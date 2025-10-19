建構法人投資思維 突破散戶盲點、不再追漲殺跌！

文．蔡武穆

三大法人，尤其是外資和投信，常左右大盤及個股的漲跌，跟著法人節奏操盤，往往能提高勝算，經濟學博士余適安(余博)在法人圈十多年，洞悉法人的操盤模式，他整理出一套法人的交易心法，讓散戶能輕易跟上法人的腳步。

在擔任投信及自營商主管期間，他深刻體會到，法人的操盤模式，不只是單純的看盤技巧，而是「流程與紀律」。

先想風險 再想獲利

他說明，法人操作必須先從產業研究、公司基本面切入，再結合技術面去規劃進出場時機，其中，最核心的是風險控管。這套流程非常嚴謹，「即使市場再怎麼熱鬧、再怎麼吸引人，我們都不能因為情緒而衝動行事」。

也因為這樣的訓練，日後他操盤時，總是先思考「先想風險，再想獲利」。並且在日後教學時，把這套法人SOP整理成一般投資人能用的工具，讓大家可以少走冤枉路。

在法人時期，余博最擅長「波段操作」，他說，法人角色需要維持市場的穩定，不可能像散戶一樣隨意進出。波段操作能抓到比較完整的趨勢，也是法人慣用的操作手法。

同時，他專注在Ｋ棒與技術分析的研究，不管是股票、期貨還是選擇權都有很豐富的經驗，並且擅長波段和當沖。波段方面，他最喜歡在起漲前提早進場，掌握大行情。

法人不追冷門股

余博說，投信經理人有二大操盤思維：第一是「績效」，第二是「規模」。績效是要讓基金排名好看，規模是要吸引更多資金進來。

因此在選股上，法人通常不會去追冷門小股票，而是挑「產業龍頭」或是「市場有話題、交易量大的標的」，因為這樣買得到，也賣得掉，而且漲起來對整體基金績效貢獻大。比如科技景氣循環起來時，可能鎖定半導體龍頭；當政策推動綠能，他們會大力布局太陽能或電動車供應鏈。

外資思維比較「全球化」，他們進出台股，常常跟美元走勢、利率政策、全球景氣循環綁在一起。投信則是比較「本土化」，他們會根據國內政策題材、產業趨勢去選股。

短線多看外資 波段跟投信

散戶要怎麼跟？余博建議「短線多看外資、波段跟投信」。因為外資進出台股的力道很大，常常短線影響行情。但投信在一檔股票裡，會有比較長期、持續性的買盤，這對中長線投資人來說比較好跟。

如何根據資金流向判斷法人正在布局的標的？最簡單的就是「籌碼連續性」。法人買股票，很少一次砸大錢，而是連續幾天，甚至幾週慢慢買超。這時候你會發現，股價不太跌，量能慢慢放大，Ｋ線呈現「緩步墊高」而不是暴衝。

舉例：一檔股票本來在底部橫盤，某天突然放量上漲3%、4%，接下來幾天每天都有投信或外資持續買超，這就是法人正在默默進場的訊號。

法人買點通常不會在高檔追價，而是鎖定「整理末端」或「回檔修正後」的低風險位置。因為修正結束後往往會展開新一波推升，風險報酬比最佳。

技術面觀察的訊號

在技術面上，法人常觀察幾個訊號，1.均線糾結：均線逐漸收斂，代表籌碼沉澱、市場方向即將選邊。2.Ｋ線突破：盤整末端若出現帶量長紅Ｋ，或突破壓力區並能站穩，往往是法人布局的切入點。3.成交量結構：量能放大但價格不再回落，顯示買盤持續承接。4.籌碼連續性：若搭配觀察到法人連日買超，訊號更具可信度。

法人偏好「低風險、趨勢剛起步」的位置進場，而不是市場最熱的高點。這也是為什麼散戶如果能理解這些技術型態，就能更容易跟上法人腳步。

散戶要模仿法人，最重要就是「分批」。例如你看到某檔股票，投信連續買超五天，可以先買個一成部位，等趨勢確認，再逐步加碼。這樣就算第一筆錯了，後面還有空間調整。

至於下車點，法人通常會在「季底、年底」或「指數到了一個關鍵位置」做結帳。Ｋ線會出現「放量長黑、連日賣超」的訊號。散戶只要觀察到投信或外資開始連續賣超，就要有警覺，提前獲利了結。

學習法人布局智慧 突破散戶盲點

其實散戶在市場上會賠錢，最大的原因就是「憑感覺操作」，看到漲就追，看到跌就砍，完全沒有計畫。再加上缺乏風險控管，常常一筆單就重創了整個資金，這就是多數投資人最大的盲點。

余博認為，散戶常有以下四大困境：1.進場點不準，常常錯過最佳買點。2.趨勢方向不明，難以看清未來產業機會。3.技術指標繁雜，不知如何判斷買賣時機。4.資金配置錯誤，導致風險無法控制。

因此，余博設計《法人贏家布局》課程的核心，把法人操盤流程，從研究→策略→資金管理→風險控管，轉化成散戶也能用的工具與方法。帶領學員學習法人布局智慧，透過資金流與產業趨勢分析，先人一步掌握市場方向。

這套《法人贏家布局》課程，包括法人選股技巧、Ｋ線籌碼判斷買賣點、資金配置及風險控管，等完成學習後，建構法人投資思維，知道什麼時候該進、什麼時候該退，不再只是憑感覺進出，進一步從「追漲殺跌」轉變成「有策略、有紀律」的操盤者。

