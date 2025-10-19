快訊

鄭麗文當選國民黨主席 習近平19日電賀「內容曝光」

AI永動機

聯合新聞網／ 理財周刊
AI。（路透）
AI。（路透）

文．洪寶山

從2023年至今，主要的科技公司投入AI基礎設施的金額預估達到三千至五千億美元，而不同於摩爾定律的18-24個月的翻倍成長，在AI的世界裡，幾個月到半年就是一個世代，以至於科技巨頭對於算力的追逐仍看不到盡頭，尤其是從黃仁勳的角度。

輝達爭取主權AI合約

輝達最近大動作投資英特爾、OpenAI、英國AI生態投資、沙烏地阿拉伯的HUMAIN AI工廠，這些案子折射出輝達現在的核心策略，從硬體供應商轉為基礎設施「平台商＋資本方」和OpenAI開建部署GW系統、在Intel投資、國家級AI工廠合作，都顯示輝達在硬體之外，想掌握資本與平台價值，勇於把資本投入到OpenAI、Intel入股案、英國AI生態投資。

這表示輝達自己也在下注它所供應的下游生態。加上全球布局爭取主權AI合約如沙烏地阿拉伯、英國、德國、日本等地部署AI基礎設施，輝達此舉是在拉盟友、建立競爭門檻，穩固AI壟斷的地位。

輝達打造GPU抵押融資生態

輝達發現：「如果我能讓別人更容易買我的GPU，那我就能賣出更多GPU。」也就是輝達早就變成整個AI金融生態的核心發電機。輝達希望市場有更多人能買得起GPU，又不想當放款人，所以，輝達開始協助創造一種「GPU抵押融資生態」，例如合作夥伴CoreWeave，輝達賣給CoreWeave大量GPU，CoreWeave拿這些GPU做雲端算力租給OpenAI、

Runway、Stability等AI公司。然後CoreWeave再用這些GPU的租金收益預期，去跟摩根士丹利等金融機構借錢。借到錢，再買更多輝達的GPU。結果，輝達賣得更多、

CoreWeave快速擴張、銀行有抵押物(GPU)作擔保，整個AI算力市場因此被「金融槓桿化」。這套玩法跟2000年代的「房貸證券化」有點神似，只是主角變成了GPU。

在1997-2006年房貸證券化年代，房子拿去抵押貸款，投資銀行包裝成資產證券(MBS)，房價上漲推升抵押價值，最終泡沫風險留給金融機構。簡單說，現在(2024-2025年)相當於房貸泡沫的「2004-2005年」階段，就是把「GPU」變成「金融商品」來加速AI投資的週期。

三大危機出現 AI資金鏈會崩

這就像以前的「房價永遠漲」信念，只是換成「AI永遠需要GPU」。潛在風險是什麼？如果AI熱潮退燒、租金下降，抵押價值就崩。越來越多資金靠貸款而非營收滾動。一旦租賃收益不如預期，AI需求冷卻＋債務槓桿過高＋GPU折舊太快，將導致AI資金鏈崩，整個「算力產業鏈」會跟著重估。

不論是2008年的房市，還是今天的「AI金融化」，泡沫破裂時真正死的，不是虧損的公司，而是現金流斷掉的公司。最容易現金流斷鏈的公司型態：GPU抵押融資型基金、高槓桿資料中心開發商、算力中介平台、二級租賃商，這些企業幾乎都跟CoreWeave類似，表面營收爆炸，但現金流是過路財神。

AI泡沫化這些企業相對安全

哪些企業反而相對安全？晶片製造供應鏈，擁有自有雲＋現金流強勁的巨頭，無負債、純研發AI公司。泡沫破裂時，負債越多、折舊越重、租金依賴越高的公司最先死。換句話說，算力出租端會爆、晶片製造端會撐。

不同於2008年金融泡沫帶給世人龐大的債務，AI泡沫屬於產業泡沫，將來可能會有過度建設的產能過剩，但AI科技提高了生產效率，有正面貢獻的一面，類似2000年的網路泡沫破滅後，網路技術後來創造電商經濟造福人類，AI的自動化也是，當時間消化了AI泡沫過剩的產能之後，AI帶給人類的會是更便捷的服務，不只是呆債。

※理財周刊1312期更多精采文章：

◎封面故事>市場一致看好台積電Q3財報 外資券商目標價上調1600元以上

◎封面故事>美中稀土戰 激活補漲股

◎發行人語>AI永動機

◎理財我最大>建構法人投資思維 突破散戶盲點 不再追漲殺跌！

◎理善大家來>第六屆海外十大傑出青年頒獎出爐

◎飆股鑫天地>AI電源升級推動營運 Q4新品持續出貨

◎解碼房市>選我！選我！輝達「房市」正捲起千層浪

◎封面故事>市場一致看好台積電Q3財報 外資券商目標價上調1600元以上

◎許江鎮博士解法說>雲端＋物聯網商機爆發 光寶科營收持續成長

◎財經趨勢透視鏡>緊跟AI發展步伐 把握多頭行情

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1312期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

資料中心電源、散熱 看旺

新壽動土…林維俊：一起留下輝達 北市府指未實質開工

台新新光金：希望留下輝達 沒想過要從北市拿一毛錢

美股早盤／3大指數齊漲！台積財測助攻輝達等科技股 ADR卻由紅翻黑

相關新聞

市場一致看好台積電Q3財報 外資券商目標價上調1600元以上

市場一致看好台積電Q3財報 外資券商目標價上調1600元以上

AI永動機

AI永動機

建構法人投資思維 突破散戶盲點、不再追漲殺跌！

建構法人投資思維 突破散戶盲點 不再追漲殺跌！

美中稀土戰 激活補漲股

美中稀土戰 激活補漲股

第六屆海外十大傑出青年頒獎出爐

第六屆海外十大傑出青年頒獎出爐

專家：50種指標白學了 這「2種」才是投資決勝關鍵

專家：50種指標白學了，這「2種」才是投資決勝關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。