨幣框架，更是新一代「債務調節機制」。

當市場談「去美元化」，川普談的是「以穩定幣再美元化」，用數位美元重建對美債結構性需求，讓美元霸權完成一次「技術升級」。

比特幣被正式沒收並凍結，是一次監管的重磅示範，政府證明它可以封鎖、接管並再利用鏈上資產，這讓金融灰色地帶的估值重新定價，也讓法人機構持有比特幣的信任度提升。

比特幣進入「制度化重生期」

從市場結構觀察，一連串事件正在推進下一輪資金循環：監管重錘、黑天鵝事件引爆去槓桿，籌碼從非法領域流向合規機構，ETF、託管與主權基金進場，制度化資金接手，新題材出現，政策、區塊鏈技術與流動性共振。這場去中心化危機，實質上讓比特幣進入「制度化重生期」。

比特幣的價格歷史是四年週期。2011到2013年上漲，2014年回檔。2015到2017年上漲，2018年回檔。2019到2021年上漲，2022年回檔。2023到2025年再次上衝。每次監管的雷厲風行利空，都為下一輪多頭醞釀觸底反彈機會，例如2018年的交易所封禁、2021年的中國禁礦，都沒有讓比特幣消失，反而藉利空實現籌碼換手。

如果四年的規律有效，2025年的司法打擊，或許正是為2026到2027年多頭醞釀築底。當利率見頂、美元指數轉弱，而制度性資金(ETF、穩定幣、美債基金)逐步回流，新題材「被納管的比特幣」，將取代「走在灰色地帶的比特幣」，成為下輪上漲動力。

穩定幣×美債×ETF

機會其實正在成形，穩定幣×美債×ETF成為新的資金上漲循環引擎，大買家的作多邏輯已與2017與2021年不同，美國帶頭沒收非法數位貨幣轉為戰略儲備，意味比特幣地位獲得國家級別的承認，如果未來有明確會計與核銷機制，比特幣的「主權數位貨幣」的新題材，將從「投機」轉向「準貨幣儲備」。如此一來，當聯邦利率見頂反轉、美元轉弱，通常伴隨風險資產回溫，而礦工收入結構與鏈上出清過程，往往在利空兌現後三到九個月轉為多頭築底。

這起「比特幣洗錢案、政策轉骨、制度化再生」的劇本，就像從網格挖礦一路編織進了華府財政的神經。整個事件，從柬埔寨詐騙園區被剷除，到美國建立戰略比特幣儲備，再到《GENIUS Act》制度化穩定幣與美債掛鉤，這不是單純的幣圈風暴，而是全球金融秩序的一次重組。

