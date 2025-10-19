第六屆海外十大傑出青年頒獎出爐

快訊

圖說：海華文教基金會舉行第六屆海外十大傑出青年選拔，讓世界看見台灣的新力量。
圖說：海華文教基金會舉行第六屆海外十大傑出青年選拔，讓世界看見台灣的新力量。

文．李三財 圖．海華文教基金會提供

海華文教基金會為表揚海外各領域有傑出表現或重大貢獻的青年，自104年起每兩年舉辦一次「海外十大傑出青年選拔活動」，並廣獲僑界熱烈迴響，迄今已辦理五屆。

本屆頒獎典禮日前於圓山大飯店舉行，筆者很榮幸受吳明穎董事長邀請參與觀禮。吳董事長表示，今年的選拔吸引了二十個國家的海外青年報名，最終選出十位在各自領域表現卓越的青年才俊。大家不僅在專業領域取得顯著成就，還在文化交流與國際合作等方面，為臺灣提升國際能見度作出了貢獻。歷年得獎者來自包括商業、科技、法律等領域，充分展現臺灣青年在全球舞台上的影響力。

僑務委員會徐佳青委員長致詞時表示：「海外僑胞是國力的延伸，僑務工作已不單只是服務、聯繫僑胞，更大部分是協助海外僑民的代代傳承。僑青則是僑社永續發展的重要基礎，每一位得獎的優秀海外青年，不論是剛到海外打拚的第一代，或是已在海外成長發展的第二、三代，都是各專業領域中的佼佼者，更是代表海外僑界新世代的繼起力量。」

2025十位海外傑出青年 連結四海

丁懿辰先生：於2012年創立Kizuki拉麵，逐步擴展至多元餐飲品牌，於美國多城市設店，並積極參與文化推廣與僑務交流。

王湘鄉女士：推動挪威籍傳教士尤約翰於臺灣東勢的傳教、行醫等相關記錄保存工作，成功搭起當代與過往之間的橋樑。

李致德先生：創辦「看見泰國 Vision Thai」華文媒體，長期推動臺泰文化交流。

李柏諺先生：在海外成功翻轉老飯店經營，協助強化並推動臺帛雙邊重要國際交流。

金曉昀女士：擔任世華南非分會會長，致力推動在地合作與永續發展。

姜寧瑋先生：長期深耕韓國僑界，推動臺韓青年交流與公益活動，強化僑社凝聚力。

許志遠先生：策劃台商會國會叩門之旅，對臺加外交與僑務影響深遠。

游鈞聿先生：提供領務服務，成為僑民溝通橋樑，並積極推廣僑務活動。

葉耀元教授：積極在學界及社群為臺灣發聲，促進美國政界對臺灣的理解。

謝頡妮女士：積極關注女性與弱勢議題，促進臺澳青年交流，提升臺灣軟實力與國際影響力。

這些得獎者的成就，不僅彰顯了他們的才華與努力，更象徵了全球臺灣人社群的強大力量與無限潛力。

未來，海華文教基金會將致力扮演得獎者與臺灣連結的橋樑，並善用他們在海外的資源，共同推動民眾外交，為提升臺灣能見度貢獻心力。表揚不僅是對得獎者個人的肯定，也鼓勵更多年輕人邁向更美好的世界。

