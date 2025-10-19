市場一致看好台積電Q3財報 外資券商目標價上調1600元以上

文．張興華

美中貿易戰再升級重創美股，台股國慶假期結束後開盤首日(10月13日)，加權指數開盤即重挫539點，5日均線失守，10月14日指數開高走低，所幸10日線未破。台積電(2330)第三季法說會將於16日登場，雖然台股當前面對美中貿易衝突的不確定因素干擾，但市場仍一致看好台積電Q3獲利表現，投顧法人預估Q3每股盈餘(EPS)將上看16.5元，外資機構亦上調台積電目標價至1600元以上。

美中貿易戰再度升級 台股遭亂流逢低布局

法人表示，台股短線遭遇亂流呈現下修走勢，但國安基金仍在場內護盤及AI發展趨勢不變，現階段正是逢低布局的投資機會點。

中國近期對稀土礦物出口採取新的管制措施，美國川普總統上周五(10月10日)宣布，將自11月1日起對中國商品進口加徵100%額外關稅，同時也將對美所有「關鍵軟體」出口進行管制，使得美中貿易戰再度升級，導致當日美股盤後包括道瓊、那斯達克及標普500指數同步下挫收黑，連帶台股10月13日也跟著受到拖累，開盤後指數跟著大跌，四大權值股中僅台達電(2308)表現最抗跌，股價開低震盪走高，並在量能推升下，開盤後1.5小時再攻1045元的新高。

至於權王台積電及鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值股，當日開盤都是大跌開出，不過在買盤表現積極下，跌幅明顯收歛，加權指數仍力守在10日均線以上。

AI產業趨勢正加速成長

國內券商法人指出，美中貿易戰升級對台股短線會造成一定程度的干擾，但台股自今年4月初川普宣布實施對等關稅，對台股及全球金融市場造成衝擊的震撼教育，經半年多的消化，對台股的影響已不致如4月初時強烈，且政府與企業經過長時間的因應與調整，關稅效應對台股與企業的影響相對有限。同時，國安基金仍未退場，對台股與投資人來說，都具有穩定作用。

此外，環顧整體產業經濟走向，AI產業發展趨勢正加速成長，並帶動所有相關AI產業供應鏈供需，在整體基本面朝正向發展前進的過程，目前美中貿易衝突，後續還是會透過雙邊協商方式來解決歧見，況且善變的川普在10月10日對中發表強硬措辭之後，於12日透過自家的Truth Social平台發文，其態度明顯趨緩，文中強調他不想讓中國經濟陷入衰退，美國是想幫助中國，而不是傷害它。

市場聚焦台積電法說會

法人表示，現階段台股關注的重心仍然在10月16日台積電法說會，台積電Q3財報結果及Q4財測內容，才是牽動台股Q4後續走勢的重要指標。而AI產業對先進製程的強勁需求，內外資對台積電Q3財報發布前均予以正面看待，而台積電公布9月營收為3310億元，月減1.42%、年增31.4%，累計Q3營收為9990億元，季增6%、年增30.3%，雖然未達市場原先預估突破1兆元新高，實際上仍在市場預估範圍內。

