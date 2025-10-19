美中稀土戰 激活補漲股

快訊

中國於10月9日擴大稀土出口管制引發美國總統川普不滿反擊，宣布對中國輸入產品徵收100%關稅。10月13日台股開盤崩逾800點，AI股逢高脫手，生技、製鞋等防禦股受資金青睞。

台股已經從4月低點17306點漲至10月最高27463.12點，漲幅高達58.7%。許多AI類股股價也都不斷跟上大盤創歷史新高價，但部分傳產股並沒有跟上大盤這波凌厲漲勢，遠遠落後，本篇文章將盤點有潛力成為資金避風港的類股。

生技股壓抑已久 金控投顧看好發動

川普政府的藥品關稅讓台灣生技股面臨極大挑戰，不過這只是川普以戰逼和的慣用手法，粗暴但有效。果不其然，川普10月10日開心宣布，歐洲製藥大廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)將針對部分藥品對美國醫療補助(Medicaid)提供折扣，作為交換，獲得為期三年的關稅豁免，以推進其產品「在地化」布局與供應鏈調整。

台灣生技股美國製造三巨頭─保瑞(6472)、藥華藥(6446)與美時(1795)值得關注。凱基投顧指出，美時日前公告以6.58億美元收購New Alvogen Group Holdings, Inc.(NAGH)100%股權，包括美時原持有13.4%股權、非可轉換特別股1.08億美元、收購股權價值4.77億美元，一舉躍升為全球排名前20之專科製藥公司，美國地區營收由目前41%成長為74%，且掌握Alvogen在美國之生產製造基地、藥物銷售通路、法規團隊與研發能量，完全受惠川普藥物關稅與美國製造政策，成為台灣極少數從研發、製造到銷售都以美國市場為主的國際型製藥公司。

保瑞加大美國廠擴建計畫 9月營收月增25.41%

保瑞於美國明尼蘇達州Maple Grove廠區進行擴建計畫，於2025年第三季安裝並啟用新的Gerteis Macro-Pactor®輥壓造粒機，大幅提升處理複雜粉末和開發先進劑型的能力，另外，美國馬里蘭州無菌注射劑廠已於2024年10月收購，並在2025年6月成功進行產線提升，以擴大無菌製劑的生產能力。

近日保瑞公布9月合併營收達17.21億元，創近二個月以來新高，月增25.41%，累計2025年1月至9月營收約148.97億，較去年同期增加10.35%。法人機構平均預估年度稅後純益50.96億元，預估EPS介於 31.37~60.61元之間。目前股價仍低，可伺機布局。

藥華藥(6446)因缺藥潮，帶動治療成人真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeg，歐、美銷量激增，2025年營運將延續強勁成長力道。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg已獲全球約40國藥證，其中有9成業績來自於美國市場的貢獻，且該藥物是在美國廠充填，藥品為「美國製造」，川普關稅新政對營運毫無影響。

