專家：50種指標白學了，這「2種」才是投資決勝關鍵

文．理周教育學苑

投資市場技術指標百百種，許多投資人常陷入多學多賺的迷思，導致指標訊號相互衝突、決策兩難，最終徒增虧損機會。針對廣大投資人的痛點，理周教育學苑特邀請投資公司董事長李澤澄老師親授「大道至簡」的投資哲學，協助投資人從上百種指標中精選出準確性最高的兩三種關鍵指標，一舉突破投資瓶頸，實現股市常勝的目標。

捨棄繁瑣訊號，專攻三大核心指標

李澤澄老師強調，在複雜多變的金融市場中，真正的秘訣在於「精通」而非「多學」。錯誤的理解和過多的指標只會增加判斷的複雜性。核心精神為去蕪存菁，將所有精力集中於三個經過市場驗證、準確度極高的指標精髓：

1.移動平均線：判斷市場多空趨勢的基礎，深入解析葛蘭碧八大法則的四買四賣精髓。

2.KD指標：決定最佳進出場時機的利器，掌握其使用原則與運用精髓。

3.MACD：掌握市場鉅額獲利波動的關鍵賺取數倍利潤的戰略。

建立邏輯的首選起點，打造穩健獲利路

主講人李澤澄老師不僅是台灣大學政治研究所榜首，更曾擔任券商自營部操盤人、KGI 凱基證券投資顧問公司投資研究部經理及全權委託部門主管，現為投資公司董事長。其深厚的學術背景與30年以上的實戰經驗，能將複雜的技術分析化為清晰、可執行的交易策略，特別適合想要快速建立一套穩健的看盤和交易系統的投資人，能透過精簡指標系統，告別績效起伏不定的困境。

詳洽理周教育學苑官網或致電 (02)7725-8588 ，讓您在未來的投資路上，用最少的時間，掌握最關鍵的獲利密碼！

